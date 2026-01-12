¡Ponte gorro! Frente frío 27 y segunda tormenta invernal congelan el norte de México

Los sistemas invernales generarán lluvias intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, y fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este lunes que el frente frío 27 y la segunda tormenta invernal provocarán un ambiente gélido en gran parte del país, lluvias intensas en el sureste, y condiciones para nieve, aguanieve y lluvia engelante en estados del norte.

El SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió además evento de Norte con rachas de hasta 100 kilómetros por hora (km/h), y oleaje elevado en costas del Golfo de México y Tehuantepec.

"Hoy, la segunda tormenta invernal de la temporada 2025-2026, que se desarrolló ayer, y el frente frío número 27, el cual se extenderá con características de estacionario sobre la Península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionarán ambiente de frío a gélido durante la mañana y noche en entidades del noroeste, norte, noreste. centro, oriente y sureste de la República Mexicana", prevé el SMN.

Las autoridades detallaron que las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -15 grados Celsius en sierras de Durango, y entre -10 y -5 grados en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. En estados del altiplano central como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, se esperan valores de -5 a cero grados, con heladas en zonas altas.

En el sureste, las lluvias más intensas se concentrarán en Veracruz, Tabasco y Chiapas, con acumulados de hasta 150 milímetros, mientras que en Oaxaca y Papaloapan se pronostican precipitaciones muy fuertes. Estas condiciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

El evento de Norte se manifestará con rachas de 80 a 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También habrá de oleaje de hasta 4.5 metros en costas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. En Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las rachas alcanzarán entre 40 y 60 km/h, y se presentará oleaje de hasta 2.5 metros.

Con el video #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén hoy, en #México.

Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del Caribe, Golfo de México y Pacífico reforzará las lluvias en Quintana Roo, Campeche y Puebla, además de chubascos en Nayarit, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Finalmente, la Conagua recordó que mientras gran parte del país enfrenta condiciones invernales, las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados, reflejando el contraste climático que afecta simultáneamente al territorio nacional.

Saldo blanco y vigilancia activa tras efectos del frente frío 27

Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco tras el paso del frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), no se han registrado víctimas ni incidentes graves, aunque se mantiene la alerta preventiva en varias regiones del país.

#ComunicadoCNPC📄| La CNPC reporta efectos del Frente Frío 27 y de la segunda tormenta invernal: ▪️Hasta el momento se reporta saldo blanco.

#ComunicadoCNPC📄| La CNPC reporta efectos del Frente Frío 27 y de la segunda tormenta invernal: ▪️Hasta el momento se reporta saldo blanco.

▪️Se registraron vientos máximos en la zona del Golfo Centro, destacando rachas de hasta 107.9 kilómetros por hora en la Bahía Norte de…

En el sureste, las lluvias acumuladas han sido constantes, pero controladas, con máximos de 116 mm en Tacotalpa, Tabasco, y 113 mm en Pichucalco, Chiapas. En Veracruz, las rachas de viento alcanzaron hasta 107.9 km/h en Bahía Norte, sin que se notifiquen afectaciones mayores.

Las brigadas locales continúan con labores de retiro de árboles caídos, atención a destechamientos, y monitoreo de ríos y arroyos. En el norte, se han habilitado refugios temporales en Coahuila, Chihuahua y Durango, mientras se vigilan zonas con presencia de hielo y nieve.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró que se mantiene en estado de alerta, y exhortó a la población a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales institucionales.