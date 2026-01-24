¿Dónde disfrutar de deliciosa pizza con masa realmente ligera? Mammut es la opción

¿Qué tal una pizza Margherita o una de nombre Tiki Tiki? Te contamos dónde encontrarla.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- La pizza es la comida favorita de muchas personas, este platillo de origen italiano cautiva paladares, se adapta a las culturas que lo adoptan y se ha convertido en un elemento clave en las reuniones con amigos o familia. Opciones en la Ciudad de México hay muchas, esta vez platicaremos de una que destaca por su calidad, sabor y masa. Se trata de Mammut.

Mammut nació en el 2021 en Morelia, en estos años han crecido y es posible encontrarlos también en Guadalajara y por supuesto en la Ciudad de México. En entrevista a este medio, el chef Daniel Hernández compartió que se les han presentado las oportunidades y siempre han tenido la mira puesta en un crecimiento.

¿Por qué la masa de las pizzas de Mammut resulta ligera?

El pizzaiolo Daniel Hernández platicó con SinEmbargo acerca de las características de las pizzas de Mammut. En Mammut se puede disfrutar de pizzas estilo napolitanas, esto tiene que ver con la calidad de los ingredientes (harinas, aceites, queso mozzarella, etc.)y la técnica que utilizan muy muy apegada a las recetas originales italianas.

La masa de esta pizza no cae pesada al estomago, algo que es resultado de un proceso en el que la masa se fermenta durante 2 días.

"Este tema de de la calidad y de la técnica, nos otorga una masa muy ligera, una masa donde sí se produce un proceso que se llama autolisis, es decir, la masa dura 48 horas fermentando y por ese método de autolisis es tan ligera, tan esponjosa; la cantidad de hidratación que utilizamos también es más alta de lo normal. Nosotros utilizamos prácticamente un 70-75 por ciento de hidratación en cada tanto de harina, eso nos permite tener una masa ligera, una masa que es muy fácil de digerir y que no es agresiva estomacalmente hablando", contó el chef Daniel Hernández.

Este proceso resulta clave, en especial para quienes suelen batallar con temas gastrointestinales, una buena noticia es que "por la técnica que se usa en este tipo de masa no se genera o no se desarrolla tanto gluten, por eso que también la pizza es ligera", agregó el chef.

Para lograr que su pizza sea tan distintiva, el chef Daniel recordó que han asistido a muchas capacitaciones, concursos y competencias, mismas en las que notan la calidad del producto que presentan en Mammut.

¿Qué hay en el menú de Mammut?

El menú de Mammut incluye entradas como berenjena frita y miel picante, bruschetta Giggi y Bietola Ricotta, nuestra recomendación es el hummus, este es muy rico u la paprika le da un toque algo picante que resulta interesante en boca y te hace comer más y más, además se acompaña de pan pizza.

Hay ensaladas, pastas -como fetuccine a las conchas, pechuga siciliana con pasta, tagliatelle tomate y queso-, piadina (un pan plano tradicional de la región de Emilia-Romaña en Italia), postres como el tiramusú Mammut o un cremoso de limón y la tradicional panna cotta.

Las pizzas se dividen en dos secciones: en la de Pizza Clásica y Especial encontramos Margherita, capricciosa, Salchicha diavola, arrabiata, marinara y cinco quesos, por menciona lagunas; en la sección Pizzas de Autor hay opciones como Dolce pancetta, Gabrielle (que lleva una mezcla de quesos, salami calabrese, compota de pera, albahaca), Margherita Mammut que lleva burrata.

En las bebidas hay café, una variedad de spritz, limonada (pide la pink lemonade), cerveza, destilados y coctelería clásica.

Tiki Tiki: una sorpresa para los sentidos

Si buscas algo diferente y con un toque dulce la pizza Tiki Tiki es la opción, esta lleva salsa pomodoro, mezcla de quesos, tocino, piña caramelizada jamón extra fino, miel de maple y aceite de oliva extra virgen. Esta pizza, va en contra de lo napolitano, ya que para ellos no debe llevar piña, sin embargo, en México la combinación resulta agradable

"Culturalmente nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a esa combinación que tanto gusta [con la piña]. Buscamos nosotros darles un plus. [...] en este caso el objetivo es llevarla a otro nivel, por ejemplo, para la piña nosotros no abrimos una lata de piña", destacó el chef.

Y agregó: "Nosotros le damos un tratamiento, hacemos un caramelo con canela que lleva un poco de ron, ahí caramelizamos nuestra piña; usamos panceta en vez de tocino como tal, usamos una panceta italiana un poquito más gruesa, usamos un jamón extrafino, tratamos de llevar una combinación que gusta a otro nivel un poquito más cuidado y más producido. Le agregamos una mezcla de quesos que lleva un poco de provolone, un poco de mozzarella y parmesano si no mal recuerdo", reveló el chef Hernández.

En el restaurante tienen presentes las peticiones y los sabores que más le gusta a la gente, pero también sin perder el espíritu Mammut.

¿Dónde está Mammut Pizza y cuánto cuestan?

Mammut Pizza Oxford se encuentra en Oxford 21, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México. El precio de las pizzas clásicas y especial va de los 225 pesos a los 300 aproximadamente; mientras que la pozza de autor va de los 290 pesos a los 350 aproximadamente.