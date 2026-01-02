Trump ordena retiro de Guardia Nacional en Chicago, LA y Portland tras fallo judicial

Un fallo del máximo órgano de impartición de justicia de la Unión Americana mandató al presidente Donald Trump a dar marcha atrás en el despliegue militar en tres ciudades clave del país.

WASHINGTON, 31 dic (Xinhua).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó hoy que su administración retirará a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, unos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la administración.

"Retiraremos a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el crimen ha sido reducido en gran medida al tener a estos grandes patriotas en aquellas ciudades, y sólo por ese hecho. Portland, Los Ángeles y Chicago habrían desaparecido si no fuera por la llegada del Gobierno Federal", publicó Trump en Truth Social.

"Regresaremos, quizá de forma muy diferente y más fuerte, cuando el crimen empiece a repuntar de nuevo", dijo Trump, quien calificó de "muy incompetentes" a los alcaldes y gobernadores demócratas de tales zonas.

El anuncio se produjo unos cuantos días después de que la Corte Suprema bloqueó el plan de Trump para enviar a la Guardia Nacional a Chicago para proteger a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Trump afirmó que es necesario desplegar la Guardia Nacional en esos lugares gobernados por los demócratas debido al aumento del crimen, mientras que estos han cuestionado las razones políticas detrás de tal medida.