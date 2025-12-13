Luzia, el restaurante con platillos del mar a tu mesa con toques de Mazatlán

¿Qué tal un raspadito de Sierra o un paté de camarón? Este restaurante trae una propuesta creada por Alejandro del Águila, un joven emprendedor.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Luzia es un restaurante ubicado en Polanco que ofrece un espacio ideal para probar platillos con el estilo de Mazatlán y un toque contemporáneo.

El chef Alejandro del Águila compartió a SinEmbargo que este proyecto empezó de manera algo fortuita. "Empezamos con una cafetería en Mazatlán y luego otras dos de esas cafeterías aquí en México y una en Vallarta. Un día, yo caminando por aquí vi el local en renta y dije: 'Bueno, pues está muy bueno' Así fue, no tenía nada yo en mente, lo rentamos y dijimos a ver qué sale".

El gusto de cocinar

Alejandro del Águila es un joven de Mazatlán que decidió dejar atrás la Actuaría para dedicarse a los restaurantes y más recientemente a la cocina, un autodidacta.

"A mí siempre me ha gustado cocinar. Como yo viví solo desde muy chico, por que 14 o 15 años, tenía que cocinarme, fui aprendiendo, fui buscando, viendo y cuando tocó irme a la universidad con mis amigos y mi hermano y vivíamos todos juntos, todos los fines de semana de ley había algo que cocinar, ya sea mariscos, carne, esa también es, es muy de de que hagamos en Sinaloa; siempre le íbamos variando pescado frito, zarandeado también, siempre fui yo el que cocinaba", contó el chef Alejandro.

Algo clave para que cualquier cosa funcione es la disciplina y la pasión. "Me gusta cocinarle a la gente, amigos, aparte cuando te comes algo rico está muy padre, pero cuando tú cocinas algo y alguien te dice que está muy rico también", dijo el chef.

Del mar a tu mesa

El chef contó que de inicio tenían un menú creado por un amigo, si embargo, al final tuvieron algunas diferencias y tomó la oportunidad de crearlo él mismo.

"De ahí empecé un poquito a ver qué línea quiero, qué concepto quiero tener, va a ser algo de este estilo, este que sea marisco del mar a tu mesa, esté todo fresco, preparaciones típicas de allá [Mazatlán] de ahí empecé a pensar, también se te vienen, en uno que otro sueño de tanto que piensas todo el día", contó respecto a cómo creó el menú actual.

Entre los platillos hay al menos un par que son recetas familiares del chef, como los frijoles puercos y el pay de guayaba. "Tenemos todavía muchas ideas que no entraron en el menú por por tiempos, pero las vamos a ir sacando poco a poco". dijo.

Un nuevo menú

Como aperitivos, el paté de camarón y el de marlín son una buena opción acompañados de una tostada. Ahora sí, es momento de una tostada de atún preparada con atún, por supuesto, guacamole, jícama, pepino, alioli de trufa y crujiente de ajo y echalot en salsa macha; la tostada de jaiba lleva ensalada de jaiba sobre una tostada, terminada con ceviche de camarón en salsa de serrano chiltepin.

Seguimos con croquetas de jaiba, estas se preparan con papa y ensalada de jaiba fresca, alioli de trufa y brotes de cilantro criollo. También hay un raspadito de Sierra, un platillo muy mazatleco que ofrece una experiencia en la mesa, ya que hasta ahí llegan con el pescado y, como su nombre lo indica, raspan la carne con una cuchara para prepararla con limón y algunas verduras.

Un clásico es el pescado zarandeado a las brasas, pero aquí el chef recomienda comerlo en un taco con tortillas de harina -que vienen desde el norte del país- y frijoles puercos. Para cerrar los postres: pay de guayaba (una receta familiar) y coyota (una masa delgada rellena de piloncillo que sirven con helado).

Luzia se encuentra en Anatole France 70, Polanco y busca colocarse en el gusto de la gente como un lugar en el que "pueden venir a pasar un rato que se les olvide todo lo demás y estén aquí tomándose un vino, una cerveza y comiendo delicioso", señaló Alejandro del Águila.