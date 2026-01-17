¿Dónde y cómo celebrar el Día del Croissant? Te platicamos de un lugar especial

¿Sabías que su forma de media luna celebra la derrota de las tropas otomanas en Viena?

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- En nuestro país amamos el pan, dicen que es más fácil lograr dejar cualquier otra cosa antes que el pan y es que ¿para qué queremos dejarlo? Una pieza que es muy famosa en todo el mundo es el croissant, aunque su origen está en Europa, este pan ya tiene un lugar ganado en el gusto mexicano, ya que aquí se le dado un toque especial y este 30 de enero se celebra su día: el Día del Croissant.

El croissant es, probablemente, la pieza de panadería más difícil de ejecutar. No es sólo se trata de harina y mantequilla; es un proceso de 48 horas que depende del clima, la humedad y la precisión del laminado.

¿De dónde es originario el Croissant?

Te compartimos cinco datos sobre su historia:

Origen austriaco: No nació en Francia, sino en Viena bajo el nombre de Kipferl. La receta llegó a París en el siglo XIX gracias a un oﬁcial austriaco que abrió la primera Boulangerie Viennoise. La leyenda del asedio: Se dice que su forma de media luna celebra la derrota de las tropas otomanas en Viena (1683), imitando el símbolo de su bandera. El cambio al hojaldre: El croissant original no era crujiente. La técnica de masa hojaldrada (laminado con mantequilla) se integró a la receta hasta principios de 1900. La regla de la mantequilla: En Francia, por ley, solo los croissants hechos con mantequilla pura pueden tener forma recta. Los que usan margarina o grasas vegetales deben tener las puntas unidas (forma de media luna). Ingeniería de capas: Un croissant estándar suele tener entre 24 y 27 capas. Menos capas lo hacen parecer un pan brioche; demasiadas destruyen el alveolo interior.

¿Dónde celebrar el Día del Croissant?

La respuesta es en Croque Voyage, un lugar que se ha vuelto un refugio para los amantes del laminado. Aquí, una pieza de pan no se hace en minutos; toma su tiempo de fermentación y precisión técnica. Pero no todo es tradición estricta; su barra es famosa por experimentar con el lado más divertido de la panadería, como sus Croissant rolls rellenos, los ya icónicos croofiigs (esa cruza perfecta entre croissant y galleta) y creaciones que son muestra de su creatividad.

Para celebrar crearon un paquete que incluye: Trío de Mini Croissants: Uno natural, uno de almendras y uno de frutos rojos, café de tu elección y pin coleccionable por 190 pesos; sin no quieres el pin coleccionable, el costo de 130 pesos.

Quiero hacer un Croissant

Si alguna vez te has preguntado cómo logran esas capas inﬁnitas de masa, es momento de que dejes de ver videos en TikTok y lo intentes tú mismo. El local ofrecerá talleres prácticos en tres horarios (11:00, 14:00 y 17:00 h) por $350 pesos. Es una súper oportunidad, si consideras que te llevas la

receta, los secretos de la fermentación y, por supuesto, todos los croissants que logres hornear.

Croque Voyage se encuentra Av. Miguel Hidalgo 76A, San Lucas, Coyoacán y su horario es de lunes a viernes de 7:30 a 20:30 horas; sábado de 9:00 a 20:30 horas y domingo de 9:00 a 17:30 horas.