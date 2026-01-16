Los noruegos critican que Corina entregara el Nobel a Trump. “Es patético”, dicen

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 2:18 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Trump habla con Delcy Rodríguez y la elogia: "es una persona estupenda", dice

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

El Instituto Noruego aclaró que el premio “no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Académicos y políticos de Noruega reaccionaron con indignación a la decisión de la líder opositora venezolana María Corina Machado de entregar al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz que recibió en diciembre pasado en Oslo.

Las y los ciudadanos noruegos calificaron el gesto como una falta de respeto al galardón. Janne Haaland Matlary, profesora de la Universidad de Oslo y exfuncionaria, afirmó a la radiodifusora pública NRK que el acto es “completamente inaudito” y lo describió como “insignificante” y “patético”.

Las críticas también llegaron desde el ámbito político. Trygve Slagsvold Vedum, líder del Partido del Centro y exministro de Finanzas, señaló que el hecho de que Trump aceptara la medalla refleja su personalidad, a la que calificó como la de “un fanfarrón clásico que quiere adornarse con los premios y el trabajo de otros”. En tanto, Kirsti Bergstø, dirigente de la Izquierda Socialista, consideró la acción “absurda y sin sentido”.

Corina Machado llegando a la Casa Blanca.
La dirigente explicó que el gesto buscó reconocer el compromiso del mandatario estadounidense con la libertad de los venezolanos. Foto: Captura de pantalla

Corina entrega Nobel a Trump

El episodio ocurrió durante una reunión en la Casa Blanca, donde Machado entregó personalmente la medalla a Trump en un gesto que, dijo, buscó reconocer el compromiso del mandatario estadounidense con la libertad de los venezolanos y con la defensa de los derechos democráticos.

Aunque la opositora reconoció que el premio no es transferible, y que la distinción de pertenece le forma permanente, explicó que tiene la facultad de disponer de la medalla y usarla como un símbolo político y moral en favor de la causa venezolana.

“El pueblo de Bolívar le está entregando ahora al heredero de Washington la Medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento por su compromiso por nuestra libertad”, expresó la líder opositora en una rueda de prensa.

En respuesta, el republicano agradeció el gesto a la venezolana a quien calificó como una mujer maravillosa que ha pasado por mucho.

"Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto tan hermoso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", escribió Trump en su red social.

El mandatario estadounidense ha sostenido en reiteradas ocasiones que merece el Premio Nobel de la Paz por lo que considera logros diplomáticos durante su segundo mandato y ha expresado su inconformidad con las decisiones previas del Comité Noruego del Nobel.

Rechazo en Noruega es "unánime"

El rechazo en Noruega ha sido prácticamente unánime, según expertos. Benedicte Bull, politóloga de la Universidad de Oslo y especialista en América Latina, afirmó que la acción “desprestigia al premio” y acusó que se trata de un uso político del galardón con fines de influencia internacional.

La polémica se da además en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca, país estrechamente vinculado a Noruega, luego de declaraciones de Trump sobre su intención de hacerse con Groenlandia.

Tras las declaraciones previas de Machado sobre “compartir” el Nobel con Trump, el Instituto Noruego del Nobel aclaró que el premio “no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros” y subrayó que la decisión es “final y permanente”. Hasta el momento, el Comité del Nobel no ha emitido nuevos comentarios sobre el caso.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
1

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
2

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
3

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

4

Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
5

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

6

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Hoy No Circula
7

Hoy No Circula de este viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y el corralón

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
8

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

9

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

La CURP biométrica ya esta disponible
10

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Hoy No Circula Sabatino
11

Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 17 de enero

12

Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual y maltrato a sus extrabajadoras

Trump Hitler
13

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
14

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

15

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Noruega critica entrega del Nobel de la Paz de María Corina Machado a Dona
1

Los noruegos critican que Corina entregara el Nobel a Trump. “Es patético”, dicen

padrón de usuarios de telefonía
2

Registro de celulares: ¿Mis datos están seguros? Agencia Digital aclara tus dudas

El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció a la "máquina de propaganda" de Trump y emitió una "orden de advertencia" para preparar a la Guardia Nacional.
3

La SRE investiga el caso número 11 de un mexicano muerto bajo custodia del ICE

4

Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

X red social caída.
5

La red social X, de Elon Musk, sufre una segunda caída a nivel global en tres días

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
6

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

7

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Sheinbaum
8

Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá con armas y consumo, responde Sheinbaum

9

Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual y maltrato a sus extrabajadoras

Actividades del fin de semana
10

Conciertos, teatro y música a la luz de las velas para pasar un gran fin de semana

11

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
12

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado