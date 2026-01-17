Protección Civil alerta por frente frío 29: habrá ambiente gélido este fin de semana

Las autoridades pidieron a la población utilizar ropa en capas para conservar mejor el calor corporal y vigilar a grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó este sábado sobre las bajas temperaturas que persistirán en el país debido al ingreso del frente frío 29 este fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema frontal ingresará al país durante el sábado y domingo, en interacción con una masa de aire polar, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte del territorio nacional y un ambiente que irá de muy frío a gélido.

Protección Civil sostuvo que mantiene desplegada una estrategia de respuesta coordinada entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente a los efectos del fenómeno meteorológico.

El frente frío 29 ocasionará lluvias de fuertes a intensas, principalmente en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones importantes en el noreste y oriente del país. Además, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

📄#ComunicadoCNPC | Por la persistencia de bajas temperaturas en el país, la CNPC insta a la población a protegerse.

Asimismo, se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento intensas en el litoral del Golfo de México, condición que se extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, lo que podría generar afectaciones en zonas costeras y marítimas.

Ciudad de México emite aviso especial

Respecto al pronóstico para la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPC) indicó que entre el 18 al 20 de enero de 2026 se prevé un descenso significativo de las temperaturas, principalmente durante las madrugadas y las primeras horas del día, por lo que llamó a la población a tomar las precauciones necesarias.

“Durante los días 18, 19 y 20 de enero, se prevé descenso de las temperaturas en la Ciudad de México. En la madrugada y mañana, el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6 grados. El mayor descenso de las temperaturas se prevé durante la madrugada del lunes 19 de enero”, indicó la dependencia capitalina.

Por la tarde, las condiciones cambiarán y el ambiente se tornará templado, con temperaturas máximas que irán de los 17 a los 20 grados. Además, se prevén condiciones favorables para la presencia de lluvias ligeras en algunos puntos de la ciudad.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente utilizando ropa en capas; cubrir boca y nariz para evitar la inhalación de aire frío y mantener una alimentación balanceada, con consumo de frutas, verduras, líquidos abundantes y bebidas calientes. En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación dentro del hogar.

#AvisoEspecial sobre condiciones meteorológicas en la Ciudad de México: Del 18 al 20 de enero se prevé descenso de las temperaturas. En la madrugada y mañana el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre…

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a identificar los módulos de salud más cercanos y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar, así como mantener actualizado el esquema de vacunación. Protección Civil reiteró el llamado a tomar precauciones y recordó que la prevención es una responsabilidad compartida.

Protección Civil emite recomendaciones ante el frío

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a no bajar la guardia y reforzar las medidas de autocuidado, entre las que destacan:

Utilizar ropa en capas para conservar mejor el calor corporal.

Vigilar de manera especial a los grupos más vulnerables, como niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, para que se mantengan abrigados e hidratados.

Mantener una ventilación adecuada en los hogares donde se utilicen calentadores de gas, leña o braceros, a fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Apagar completamente este tipo de dispositivos antes de dormir.

Finalmente, se llamó a extremar precauciones en carreteras debido a la presencia de lluvias, bancos de niebla y posible congelamiento del asfalto, así como a mantenerse alejados de estructuras ligeras, árboles o cableado eléctrico que pudieran colapsar por los fuertes vientos. Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de medios oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.