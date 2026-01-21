VIDEO ¬ EU incauta un séptimo buque petrolero relacionado con Venezuela: el "Sagitta"

El Comando Sur señaló que la incautación del buque se realizó sin incidentes y reiteró que el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El gobierno de Estados Unidos (EU) anunció este martes la intercepción del buque petrolero "Sagitta", que navegaba en el Mar Caribe y asociado con Venezuela, con el pretexto de haber desafiado la "cuarentena" impuesta por el Presidente Donald Trump para la operación de estas grandes embarcaciones flotantes en la zona, lo que significó la séptima incautación en la zona desde que comenzó la orden del republicano.

"Esta mañana, fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron sin incidentes al buque motor Sagitta", señaló el Comando Sur de EU.

"La detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena establecida por el Presidente Trump para buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal", añadió.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept. This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

El Comando señaló que "mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad". "Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe", completó.

EU incauta el buque "Verónica"

Apenas la semana pasada, EU anunció la intercepción del "Verónica", un buque petrolero que navegaba en el Mar Caribe y también asociado con Venezuela.

A través de redes sociales, el Comando Sur de EU dio a conocer que la acción tuvo lugar la madrugada de este 15 de enero, cuando elementos de la Marina y la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, tomaron posesión del buque.

"El 'Verónica' es el último petrolero en operar desafiando la cuarentena impuesta por el Presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Lanza del Sur", indicó el Comando Sur en su publicación.

Al igual en otras ocasiones, las propias fuerzas estadounidenses compartieron un video de la operación, en el que se puede observar el momento en que los marines descienden desde una aeronave en la embarcación.

EU asume el control del petróleo venezolano

El Secretario de Energía de EU, Chris Wright, afirmó hace un par de semanas que su país mantendrá el control de la venta y exportación de petróleo de Venezuela "indefinidamente", y la Casa Blanca detalló que ya se trabaja un acuerdo con las autoridades interinas del país sudamericano, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado, y luego, indefinidamente, venderemos la producción venezolana en el mercado", anunció Wright en una conferencia sobre energía de Goldman Sachs cerca de Miami.

A su vez, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que la administración Trump llegó a un acuerdo con las autoridades interinas de Venezuela para que EU controle la venta del petróleo del país.

Estas declaraciones ocurren apenas un día después de que el Presidente Trump revelara que las autoridades provisionales de Venezuela, país gobernado ahora por Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a EU.