Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

De acuerdo con las primeras investigaciones de la SSC-CdMx, la balacera ocurrida en Tepito fue a causa de un ataque directo contra dos jóvenes.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Una balacera ocurrida este viernes en la zona de Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CdMx), dejó un saldo de tres personas muertas y una comerciante herida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CdMx) informó en un comunicado que este hecho presuntamente se trató de un ataque directo, ocurrido en el Eje 1 Norte casi esquina con la calle Tenochtitlán, en la colonia Morelos.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Policía capitalina que realizaban patrullajes en la zona de Tepito escucharon varias detonaciones y al aproximarse al sitio vieron a un sujeto que iba corriendo con un arma de fuego en la mano, además de que había dos hombres tirados con manchas de sangre.

Uno de los uniformados inició la persecución del presunto atacante, quien se refugió en una vecindad ubicada en la calle Tenochtitlán e inició un enfrentamiento a tiros con el agente, quien también abrió fuego para repeler la agresión.

#TarjetaInformativa | Policías de la #SSC tomaron conocimiento de dos personas que perdieron la vida por disparos de arma de fuego en el #Eje1Norte casi esquina con la calle #Tenochtitlán, en la colonia #Morelos, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx; otro que murió en un hospital, y… pic.twitter.com/VFkOoH8srC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 25, 2025

El sospechoso presuntamente resultó herido por un disparo del policía, pero logró escapar con ayuda de otro sujeto que ya lo esperaba sobre la calle Jesús Carranza a bordo de una motocicleta.

Según las primeras investigaciones, el sujeto que escapó presuntamente disparó directamente en contra de dos jóvenes de 20 y 22 años de edad que se encontraban en el Eje 1 Norte, para después huir corriendo.

Paramédicos que llegaron al lugar de los hechos confirmaron que un joven de 20 años y un hombre de 55 años perdieron la vida debido a los disparos, mientras que otro joven de 22 años fue atendido y trasladado a un hospital, donde perdió la vida mientras recibía atención médica.

Además, una mujer comerciante que estaba cerca del lugar del atentado resultó con heridas de bala en ambos pies, por lo que fue trasladada a un hospital por sus familiares.