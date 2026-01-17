Protección Civil alerta por frente frío 29: habrá ambiente gélido este fin de semana

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 12:26 pm

Frente frío 29 ingresa a México este fin de semana.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La CNPC reporta saldo blanco y efectos mínimos por frente frío 27 y tormenta invernal

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y heladas este fin de semana en CdMx

¡Abrígate bien! Activan alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas en la CdMx

Las autoridades pidieron a la población utilizar ropa en capas para conservar mejor el calor corporal y vigilar a grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó este sábado sobre las bajas temperaturas que persistirán en el país debido al ingreso del frente frío 29 este fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema frontal ingresará al país durante el sábado y domingo, en interacción con una masa de aire polar, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte del territorio nacional y un ambiente que irá de muy frío a gélido.

Protección Civil sostuvo que mantiene desplegada una estrategia de respuesta coordinada entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a los efectos del fenómeno meteorológico.

El frente frío 29 ocasionará lluvias de fuertes a intensas, principalmente en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones importantes en el noreste y oriente del país. Además, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

Asimismo, se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento intensas en el litoral del Golfo de México, condición que se extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, lo que podría generar afectaciones en zonas costeras y marítimas.

Ciudad de México emite aviso especial

Respecto al pronóstico para la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPC) indicó que entre el 18 al 20 de enero de 2026 se prevé un descenso significativo de las temperaturas, principalmente durante las madrugadas y las primeras horas del día, por lo que llamó a la población a tomar las precauciones necesarias.

“Durante los días 18, 19 y 20 de enero, se prevé descenso de las temperaturas en la Ciudad de México. En la madrugada y mañana, el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6 grados. El mayor descenso de las temperaturas se prevé durante la madrugada del lunes 19 de enero”, indicó la dependencia capitalina.

Por la tarde, las condiciones cambiarán y el ambiente se tornará templado, con temperaturas máximas que irán de los 17 a los 20 grados. Además, se prevén condiciones favorables para la presencia de lluvias ligeras en algunos puntos de la ciudad.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente utilizando ropa en capas; cubrir boca y nariz para evitar la inhalación de aire frío y mantener una alimentación balanceada, con consumo de frutas, verduras, líquidos abundantes y bebidas calientes. En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación dentro del hogar.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a identificar los módulos de salud más cercanos y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar, así como mantener actualizado el esquema de vacunación. Protección Civil reiteró el llamado a tomar precauciones y recordó que la prevención es una responsabilidad compartida.

Protección Civil emite recomendaciones ante el frío

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a no bajar la guardia y reforzar las medidas de autocuidado, entre las que destacan:

  • Utilizar ropa en capas para conservar mejor el calor corporal.
  • Vigilar de manera especial a los grupos más vulnerables, como niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, para que se mantengan abrigados e hidratados.
  • Mantener una ventilación adecuada en los hogares donde se utilicen calentadores de gas, leña o braceros, a fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Apagar completamente este tipo de dispositivos antes de dormir.

Finalmente, se llamó a extremar precauciones en carreteras debido a la presencia de lluvias, bancos de niebla y posible congelamiento del asfalto, así como a mantenerse alejados de estructuras ligeras, árboles o cableado eléctrico que pudieran colapsar por los fuertes vientos. Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de medios oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

Autocracias y autócratas

"Así como hay de democracias a democracias, como lo demuestra con vastedad la literatura politológica, hay de...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Susan Crowley

Bienal Paiz en Guatemala, una oferta de esperanza para el árbol del mundo

"La bienal Paiz crea vínculos imaginando posibles cartografías de resistencia y regeneración. El árbol del mundo es una...
Por Susan Crowley
Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan en la CdMx este 17 de enero

curp 2026 renapo edomex
2

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

3

Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
4

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Lady Cerda es procesada por discriminación a policía de la CdMx; deberá disculparse.
5

Mujer que insultó a policía en CdMx deberá pagar multa de 20 mil pesos y disculparse

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
6

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.
7

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

8

Canadá rompe con EU en autos eléctricos y firma con China, en abierto desafío a Trump

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
9

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.
10

VIDEOS ¬ "Manos fuera de Groenlandia", gritan miles a Trump en calles de Dinamarca

pensión embargo imss
11

Por una deuda le embargaron el dinero de su pensión: Esto pasó en tribunales

12

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Comediantes de EU se burlan de Corina Machado y Trump por premio nobel.
13

VIDEOS ¬ Comediantes de EU se burlan de que Corina entregara su premio Nobel a Trump

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
14

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

Plan de Trump para la Franja de Gaza incluye a Milei
15

Trump incluye a Milei, Erdogan y Al Sisi en Junta de Paz para reconstrucción de Gaza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Frente frío 29 ingresa a México este fin de semana.
1

Protección Civil alerta por frente frío 29: habrá ambiente gélido este fin de semana

2

Trump cerca a Dinamarca y la UE; fija tarifas de 10 y 25% hasta que venda Groenlandia

Plan de Trump para la Franja de Gaza incluye a Milei
3

Trump incluye a Milei, Erdogan y Al Sisi en Junta de Paz para reconstrucción de Gaza

Miles de personas se manifestaron este sábado en las principales ciudades de Dinamarca para protestar por las presiones del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para lograr la anexión de Groenlandia.
4

VIDEOS ¬ "Manos fuera de Groenlandia", gritan miles a Trump en calles de Dinamarca

Roberto Nájera, "El Kung Fu Panda", enfrentará cargos en EU por tráfico de cocaína.
5

Roberto Nájera, "Kung Fu Panda", acusado de tráfico de cocaína, es extraditado a EU

Delcy Rodríguez anuncia cambios en el gabinete de Venezuela.
6

Delcy Rodríguez anuncia nuevos ministros de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo

Gobierno de Trump investiga al Gobernador de Minnesota, Tim Walz
7

Trump investiga funcionarios de Minnesota por presunta conspiración en contra de ICE

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
8

Trump compra bonos millonarios de Netflix y Warner Bros. tras su acuerdo de fusión

9

#UnAñoPeligroso ¬ México evita aranceles por ahora, pero Trump abre más y más frentes

Pemex informó que logró controlar una fuga de combustible provocada por una toma clandestina dentro de un local en la Alcaldía Azcapotzalco, en la CdMx.
10

Una toma clandestina de combustible es clausurada en la CdMx; Pemex controla fuga

El peso mexicano cerró su semana más exitosa en los últimos cuatro meses, al cotizarse en 17.61 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.19%.
11

El peso cierra su semana más exitosa en los últimos 4 meses con ganancia de 0.19%

Pemex informó a la Bolsa Mexicana de Valores su intención de volver al mercado bursátil con una emisión de deuda por 31.5 millones de pesos.
12

Pemex informa a la BMV su intención de volver con una emisión de deuda por 31.5 mmdp