VIDEO ¬ EU incauta un séptimo buque petrolero relacionado con Venezuela: el "Sagitta"

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 7:16 pm

El gobierno de EU incautó el buque petrolero "Sagitta"; es la séptima captura de este tipo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ EU incauta sexto petrolero ligado a Venezuela en el Caribe por violar bloqueo

VIDEO ¬ EU captura quinto buque petrolero en el Caribe, el "Olina"; iba a Venezuela

El barco en el Caribe se regresó al ver militares. Aún así, EU disparó y asesinó a 11

El Comando Sur señaló que la incautación del buque se realizó sin incidentes y reiteró que el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El gobierno de Estados Unidos (EU) anunció este martes la intercepción del buque petrolero "Sagitta", que navegaba en el Mar Caribe y asociado con Venezuela, con el pretexto de haber desafiado la "cuarentena" impuesta por el Presidente Donald Trump para la operación de estas grandes embarcaciones flotantes en la zona, lo que significó la séptima incautación en la zona desde que comenzó la orden del republicano.

"Esta mañana, fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron sin incidentes al buque motor Sagitta", señaló el Comando Sur de EU.

"La detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena establecida por el Presidente Trump para buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal", añadió.

El Comando señaló que "mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad". "Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe", completó.

EU incauta el buque "Verónica"

Apenas la semana pasada, EU anunció la intercepción del "Verónica", un buque petrolero que navegaba en el Mar Caribe y también asociado con Venezuela.

A través de redes sociales, el Comando Sur de EU dio a conocer que la acción tuvo lugar la madrugada de este 15 de enero, cuando elementos de la Marina y la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, tomaron posesión del buque.

"El 'Verónica' es el último petrolero en operar desafiando la cuarentena impuesta por el Presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Lanza del Sur", indicó el Comando Sur en su publicación.

Al igual en otras ocasiones, las propias fuerzas estadounidenses compartieron un video de la operación, en el que se puede observar el momento en que los marines descienden desde una aeronave en la embarcación.

EU asume el control del petróleo venezolano

El Secretario de Energía de EU, Chris Wright, afirmó hace un par de semanas que su país mantendrá el control de la venta y exportación de petróleo de Venezuela "indefinidamente", y la Casa Blanca detalló que ya se trabaja un acuerdo con las autoridades interinas del país sudamericano, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado", anunció Wright en una conferencia sobre energía de Goldman Sachs cerca de Miami.

A su vez, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que la administración Trump llegó a un acuerdo con las autoridades interinas de Venezuela para que EU controle la venta del petróleo del país.

Estas declaraciones ocurren apenas un día después de que el Presidente Trump revelara que las autoridades provisionales de Venezuela, país gobernado ahora por Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a EU.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

+ Sección

Galileo

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Estudio revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
1

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

Capos entregados a Estados Unidos.
2

¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
3

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

4

El Gobierno de Trump recurre a propaganda supremacista: frases, estética, hasta memes

5

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
6

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
7

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
8

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
9

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

Trump compartió un par de imágenes creadas con IA que simulan la supuesta conquista de EU del territorio de otros países como Groenlandia, Canadá y Venezuela.
10

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

11

En apenas un segundo, Slim (el más rico de AL) gana lo que un mexicano en una semana

Hoy No Circula Miércoles
12

Hoy No Circula miércoles: evita las nuevas multas y corralón este 21 de enero

El Gobierno de México anunció este martes que envió a EU, sin usar los canales de extradición comunes, a 37 criminales presos relacionados con el narcotráfico.
13

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico: son 37 y ya van 92

Hoy No Circula Martes
14

¿Doble Hoy No Circula? Revisa qué autos descansan este martes 20 de enero

Carney dio en Davos un crudo discurso sobre la "ruptura" del orden mundial; los países que no se preparen para su autonomía y no se protejan, sufrirán, dijo.
15

Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La cifra de víctimas mortales por descarrilamiento de trenes en España sube a 42

Capos entregados a Estados Unidos.
2

¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

3

El Gobierno de Trump recurre a propaganda supremacista: frases, estética, hasta memes

Trump insinúa que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela
4

Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

5

En apenas un segundo, Slim (el más rico de AL) gana lo que un mexicano en una semana

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
6

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
7

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

8

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

El Primer Ministro de Groenlandia señaló que si bien no esperan un ataque militar de EU, pidió a los habitantes de la isla que se preparen "para lo peor".
9

Groenlandia no espera sufrir un ataque militar de EU, pero se prepara "para lo peor"

Carney dio en Davos un crudo discurso sobre la "ruptura" del orden mundial; los países que no se preparen para su autonomía y no se protejan, sufrirán, dijo.
10

Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
11

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
12

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?