Efrén Adame, líder sindical de la CTM, es asesinado a balazos en Marquelia, Guerrero

El líder sindical de la CTM fue asesinado cuando se encontraba en compañía de sus hijos en una tienda de autoservicio, pero no se reportan detenidos por el caso.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Efrén Neftalí Adame García, líder de la Sección 110 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Marquelia, Guerrero, fue asesinado a balazos durante la tarde del viernes.

Los hechos ocurrieron cuando el líder sindical se encontraba en compañía de sus hijos en una tienda de autoservicio, ubicada en el bulevar principal de Marquelia, una zona que es conocida por ser las más concurridas de dicho municipio de Guerrero.

De acuerdo con el medio local El Sur de Acapulco, Efrén Neftalí Adame García, quien también es hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, fue atacado a balazos cerca de las 14:30 horas por un grupo de sujetos que disparó en su contra en al menos siete ocasiones.

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, lamentó la noticia en sus redes sociales, donde envió sus condolencias a la familia del líder de la Sección 110 de la CTM, además de compartir la imagen de una esquela en ese sentido.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Efrén Neftalí Adame García, hijo de mi amigo Efrén Adame Montalván, expresidente municipal de Ometepec", escribió en su cuenta de Facebook.

"Me uno al dolor que embarga a su familia y comparto con ellos mis oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles", agregó el legislador priísta.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo, mientras que los testigos del ataque buscaron refugiarse tras lo sucedido. Por su parte, elementos de seguridad municipales y estatales acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes por el caso.

Pese al operativo de seguridad en la zona, las autoridades no han reportado personas detenidas por el delito.