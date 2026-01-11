¡Abrígate bien! Activan alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas en la CdMx

La dependencia indicó que el descenso variará entre uno y seis grados centígrados, por lo que se exhorta a la población a implementar medidas de protección y cuidado para sectores vulnerables.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CdMx) activó este sábado la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las próximas horas para siete alcaldías capitalinas.

La institución indicó que la Alerta Naranja se activó para Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan y detalló que las temperaturas descenderán entre uno y tres grados centígrados entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo 11 de enero de 2026.

Ante el descenso de la temperatura en estas demarcaciones, la dependencia recomendó a la población seguir las siguientes medidas para evitar enfriamientos y enfermedades:

Proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.

Aplicar crema hidratante para proteger la piel del frío.

Si se usan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Contar con un esquema de vacunación actualizado, incluyendo inmunizaciones contra COVID-19, influenza y neumococo.

Asimismo, se puso en marcha la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco, en donde se prevén temperaturas de entre cuatro y seis grados Celsius durante el mismo periodo de tiempo.

Protección Civil aconsejó seguir estas recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas:

Abrigar adecuadamente nariz y boca.

Resguardar a mascotas y evitar dejarlas a la intemperie.

La dependencia sugirió evitar los cambios bruscos de temperatura, beber abundante agua, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, así como el uso de al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana para mantenerse caliente.

De igual forma, se sugiere el lavado de manos con frecuencia o usar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, es importante que las personas acudan al centro de salud más cercano.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

También se puede hacer un seguimiento sobre la situación a través de las cuentas oficiales de redes sociales:

X : @SGIRPC_CDMX.

Facebook @SGIRPCCDMX.

Sitio web: www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.