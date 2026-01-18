Nobel no se puede compartir o transferir, pero sí regalar, vender o donar: Fundación

La Fundación Nobel se pronunció sobre la polémica que generó la entrega que hizo María Corina Machado de su galardón a Donald Trump durante una reciente visita a la Casa Blanca.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- La Fundación Nobel reiteró este domingo que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido, compartido ni redistribuido, ni siquiera de manera simbólica, luego de la polémica que causó la entrega de la medalla del galardón al Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

El comunicado se emitió después de que se conociera que la actual ganadora del Nobel de la Paz sostuvo una reunión privada con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca y, posteriormente, le entregó la medalla que simboliza el reconocimiento.

La imagen del momento comenzó a circular horas después y ante la repercusión del hecho, la Fundación Nobel recordó que una de sus misiones centrales es salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y garantizar el respeto estricto al testamento de Alfred Nobel.

En ese sentido, expresó: "La medalla y el diploma son los símbolos físicos que confirman que un individuo u organización ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El premio en sí, el honor y el reconocimiento, permanece inseparablemente ligado a la persona u organización designada como laureado por el Comité Noruego del Nobel".

Statement from the Nobel Foundation One of the core missions of the Nobel Foundation is to safeguard the dignity of the Nobel Prizes and their administration. The Foundation upholds Alfred Nobel's will and its stipulations. It states that the prizes shall be awarded to those who…

La institución explicó que, aunque un laureado recibe una medalla y un diploma como símbolos físicos del premio, así como una dotación económica, ninguna de estas acciones modifica quién es reconocido oficialmente por el Comité Noruego del Nobel. Incluso si la medalla o el diploma pasan a manos de otra persona, el registro histórico del galardón no cambia.

"Independientemente de lo que pueda suceder con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el laureado original quien quede registrado en la historia como el receptor del galardón", aclaró.

Asimismo, la Fundación enfatizó que un Premio Nobel no puede compartirse con terceros ni transferirse una vez anunciado, y que la decisión de otorgarlo es definitiva y no puede ser revocada.

En cuanto a la conducta posterior de los laureados, el Comité Noruego del Nobel aclaró que no le corresponde realizar comentarios cotidianos sobre sus declaraciones, decisiones o acciones políticas.

¿Cuáles son los criterios del Premio Nobel?

El premio se concede con base en los méritos evaluados al momento de la decisión, y cualquier actuación posterior es responsabilidad exclusiva de quien lo recibió.

La Fundación también recordó que no existen restricciones en los estatutos sobre lo que un laureado puede hacer con la medalla, el diploma o el dinero del premio, lo que significa que estos objetos pueden conservarse, donarse, venderse o exhibirse públicamente.

"No existen restricciones en los estatutos de la Fundación Nobel sobre lo que un laureado puede hacer con la medalla, el diploma o el dinero del premio. Esto significa que un laureado es libre de conservar, regalar, vender o donar estos objetos", detalló.

A lo largo de la historia, varios galardonados han optado por donar o vender sus medallas, sin que ello altere su condición de premiados. Entre los casos documentados se encuentran: la donación del Nobel de la Paz de Kofi Annan a la ONU, la venta del Nobel del periodista Dmitry Muratov para apoyar a niños refugiados ucranianos, o la exhibición de medallas en museos y universidades como símbolos de inspiración académica e histórica.

Corina entrega a Trump su Nobel; él descarta a Venezuela

El Presidente de EU confirmó que la opositora venezolana le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión privada en la Casa Blanca. Trump calificó el gesto como un acto de respeto mutuo, mientras que Machado explicó que buscó reconocer el respaldo del mandatario a la causa democrática venezolana.

La dirigente sostuvo encuentros posteriores con legisladores estadounidenses y afirmó que Trump expresó disposición para apoyar la liberación de presos políticos y el restablecimiento de libertades en Venezuela.

Más tarde, Machado aclaró que el Premio Nobel de la Paz no es transferible y que la distinción le pertenece de manera permanente, aunque señaló que la medalla puede utilizarse como símbolo político y moral.

En paralelo, la Casa Blanca reiteró que Trump mantiene su postura de que Machado no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar Venezuela y confirmó que sigue sobre la mesa la posibilidad de nuevas elecciones.