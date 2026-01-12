¡Ponte gorro! Frente frío 27 y segunda tormenta invernal congelan el norte de México

Redacción/SinEmbargo

12/01/2026 - 2:59 pm

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 27 y la segunda tormenta invernal provocarán un ambiente gélido en gran parte de México.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Abrígate bien! Activan alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas en la CdMx

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y heladas este fin de semana en CdMx

El SMN prevé temperaturas de hasta -5 °C en el noroeste del país por frente frío 16

Los sistemas invernales generarán lluvias intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, y fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este lunes que el frente frío 27 y la segunda tormenta invernal provocarán un ambiente gélido en gran parte del país, lluvias intensas en el sureste, y condiciones para nieve, aguanieve y lluvia engelante en estados del norte.

El SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió además evento de Norte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora (km/h), y oleaje elevado en costas del Golfo de México y Tehuantepec.

"Hoy, la segunda tormenta invernal de la temporada 2025-2026, que se desarrolló ayer, y el frente frío número 27, el cual se extenderá con características de estacionario sobre la Península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionarán ambiente de frío a gélido durante la mañana y noche en entidades del noroeste, norte, noreste. centro, oriente y sureste de la República Mexicana", prevé el SMN.

Las autoridades detallaron que las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -15 grados Celsius en sierras de Durango, y entre -10 y -5 grados en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. En estados del altiplano central como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, se esperan valores de -5 a cero grados, con heladas en zonas altas.

En el sureste, las lluvias más intensas se concentrarán en Veracruz, Tabasco y Chiapas, con acumulados de hasta 150 milímetros, mientras que en Oaxaca y Papaloapan se pronostican precipitaciones muy fuertes. Estas condiciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

El evento de Norte se manifestará con rachas de 80 a 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También habrá de oleaje de hasta 4.5 metros en costas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. En Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las rachas alcanzarán entre 40 y 60 km/h, y se presentará oleaje de hasta 2.5 metros.

Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del Caribe, Golfo de México y Pacífico reforzará las lluvias en Quintana Roo, Campeche y Puebla, además de chubascos en Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Finalmente, la Conagua recordó que mientras gran parte del país enfrenta condiciones invernales, las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados, reflejando el contraste climático que afecta simultáneamente al territorio nacional.

Saldo blanco y vigilancia activa tras efectos del frente frío 27

Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco tras el paso del frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), no se han registrado víctimas ni incidentes graves, aunque se mantiene la alerta preventiva en varias regiones del país.

En el sureste, las lluvias acumuladas han sido constantes, pero controladas, con máximos de 116 mm en Tacotalpa, Tabasco, y 113 mm en Pichucalco, Chiapas. En Veracruz, las rachas de viento alcanzaron hasta 107.9 km/h en Bahía Norte, sin que se notifiquen afectaciones mayores.

Las brigadas locales continúan con labores de retiro de árboles caídos, atención a destechamientos, y monitoreo de ríos y arroyos. En el norte, se han habilitado refugios temporales en Coahuila, Chihuahua y Durango, mientras se vigilan zonas con presencia de hielo y nieve.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró que se mantiene en estado de alerta, y exhortó a la población a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales institucionales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Siempre hemos estado desinformados

"A decir de mi amigo escéptico, la humanidad siempre ha sido manipulada por los poderosos en cualquier...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

+ Sección

Galileo

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Mal gusto
1

La nueva pandemia, el mal gusto

Hoy No Circula
2

Hoy No Circula para este lunes 12 de enero de 2026 en CDMX y Edomex

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
3

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
4

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Hoy No Circula CDMX Edomex
5

Hoy No Circula CDMX y Edomex: estos son los autos que descansan el martes 13 de enero

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron ayer en la Alcaldía Magdalena Contreras a un sujeto señalado por realizar disparos en contra de un hombre, el cual falleció.
6

Un sujeto mata a 2 perros por ladrarle, dueño le reclama y lo asesina. SSC lo detiene

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.
7

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

La 83a edición de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta para Mark Ruffalo y Wanda Sykes, quienes protestaron contra Donald Trump y el ICE.
8

Wanda Sykes y Mark Ruffalo llevan a los Globos de Oro protesta contra Trump y el ICE

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que tuvo "una muy buena conversación" con Trump, quien le ofreció ayuda con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles.
9

Trump ofreció “fuerzas” y entendió que por soberanía, no. “Fue muy amable”: Sheinbaum

Congreso exige la liberación de mexicanos detenidos en "Alcatraz de los Caimanes".
10

Los socios de Morena (PT-Verde) y la elección de 2027 complican la Reforma Electoral

La Presidenta sabe dónde está su criptonita y la criptonita de su movimiento. Mal haría en mantenerla cerca.
11

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

María Corina Machado, reunida con el papa León XIV en El Vaticano.
12

Corina ve al Papa en el Vaticano y visitará a Trump este jueves, en la Casa Blanca

Sobrevivir a un ataque de Trump.
13

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
14

Revertir la Reforma Judicial, como dice Piña, “son sueños soñados”: Ministro Aguilar

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo que afronta una investigación relacionada con su testimonio ante el Congreso.
15

El presidente de la Fed afronta investigación federal; denuncia intimidación de Trump

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En este arranque de 2026, una noticia recorre hogares y despierta alivio: los pagos de las Pensiones del Bienestar siguen esta semana. Checa a quiénes les toca.
1

Pensiones del Bienestar: ¿Tu apellido inicia con G, H, I, J, K, L o M? Te toca pago

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 27 y la segunda tormenta invernal provocarán un ambiente gélido en gran parte de México.
2

¡Ponte gorro! Frente frío 27 y segunda tormenta invernal congelan el norte de México

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.
3

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo que afronta una investigación relacionada con su testimonio ante el Congreso.
4

El presidente de la Fed afronta investigación federal; denuncia intimidación de Trump

La Marina desmanteló tres laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se fabricaban metanfetaminas; aseguró droga y precursores químicos.
5

VIDEO ¬ Marina desmantela 3 laboratorios clandestinos en Michoacán, Durango y Sinaloa

María Corina Machado, reunida con el papa León XIV en El Vaticano.
6

Corina ve al Papa en el Vaticano y visitará a Trump este jueves, en la Casa Blanca

La 83a edición de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta para Mark Ruffalo y Wanda Sykes, quienes protestaron contra Donald Trump y el ICE.
7

Wanda Sykes y Mark Ruffalo llevan a los Globos de Oro protesta contra Trump y el ICE

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, precisó que no se habló de Cuba ni del envío de petróleo mexicano a la isla durante la llamada con Donald Trump.
8

Sheinbaum ofrece a Trump mediar entre él y Cuba; “deben estar de acuerdo las partes”

El AICM reanudó despegues y aterrizajes tras una suspensión temporal por bancos de niebla; autoridades pidieron a pasajeros verificar el estatus de sus vuelos.
9

El AICM reanuda despegues y aterrizajes luego de suspensión por presencia de niebla

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abrió las puertas a una posible conversación con EU.
10

Cuba dice que no hay conversaciones con EU, pero abre la puerta "si es con soberanía"

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó que tuvo "una muy buena conversación" con Trump, quien le ofreció ayuda con sus "fuerzas" para combatir a los cárteles.
11

Trump ofreció “fuerzas” y entendió que por soberanía, no. “Fue muy amable”: Sheinbaum

Venezuela confirmó la liberación de 116 personas privadas de la libertad por hechos ligados a alteraciones al orden constitucional y atentados contra la nación.
12

Venezuela confirma la liberación de otros 116 presos políticos "en las últimas horas"