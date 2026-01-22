¿Hay doble Hoy No Circula? así aplicará este viernes 23 de enero

Los carros que no cumplan con este programa de restricción vehicular serán sancionados con una multa económica y traslado al corralón.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).— Antes de salir de casa, encender el motor y dirigirte a tu destino, verifica si tu vehículo puede circular este viernes conforme a la aplicación del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esta restricción vehicular se modifica diariamente, por lo que mantenerse informado es clave para evitar infracciones, que pueden ir desde multas económicas hasta el envío del automóvil al corralón.

Así aplicará el Hoy No Circula para este viernes 23 de enero de 2026:

Holograma de verificación : 1 y 2.

: 1 y 2. Color del engomado : azul.

: azul. Último número de placa : 9 y 0.

: 9 y 0. Horario: de 5:00 horas a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se encuentra vigente en toda la Ciudad de México, así como en los municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, de Toluca y de Santiago Tianguistenco, quedando en total las siguientes alcaldías y municipios.

Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucán

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Las multas por violar el Hoy No Circula

Los conductores que no cumplan con el Hoy No Circula pueden ser sancionados con multas económicas y con el traslado del vehículo al depósito vehicular, mejor conocido como corralón. Este castigo varia dependiendo la zona en la que ocurra la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Es importante mencionar que no cualquier oficial o autoridad está autorizado a aplicar multas a los conductores.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, en la entidad únicamente pueden hacerlo aquellos elementos que formen parte de la Secretaría de Seguridad, así como los policías municipales, según su jurisdicción.

Mientras que en la Ciudad de México sólo pueden multarte los Policías de Tránsito que cuenten con una banda claramente identificable con la leyenda "autorizado para infraccionar".

¡Síguenos en Google News!