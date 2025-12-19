VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

Redacción/SinEmbargo

18/12/2025 - 8:40 pm

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec

En un video compartido en redes sociales muestran que, ante la resistencia de la víctima, uno de los agresores la golpea en la cabeza, provocando que caiga al suelo, para luego arrebatarle el bolso y huir junto con su cómplice.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Una mujer fue víctima de un asalto armado ayer en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, luego de haber retirado 70 mil pesos en efectivo de una sucursal bancaria ubicada en el Centro Comercial Las Américas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima realizó el retiro en una sucursal bancaria donde notó un comportamiento inusual por parte de la cajera. Minutos después, cuando estaba por llegar a su domicilio, recibió una llamada telefónica que aparentemente provenía del banco.

Instantes más tarde, al descender de un taxi y caminar unos pasos por la avenida Ignacio Rayón, fue interceptada por dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta. Uno de ellos la llamó por su nombre antes de amenazarla con un arma de fuego para exigirle el bolso con el dinero.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que, ante la resistencia de la víctima, uno de los agresores la golpea en la cabeza, provocando que caiga al suelo, para luego arrebatarle el bolso y huir junto con su cómplice. Tras el ataque, la mujer se levantó y pidió auxilio a los automovilistas que transitaban por la zona.

Las autoridades detallaron que en el asalto participaron dos hombres: uno portaba casco azul y el otro casco negro, quienes escaparon en una motocicleta. El robo se consumó en cuestión de segundos.

Tras el reporte, policías municipales acudieron al lugar para brindar acompañamiento a la víctima y a su familia, además de trasladarlos para que presentaran la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Asalto en Ecatepec.
Ante la resistencia de la víctima, uno de los agresores la golpeó en la cabeza, provocando que cayera al suelo. Foto: Captura de pantalla

El Ayuntamiento de Ecatepec informó que se desplegó un operativo de seguridad en la zona, con patrullajes a cargo de la Policía Metropolitana, el Grupo de Operaciones Especiales, motopatrullas y la Fuerza de Tarea Marina, con el objetivo de ubicar a los responsables e inhibir la comisión de nuevos delitos.

Asimismo, las autoridades señalaron que no se descarta una posible filtración de información desde la sucursal bancaria, debido a que los agresores conocían la identidad de la víctima y el monto retirado, línea de investigación que ya es analizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

