¿Sabes lo qué es un manushe? Te contamos dónde encontrar estas delicias libanesas

Este restaurante brinda un espacio cálido y especial para disfrutar de un café o té, además de su platillo protagonista: los manushes.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- ¿Has probado la comida libanesa? Manú es la mejor opción para acercarse a la cocina de Medio Oriente, específicamente a la comida libanesa callejera, sin pretensiones, que te cautiva con sus sabores y que te hace volver por la deliciosa experiencia.

La historia de Manú empezó con Isaac, Héctor y María en el garage de un edificio en la colonia Cuauhtémoc, con platillos que se preparaban sólo con horno. Los manushes (una comida libanesa callejera) salados, las galletas y el café, y es que están muy cerca de Reforma y las personas pasan, justamente, por un café y una galleta. A la hora de la comida vuelven por un manushe salado; los dulces nacieron porque querían incorporar algo que sirviera de postre.

Hace no mucho se instalaron en la Condesa, en su segunda sucursal, ésta brinda un espacio para respirar y disfrutar de su menú compuesto por manushes, desayunos (como huevos en cazuela con mini potas, manulletes o shakshuka, es decir, huevos en salsa de jitomate con especias y semilla de mostaza).

Una gran propuesta

La propuesta gastronómica de Manú Bocado Libanés resulta muy fresca y brinda un apapacho que a veces ni siquiera sabías que necesitabas. Su platillo estrella es el manushe, éste es un pan tradicional libanés que al unirse con ingredientes como queso y hierbas aromáticas -en la versión tradicional- o con pistache y miel -en una versión dulce- invita a saborear y disfrutar cada bocado. Otra especialidad del lugar son las galletas y las bebidas como el café.

Los ingredientes que usan son de calidad, muchos de ellos locales, como el café que es de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, incluso el aceite de oliva es orgullosamente mexicano; algunos otros ingredientes viene de otros lugares, como las alcachofas, que son españolas porque las compran todo el año y el agua de azahar de Líbano.

"Ha sido un proceso muy lindo, pero al mismo tiempo ha sido un proceso como que nunca acaba", contó María en entrevista a SinEmbargo.

Representar una cultura

Los sabores y platillos de otros países se concierte en una puerta, una camino para conocer un poco más de esos lugares que a veces nos parecen lejanos.

"Algo que me parece muy importante es que yo no creo que el mundo necesite un café más, ni un restaurante más, ni un bar más y me entró una culpa espantosa, así como de '¿qué estoy haciendo yo abriendo uno más?' y algo que me hace sentir muy bien a mí es decir, estoy representando una cultura y lo estoy haciendo muy bien", explicó María.

María explicó que los chicos que trabajan han aprendido de la cultura libanesa, del mundo árabe, desde sus sabores hasta datos geográficos y de la lengua que no sabían y eso le causa mucha felicidad.

"Aquí yo me he encargado de vociferar un poco este tema de apreciación cultural, la gente que es de allá, la gente que es de Palestina, la gente que es de Líbano, de Jordania, de Siria, que viene aquí, viene y sale con 'esto sabe igualito lo que me hacía mi mamá o mi tía', con eso ya tiene sentido para mí todo, ¿sabes? es como de sí, va, seguimos", contó María.

¿Qué pedir?

Nuestra recomendación es por supuesto que los manushes, en especial el manushe Tawook, este manushe se prepara con pollo orgánico marinado con jocoque y jitomates, se puede pedir en tamaño normal si llevas mucha hambre o el tamaño mini para que pruebes más manushes o cuando quieres sólo uno.

Si prefieres lo dulce un imperdible es el manushe de pistache que se prepara con pistache y miel de abeja, una gran opción para probar algo diferente. Otro imperdible son las galletas, la de limón con glaseado de jocoque que le da un toque especial.

Para beber, una copa de vino blanco va muy bien, si lo prefieres tienen varios opciones de café o de té.

¿Dónde?

Manú Bocado Libanés tiene dos sucursales, una ubicada en Río Guadalquivir 58, Col. Cuauhtémoc, donde todo inició. Te recomendamos conocer la sucursal ubicada en Benjamín Hill 211 esquina Saltillo, Condesa, visitarla ya sea solo o con amigas y amigos, subir a su terraza y disfrutar de ese espacio que parece estar hecho para escapar del caos cotidiano, tomar un respiro y seguir.

El horario es de lunes a miércoles de 8:00am a 8:00pm; jueves a sábado de 8:00am a 9:00pm y domingo de 9:00am a 3:00pm.