Los noruegos critican que Corina entregara el Nobel a Trump. “Es patético”, dicen

El Instituto Noruego aclaró que el premio “no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Académicos y políticos de Noruega reaccionaron con indignación a la decisión de la líder opositora venezolana María Corina Machado de entregar al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz que recibió en diciembre pasado en Oslo.

Las y los ciudadanos noruegos calificaron el gesto como una falta de respeto al galardón. Janne Haaland Matlary, profesora de la Universidad de Oslo y exfuncionaria, afirmó a la radiodifusora pública NRK que el acto es “completamente inaudito” y lo describió como “insignificante” y “patético”.

Las críticas también llegaron desde el ámbito político. Trygve Slagsvold Vedum, líder del Partido del Centro y exministro de Finanzas, señaló que el hecho de que Trump aceptara la medalla refleja su personalidad, a la que calificó como la de “un fanfarrón clásico que quiere adornarse con los premios y el trabajo de otros”. En tanto, Kirsti Bergstø, dirigente de la Izquierda Socialista, consideró la acción “absurda y sin sentido”.

Corina entrega Nobel a Trump

El episodio ocurrió durante una reunión en la Casa Blanca, donde Machado entregó personalmente la medalla a Trump en un gesto que, dijo, buscó reconocer el compromiso del mandatario estadounidense con la libertad de los venezolanos y con la defensa de los derechos democráticos.

Aunque la opositora reconoció que el premio no es transferible, y que la distinción de pertenece le forma permanente, explicó que tiene la facultad de disponer de la medalla y usarla como un símbolo político y moral en favor de la causa venezolana.

“El pueblo de Bolívar le está entregando ahora al heredero de Washington la Medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento por su compromiso por nuestra libertad”, expresó la líder opositora en una rueda de prensa.

#ATENCIÓN | “El pueblo de Bolívar le está entregando ahora al heredero de Washington la Medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento por su compromiso por nuestra libertad”: expresó la líder democrática María Corina Machado, quien confirma que entregó la medalla del… pic.twitter.com/scAdpAYQzV — NTN24 (@NTN24) January 15, 2026

En respuesta, el republicano agradeció el gesto a la venezolana a quien calificó como una mujer maravillosa que ha pasado por mucho.

"Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto tan hermoso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", escribió Trump en su red social.

El mandatario estadounidense ha sostenido en reiteradas ocasiones que merece el Premio Nobel de la Paz por lo que considera logros diplomáticos durante su segundo mandato y ha expresado su inconformidad con las decisiones previas del Comité Noruego del Nobel.

Rechazo en Noruega es "unánime"

El rechazo en Noruega ha sido prácticamente unánime, según expertos. Benedicte Bull, politóloga de la Universidad de Oslo y especialista en América Latina, afirmó que la acción “desprestigia al premio” y acusó que se trata de un uso político del galardón con fines de influencia internacional.

La polémica se da además en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca, país estrechamente vinculado a Noruega, luego de declaraciones de Trump sobre su intención de hacerse con Groenlandia.

Tras las declaraciones previas de Machado sobre “compartir” el Nobel con Trump, el Instituto Noruego del Nobel aclaró que el premio “no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros” y subrayó que la decisión es “final y permanente”. Hasta el momento, el Comité del Nobel no ha emitido nuevos comentarios sobre el caso.