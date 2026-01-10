Protección Civil alerta por bajas temperaturas y heladas este fin de semana en CdMx

Las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente y tomar precauciones ante el ingreso de un nuevo sistema frontal a territorio nacional previsto para los próximos días.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso especial para advertir a la población del descenso de temperaturas en la capital del país causado por el frente frío 27.

De acuerdo con la dependencia, entre el 11 y el 13 de enero se prevé un ambiente de frío a muy frío durante las madrugadas, con heladas en zonas altas de la ciudad.

"Entre los días 11 y 13 se prevé descenso de las temperaturas en la Ciudad de México. Durante la madrugada, el ambiente será de frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados", explicó la SGIRPC.

Por la tarde, el ambiente se tornará de templado a cálido, con valores máximos entre 18 y 22 grados, además de vientos con rachas fuertes y condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

⚠️ #AVISOESPECIAL || Del 11 al 13 de enero se prevé descenso en las temperaturas en la Ciudad de México. Durante la madrugada, el ambiente será de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C. Por ello, te… pic.twitter.com/c0iAQBO2AM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

El descenso térmico más significativo se espera durante la madrugada del 12 de enero, precisó la dependencia capitalina.

Ante este escenario, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y otros riesgos asociados al frío, entre las que destacan:

Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas, aplicando el llamado método de la cebolla.

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Estornudar correctamente, utilizando un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.

Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias.

Mantener una buena alimentación, consumir frutas y verduras, tomar líquidos y bebidas calientes.

Si se utilizan calentadores, asegurar una adecuada ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evitar el uso de pirotecnia.

Identificar los módulos de salud y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar.

Frente frío 27 impacta a México

A nivel nacional, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que a partir de este sábado y hasta el martes de la próxima semana, el frente frío número 27, su masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada provocarán un marcado descenso de temperatura en gran parte del país.

🥶 En tiempo de #frío protégete de enfermedades respiratorias atendiendo las siguientes medidas preventivas.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/jKD4ZjyIzB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 10, 2026

Las autoridades federales y estatales recomendaron extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, deslaves, caída de árboles, vientos fuertes y temperaturas extremas, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.

De acuerdo al pronóstico del SMN, se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en el sureste de México, así como un prolongado evento de “Norte” en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y la Península de Yucatán. Además, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en regiones del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes con acumulados de 75 a 150 milímetros en zonas de Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Nautla, Capital y Olmeca), el oriente de Oaxaca, el noroeste y norte de Chiapas, así como en Tabasco. Además, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la Sierra Norte de Puebla, Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca) y regiones de Veracruz. En tanto, intervalos de chubascos se presentarán en Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, mientras que lluvias aisladas se registrarán en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Tlaxcala.

Se prevé para mañana descenso de #Temperatura, ambiente muy #Frío y #Nevadas en diferentes zonas de nuestro país. Si quieres ver el aviso completo entra a https://t.co/Fi6sJJlFkh pic.twitter.com/l0z3Jq7VFq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 10, 2026

Durante la noche se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Durango, Coahuila y Nuevo León, fenómeno que podría extenderse durante la madrugada del domingo hacia Chihuahua y la sierra de Sinaloa. Asimismo, existe probabilidad de lluvia engelante en Coahuila y Nuevo León.

En contraste, algunas regiones mantendrán ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Istmo de Chiapas, y de 30 a 35 grados en zonas costeras del occidente y la península de Yucatán.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo se prevén heladas severas, con temperaturas de hasta -20 grados en zonas serranas de Durango, valores de -15 a -10 grados en Chihuahua y de -10 a -5 grados en regiones altas de Baja California, Sonora y Coahuila. En amplias zonas del centro y norte del país, incluyendo el Valle de México, se esperan mínimas de -5 a 0 grados, así como temperaturas de 0 a 5 grados en sierras de Sinaloa y Tamaulipas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, deslaves, caída de árboles, afectaciones por viento fuerte y bajas temperaturas, y mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.