Nobel no se puede compartir o transferir, pero sí regalar, vender o donar: Fundación

Redacción/SinEmbargo

18/01/2026 - 9:57 am

Fundación Nobel aclara Premio de la Paz.

La Fundación Nobel se pronunció sobre la polémica que generó la entrega que hizo María Corina Machado de su galardón a Donald Trump durante una reciente visita a la Casa Blanca.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La Fundación Nobel reiteró este domingo que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni redistribuido, ni siquiera de manera simbólica, luego de la polémica que causó la entrega de la medalla del galardón al Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

El comunicado se emitió después de que se conociera que la actual ganadora del Nobel de la Paz sostuvo una reunión privada con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca y, posteriormente, le entregó la medalla que simboliza el reconocimiento.

La imagen del momento comenzó a circular horas después y ante la repercusión del hecho, la Fundación Nobel recordó que una de sus misiones centrales es salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y garantizar el respeto estricto al testamento de Alfred Nobel.

En ese sentido, expresó: "La medalla y el diploma son los símbolos físicos que confirman que un individuo u organización ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El premio en sí, el honor y el reconocimiento, permanece inseparablemente ligado a la persona u organización designada como laureado por el Comité Noruego del Nobel".

La institución explicó que, aunque un laureado recibe una medalla y un diploma como símbolos físicos del premio, así como una dotación económica, ninguna de estas acciones modifica quién es reconocido oficialmente por el Comité Noruego del Nobel. Incluso si la medalla o el diploma pasan a manos de otra persona, el registro histórico del galardón no cambia.

"Independientemente de lo que pueda suceder con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el laureado original quien quede registrado en la historia como el receptor del galardón", aclaró.

Asimismo, la Fundación enfatizó que un Premio Nobel no puede compartirse con terceros ni transferirse una vez anunciado, y que la decisión de otorgarlo es definitiva y no puede ser revocada.

En cuanto a la conducta posterior de los laureados, el Comité Noruego del Nobel aclaró que no le corresponde realizar comentarios cotidianos sobre sus declaraciones, decisiones o acciones políticas.

¿Cuáles son los criterios del Premio Nobel?

El premio se concede con base en los méritos evaluados al momento de la decisión, y cualquier actuación posterior es responsabilidad exclusiva de quien lo recibió.

La Fundación también recordó que no existen restricciones en los estatutos sobre lo que un laureado puede hacer con la medalla, el diploma o el dinero del premio, lo que significa que estos objetos pueden conservarse, donarse, venderse o exhibirse públicamente.

"No existen restricciones en los estatutos de la Fundación Nobel sobre lo que un laureado puede hacer con la medalla, el diploma o el dinero del premio. Esto significa que un laureado es libre de conservar, regalar, vender o donar estos objetos", detalló.

A lo largo de la historia, varios galardonados han optado por donar o vender sus medallas, sin que ello altere su condición de premiados. Entre los casos documentados se encuentran: la donación del Nobel de la Paz de Kofi Annan a la ONU, la venta del Nobel del periodista Dmitry Muratov para apoyar a niños refugiados ucranianos, o la exhibición de medallas en museos y universidades como símbolos de inspiración académica e histórica.

Corina entrega a Trump su Nobel; él descarta a Venezuela

El Presidente de EU confirmó que la opositora venezolana le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión privada en la Casa Blanca. Trump calificó el gesto como un acto de respeto mutuo, mientras que Machado explicó que buscó reconocer el respaldo del mandatario a la causa democrática venezolana.

La dirigente sostuvo encuentros posteriores con legisladores estadounidenses y afirmó que Trump expresó disposición para apoyar la liberación de presos políticos y el restablecimiento de libertades en Venezuela.

Más tarde, Machado aclaró que el Premio Nobel de la Paz no es transferible y que la distinción le pertenece de manera permanente, aunque señaló que la medalla puede utilizarse como símbolo político y moral.

En paralelo, la Casa Blanca reiteró que Trump mantiene su postura de que Machado no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar Venezuela y confirmó que sigue sobre la mesa la posibilidad de nuevas elecciones.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Rubén Martín

Amenazados por el yugo trumpista

"La relación de México frente a Estados Unidos ha cambiado radicalmente en el primer año de la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

¡Libertad para Belén ya!

"La sororidad que unió al movimiento feminista en torno a Belén fue clave para lograr desarmar los...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Seguros de gastos médicos mayores

"El alto costo de los servicios médicos privados hace que los seguros también tengan precios altos. Los...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Opinión en Video

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Galileo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Las más leídas
CURP 2026
1

CURP Biométrica en Querétaro 2026: Dónde y cómo tramitarla

curp 2026 renapo edomex
2

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Lady Cerda es procesada por discriminación a policía de la CdMx; deberá disculparse.
3

Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
4

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

Lady lava colas
5

VIDEO ¬ Doctora agrede a enfermero en IMSS de Tlalnepantla, Edomex; instituto indaga

El director del Infonavit informó que los cuatro millones 856 mil créditos impagables que habían cuando llegó la 4T ya fueron completamente reestructurados.
6

El Infonavit pone fin a créditos impagables con la reestructura de 4 millones 856 mil

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.
7

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

8

El aumento del pasaje en Jalisco prende un polvorín de inconformidad contra Lemus

Trump amenaza a Irán con "rescatar" a su población si "asesina a manifestantes".
9

#UnAñoPeligroso ¬ Trump usa el fentanilo en su agenda colonialista. Hipócrita: Vigil

10

ADELANTO ¬ Bush protegió a las armerías, el negocio creció y México pagó con vidas

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
11

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Manifestantes anti ICE se enfrentaron contra partidarios de derecha durante una protesta en Mineápolis, Minnesota.
12

VIDEO: Manifestantes anti ICE enfrentan a ultraderechistas en protesta en Minneapolis

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido dijeron a Trump que "los aranceles socavan las relaciones transatlánticas".
13

Los aranceles socavan relaciones transatlánticas, advierten 8 países europeos a Trump

Hospital
14

Seguros de gastos médicos mayores

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
15

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Destacadas
Fundación Nobel aclara Premio de la Paz.
1

Nobel no se puede compartir o transferir, pero sí regalar, vender o donar: Fundación

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.
2

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido dijeron a Trump que "los aranceles socavan las relaciones transatlánticas".
3

Los aranceles socavan relaciones transatlánticas, advierten 8 países europeos a Trump

4

ADELANTO ¬ Bush protegió a las armerías, el negocio creció y México pagó con vidas

Trump amenaza a Irán con "rescatar" a su población si "asesina a manifestantes".
5

#UnAñoPeligroso ¬ Trump usa el fentanilo en su agenda colonialista. Hipócrita: Vigil

Manifestantes anti ICE se enfrentaron contra partidarios de derecha durante una protesta en Mineápolis, Minnesota.
6

VIDEO: Manifestantes anti ICE enfrentan a ultraderechistas en protesta en Minneapolis

La pregunta no es si Trump atacará a otro país soberano. La pregunta es: ¿cuál sigue?
7

#UnAñoPeligroso ¬ Trump el déspota: insulta países, acosa prensa, escala conflictos

Fuerzas militares de EU ejecutaron un ataque en Siria en el que fue abatido un líder de Al-Qaeda que tenía vínculos con ISIS.
8

EU lanza otro ataque en Siria; cae líder de Al-Qaeda vinculado a muerte de 2 soldados

El Estado debe asegurar acceso a salud: CSP; inaugura hospital del IMSS en Iztapalapa
9

El Estado debe asegurar acceso a salud: CSP; inaugura hospital del IMSS en Iztapalapa

Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.
10

VIDEOS ¬ “Groenlandia no está en venta”, gritan miles a Trump en Dinamarca y la isla

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
11

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

Líderes europeos rechazaron las "amenazas" y el "chantaje" de Trump, quien anunció que EU impondrá nuevos aranceles a países que apoyen a Dinamarca.
12

Líderes europeos rechazan "chantaje" de Trump tras imponer aranceles por Groenlandia