La CNPC reporta saldo blanco y efectos mínimos por frente frío 27 y tormenta invernal

Redacción/SinEmbargo

11/01/2026 - 10:49 am

La CNPC informó que hay saldo blanco y efectos mínimos por el paso del frente frío 27, el evento de "Norte" y la segunda tormenta invernal en México.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó la mañana de este domingo que, hasta el momento, hay saldo blanco y efectos mínimos por el paso del frente frío 27, el evento de "Norte" y el tránsito de la segunda tormenta invernal en México.

A través de un comunicado, aseguró que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantienen el monitoreo permanente y acciones coordinadas para la salvaguarda de la población que se encuentra en las regiones con secuelas ante la presencia de dichos fenómenos meteorológicos.

De acuerdo con la CNPC, elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) colaboran con las autoridades locales de Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Por medio de recorridos estratégicos, alertan a la gente sobre posibles riesgos, y ayudan a identificar zonas vulnerables, a brindar apoyo directo a las comunidades y a trabajar en el restablecimiento del suministro eléctrico.

"Esta labor conjunta, aunada a la participación responsable de la población al implementar medidas de autocuidado, ha sido primordial para que, hasta el momento, se reporte saldo blanco y los efectos sean mínimos", destacó la Coordinación Nacional.

Entre los efectos mínimos, se detectó la caída de algunos árboles, postes y anuncios espectaculares; así como encharcamientos viales y el desbordamiento del río Tepango en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

La segunda tormenta invernal mantendrá ambiente de frío a gélido

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la segunda tormenta invernal mantendrá un ambiente de frío a gélido el lunes 12 y el martes 13 de enero, con vientos fuertes en el noroeste, norte y noreste de México.

También generará condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, Durango, la sierra de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Además, la nueva tormenta invernal provocará lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León, y podría desplazarse hacia Texas, Estados Unidos (EU), durante la noche del martes.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a reforzar las medidas de autoprotección manteniendo la calma, evitando desplazamientos innecesarios y permaneciendo en lugares seguros durante la tormenta.

El frente frío 27 se extenderá sobre el sureste y la Península de Yucatán

En tanto, el frente frío 27 se extenderá sobre el sureste mexicano y la Península de Yucatán, lo que dejará lluvias de intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, llevará precipitaciones muy fuertes a Puebla y Campeche; así como chubascos y lluvias fuertes a Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué pasará con la masa de aire polar y el evento de “Norte”?

Según los pronósticos, gracias a la masa de aire polar que impulsa al frente, continuará el ambiente de frío a muy frío en gran parte de la República Mexicana; así como el evento de “Norte” de muy fuerte a intenso.

Mientras que el oleaje podría ser elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Por último, las autoridades hicieron un llamado a las personas a informarse a través de los canales oficiales de la CNPC y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Del mismo modo, invitaron a seguir las indicaciones del Gobierno de su localidad, a no difundir rumores, y a mantener activo su plan familiar de protección civil y su mochila de emergencia.

