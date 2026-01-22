Tercera tormenta invernal y Frente Frío 30 causarán heladas y bajas temperaturas: SMN

Redacción/SinEmbargo

21/01/2026 - 10:19 pm

Frente frío 30 llega el viernes a México: Conagua

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La tercera tormenta invernal y el frente frío número 30 impactará el territorio nacional en las próximas horas y hasta el próximo martes sobre regiones del noreste, oriente y sureste del país, así como en la Península de Yucatán, lo que provocará la persistencia de bajas temperaturas en todo el país, informó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“La masa de aire ártico que impulsará al frente frío número 30 generará un prolongado y muy fuerte evento de Norte, así como oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, señaló el SMN.

De acuerdo con este pronóstico, el viernes 23 de enero este sistema ocasionará un marcado descenso de temperaturas, heladas en el noreste, oriente y centro del país, así como en zonas altas del sureste. También se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Nuevo León y Coahuila, así como en cimas montañosas del centro y oriente del territorio nacional, además de lluvia engelante en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Asimismo, la interacción de una vaguada polar con un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical dará origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, la cual afectará principalmente al noroeste del país.

Para el sábado 24 de enero, se esperan temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Durango, así como valores bajo cero en entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Veracruz. Además, se pronostican lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Las precipitaciones intensas podrían provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que Conagua exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Para el domingo 25 de enero, se prevén temperaturas de hasta -20 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, así como lluvias fuertes en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. También continuará el evento de Norte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, además de oleaje elevado en costas del Golfo de México y el golfo de Tehuantepec.

Conagua advirtió que las bajas temperaturas podrían persistir el lunes 26 de enero, aunque señaló que existe incertidumbre por el alcance del pronóstico, por lo que pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y la Comisión Nacional del Agua.

Protección Civil advierte de descenso de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que, durante esta noche y la madrugada del jueves, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano; con posible caída de granizo en estados del centro y oriente del país.

El fenómeno meteorológico también propiciará vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generará lluvias y chubascos en dichas regiones.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Protección Civil emite recomendaciones por el frente frío 30

Para mitigar los efectos de estos sistemas y salvaguardar la integridad física y patrimonial, la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió  recomendaciones puntuales.

"Si utiliza calentadores de gas o chimeneas, mantenga una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y apáguelos antes de dormir; proteja y aísle tuberías externas para evitar rupturas por congelamiento y asegure techos de lámina, ventanas, toldos y objetos que puedan desprenderse por las rachas de viento superiores a 60 km/h", explicó.

Asimismo, las autoridades sugirieron:

  • Vestir con varias capas de ropa delgada en lugar de una sola gruesa para conservar mejor el calor corporal.
  • Prestar atención especial a niñas, niños, personas mayores y enfermos crónicos, evitando su exposición a cambios bruscos de temperatura.
  • Se recomienda contar con el esquema completo de vacunación estacional de Influenza y COVID-19.
  • Ante la presencia de bancos de niebla en la Mesa del Norte y Central, conduzca con luces bajas encendidas y reduzca la velocidad, extremando precauciones en carreteras serranas ante la posible presencia de "hielo negro" o pavimento mojado por lluvia engelante.

