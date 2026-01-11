¡Abrígate bien! Activan alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 8:02 pm

Protección Civil de la Ciudad de México (CdMx) activó la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en siete alcaldías.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua

La CAMe suspende la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México

Protección Civil alerta por heladas y bajas temperaturas en 3 alcaldías de las CdMx

La dependencia indicó que el descenso variará entre uno y seis grados centígrados, por lo que se exhorta a la población a implementar medidas de protección y cuidado para sectores vulnerables. 

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CdMx) activó este sábado la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las próximas horas para siete alcaldías capitalinas.

La institución indicó que la Alerta Naranja se activó para Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan y detalló que las temperaturas descenderán entre uno y tres grados centígrados entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo 11 de enero de 2026.

Ante el descenso de la temperatura en estas demarcaciones, la dependencia recomendó a la población seguir las siguientes medidas para evitar enfriamientos y enfermedades:

  • Proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.
  • Aplicar crema hidratante para proteger la piel del frío.
  • Si se usan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
  • Contar con un esquema de vacunación actualizado, incluyendo inmunizaciones contra COVID-19, influenza y neumococo.

Asimismo, se puso en marcha la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco, en donde se prevén temperaturas de entre cuatro y seis grados Celsius durante el mismo periodo de tiempo.

Protección Civil aconsejó seguir estas recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas:

  • Abrigar adecuadamente nariz y boca.
  • Resguardar a mascotas y evitar dejarlas a la intemperie.

La dependencia sugirió evitar los cambios bruscos de temperatura, beber abundante agua, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, así como el uso de al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana para mantenerse caliente.

De igual forma, se sugiere el lavado de manos con frecuencia o usar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, es importante que las personas acudan al centro de salud más cercano.

Protección Civil de la Ciudad de México (CdMx) activó la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en siete alcaldías.
El descenso variará entre uno y seis grados centígrados, por lo que se llama a extremar precauciones. Foto: Camila Ayala Benabib, Cuartoscuro

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

También se puede hacer un seguimiento sobre la situación a través de las cuentas oficiales de redes sociales:

X : @SGIRPC_CDMX.

Facebook @SGIRPCCDMX.

Sitio web: www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las enseñanzas venezolanas

"Así, México y Colombia dependerán mucho de su diagnóstico y las posturas diplomáticas y políticas para ganar...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

+ Sección

Galileo

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

2

La secretaria de Grecia Quiroz queda en libertad. Autoridades no aclaran su detención

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
3

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

4

FOTOS y VIDEOS ¬ Un incendio en Condesa causa alarma en la CdMx; no hay heridos

Trump se enfrenta a la realidad: petroleras son escépticas para invertir en Venezuela.
5

Trump no convence a petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela: ven riesgos

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto
6

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
7

Motos: la selva de las dos ruedas

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
8

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

EU y sus aliados ejecutaron “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses.
9

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
10

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU

Cientos de miles marchan en EU contra el ICE
11

VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
12

FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

Explosión en Coyoacán.
13

VIDEOS: Explosión en Coyoacán suma 11 heridos; apoyan a vecinos con viviendas dañadas

La Secretaría de la Vivienda de la CdMx informó que el edificio afectado por la explosión en la Alcaldía Coyoacán se encuentra inhabitable por el momento.
14

La CdMx ayudará a 24 familias tras explosión en Coyoacán; el edificio es inhabitable

Formas de consultar tu saldo
15

Banco del Bienestar: conoce las formas de consultar tu saldo en tiempo real este 2026

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cientos de miles marchan en EU contra el ICE
1

VIDEOS ¬ Sábado de ira en EU: cientos de miles toman las calles en contra del ICE

2

FOTOS y VIDEOS ¬ Un incendio en Condesa causa alarma en la CdMx; no hay heridos

La Secretaría de la Vivienda de la CdMx informó que el edificio afectado por la explosión en la Alcaldía Coyoacán se encuentra inhabitable por el momento.
3

La CdMx ayudará a 24 familias tras explosión en Coyoacán; el edificio es inhabitable

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se comparte, le dice el instituto
4

Corina ilusionó en vano a Trump: el Nobel no se puede compartir, le dice el instituto

EU y sus aliados ejecutaron “ataques a gran escala” contra múltiples objetivos de ISIS en Siria, en represalia por un ataque contra militares estadounidenses.
5

EU ejecuta nueva serie de "ataques a gran escala" contra objetivos de ISIS en Siria

Trump firmó una orden ejecutiva para evitar que los recursos de Venezuela, incluyendo los ingresos petroleros, que están bajo resguardo de EU sean embargados.
6

Trump firma orden para evitar embargo a los recursos de Venezuela resguardados por EU

El Jefe de la Policía en Mississippi, Eddie Scott, informó que una serie de tiroteos en West Point dejaron un saldo de seis personas fallecidas y un detenido.
7

Tiroteos en Mississippi dejan 6 muertos. Sheriff anuncia detención de un sospechoso

La UNAM confirmó el hackeo de cinco de sus sistemas informáticos.
8

La UNAM abandonó su seguridad digital. Ahora un hackeo desnuda sus irregularidades

9

Sheinbaum apuesta por el campo: "buscamos soberanía, no depender del exterior", dice

Extorsionadores son detenidos en CdMx
10

La SSC-CdMx detiene a 3 extorsionadores de la Unión Tepito en la Venustiano Carranza

Cientos se manifiestan en contra de la intervención de EU en Venezuela.
11

VIDEOS ¬ Protesta en CdMx contra intervención en Venezuela congrega a 4 mil personas

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.
12

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe