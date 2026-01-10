Protección Civil alerta por bajas temperaturas y heladas este fin de semana en CdMx

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 9:19 am

Frío en CdMx

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Prepara el impermeable! El SMN alerta por lluvias fuertes en 3 estados. ¿Cuáles son?

El frente frío 24 provocará bajas temperaturas, lluvias y nieve este fin de semana

Frente frio número 13 provocará lluvias en el sureste y bajas temperaturas en la CdMx

Las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente y tomar precauciones ante el ingreso de un nuevo sistema frontal a territorio nacional previsto para los próximos días.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso especial para advertir a la población del descenso de temperaturas en la capital del país causado por el frente frío 27.

De acuerdo con la dependencia, entre el 11 y el 13 de enero se prevé un ambiente de frío a muy frío durante las madrugadas, con heladas en zonas altas de la ciudad.

"Entre los días 11 y 13 se prevé descenso de las temperaturas en la Ciudad de México. Durante la madrugada, el ambiente será de frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados", explicó la SGIRPC.

Por la tarde, el ambiente se tornará de templado a cálido, con valores máximos entre 18 y 22 grados, además de vientos con rachas fuertes y condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

El descenso térmico más significativo se espera durante la madrugada del 12 de enero, precisó la dependencia capitalina.

Ante este escenario, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias y otros riesgos asociados al frío, entre las que destacan:

  • Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas, aplicando el llamado método de la cebolla.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
  • Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • Estornudar correctamente, utilizando un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.
  • Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias.
  • Mantener una buena alimentación, consumir frutas y verduras, tomar líquidos y bebidas calientes.
  • Si se utilizan calentadores, asegurar una adecuada ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Evitar el uso de pirotecnia.
  • Identificar los módulos de salud y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar.

Frente frío 27 impacta a México

A nivel nacional, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que a partir de este sábado y hasta el martes de la próxima semana, el frente frío número 27, su masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada provocarán un marcado descenso de temperatura en gran parte del país.

Las autoridades federales y estatales recomendaron extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, deslaves, caída de árboles, vientos fuertes y temperaturas extremas, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.

De acuerdo al pronóstico del SMN, se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en el sureste de México, así como un prolongado evento de “Norte” en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y la Península de Yucatán. Además, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en regiones del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes con acumulados de 75 a 150 milímetros en zonas de Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Nautla, Capital y Olmeca), el oriente de Oaxaca, el noroeste y norte de Chiapas, así como en Tabasco. Además, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la Sierra Norte de Puebla, Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca) y regiones de Veracruz. En tanto, intervalos de chubascos se presentarán en Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, mientras que lluvias aisladas se registrarán en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Tlaxcala.

Durante la noche se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Durango, Coahuila y Nuevo León, fenómeno que podría extenderse durante la madrugada del domingo hacia Chihuahua y la sierra de Sinaloa. Asimismo, existe probabilidad de lluvia engelante en Coahuila y Nuevo León.

En contraste, algunas regiones mantendrán ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el Istmo de Chiapas, y de 30 a 35 grados en zonas costeras del occidente y la península de Yucatán.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo se prevén heladas severas, con temperaturas de hasta -20 grados en zonas serranas de Durango, valores de -15 a -10 grados en Chihuahua y de -10 a -5 grados en regiones altas de Baja California, Sonora y Coahuila. En amplias zonas del centro y norte del país, incluyendo el Valle de México, se esperan mínimas de -5 a 0 grados, así como temperaturas de 0 a 5 grados en sierras de Sinaloa y Tamaulipas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, deslaves, caída de árboles, afectaciones por viento fuerte y bajas temperaturas, y mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La nueva pandemia, el mal gusto

"Así como el buen gusto puede heredarse, el mal gusto y la vulgaridad se han vuelto ideales...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Las palabras, puentes a lo inexplorado

"Las palabras, entonces, como puentes hacia lo inexplorado, siguen siendo ambivalentes: pueden abrir horizontes de belleza y...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las enseñanzas venezolanas

"Así, México y Colombia dependerán mucho de su diagnóstico y las posturas diplomáticas y políticas para ganar...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

+ Sección

Galileo

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
2

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
3

FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
4

Motos: la selva de las dos ruedas

Hoy No Circula Multas Nuevas
5

Hoy No Circula: estas son las nuevas multas en Edomex

La secretaria particular de Grecia Quiroz es la sexta persona detenida por el asesinato.
6

La secretaria particular de Grecia es detenida por el asesinato de Carlos Manzo

7

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

Los países de la UE aprueban el acuerdo comercial con el Mercosur.
8

La UE aprueba acuerdo con Mercosur; será la mayor zona de libre comercio del mundo

Cafeterías en CdMx
9

¿Vamos por un café? Seis cafeterías en la Ciudad de México para visitar este 2026

Protesta por intervención en Venezuela. Foto: Cuartoscuro.
10

Bush, Obama, Biden o Trump, una misma historia: la red de mentiras contra Venezuela

Mal gusto
11

La nueva pandemia, el mal gusto

Legisladores enviaron este viernes una carta dirigida al Secretario de EU, Marco Rubio, en la que expresaron su rechazo al uso de la fuerza militar en México.
12

Demócratas alertan a Rubio que sería “desastroso” para EU atacar en suelo mexicano

El fracaso de María Corina.
13

¿Qué es María Corina?

14

La SSPC alerta por “toque fantasma”, nuevo fraude con tarjetas. Así puedes evitarlo

Explosión en Coyoacán.
15

VIDEOS: Explosión en Coyoacán suma 11 heridos; apoyan a vecinos con viviendas dañadas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Frío en CdMx
1

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y heladas este fin de semana en CdMx

Detienen a presunto agresor sexual por caso ocurrido en Hospital Infantil de Ciudad Victoria.
2

FGJ detiene a exboxeador "La Rana" por violación en Hospital Infantil de Tamaulipas

Gobierno de Groelandia se posiciona frente a "falta de respeto" de EU.
3

Gobierno de Groenlandia llama a reivindicar su soberanía frente a las amenazas de EU

Venezuela justifica negociación con EU para reapertura de embajadas.
4

Venezuela enfrentará intervención de EU por vía diplomática, afirma Delcy Rodríguez

Secretaría de Salud activa protocolo sanitario por ataque de mono araña en Chiapas.
5

VIDEO ¬ Mono ataca a mujer en Chiapas; Secretaría de Salud activa protocolo sanitario

Los países de la UE aprueban el acuerdo comercial con el Mercosur.
6

La UE aprueba acuerdo con Mercosur; será la mayor zona de libre comercio del mundo

Protesta por intervención en Venezuela. Foto: Cuartoscuro.
7

Bush, Obama, Biden o Trump, una misma historia: la red de mentiras contra Venezuela

Donald Trump, anunció que sostendrá un encuentro presencial con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el mes de febrero.
8

Trump anuncia reunión con Petro en febrero; el colombiano advierte "amenaza" de EU

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, podrá seguir como testigo protegido y evitar una orden de aprehensión, gracias a que un Juez concedió una suspensión.
9

Juez concede suspensión definitiva a Rocha Cantú; se mantendrá como testigo protegido

Claudia Sheinbaum reivindicó los principios que guían a los gobiernos de la 4T y sostuvo que el poder se ejerce con humildad, sin lujos ni los privilegios.
10

Los gobernantes deben vivir "en la justa medianía", dice Sheinbaum desde Guerrero

La aprobación del presidente George W. Bush se disparó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 (alcanzando el 86 por ciento) y, en menor medida, después de la invasión de Irak en 2003, un fenómeno que no se ha replicado con Donald Trump.
11

Las guerras impulsan presidentes en EU. Secuestrar a Maduro NO ha funcionado a Trump

Explosión en Coyoacán.
12

VIDEOS: Explosión en Coyoacán suma 11 heridos; apoyan a vecinos con viviendas dañadas