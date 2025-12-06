Encanto Fuego & Mar un restaurante que sorprende por su atención al detalle

Nancy Chávez

06/12/2025 - 6:35 am

Encanto Fuego & Mar

Entre los platillos insignia de este lugar esta el New York Oro Wagyu Cross Mexicano; además de la mixología con su variedad de cócteles.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Hace poco, el restaurante Encanto Fuego & Mar abrió sus puertas en Polanco y desde ese momento ha llamado la atención, de entrada por el aspecto visual que envuelve a los comensales, sumado a su gastronomía cuidadosamente ejecutada.

Visitar Encanto Fuego & Mar es una experiencia que se queda grabada en la memoria, todo inicia en la avenida Masaryk, tras cruzar sus puertas te encuentran con un mundo elegante y pantallas de alta definición que envuelven el espacio y que proyectan escenarios como el mar, el espacio y sus estrellas (hasta un astronauta aparece), entre otros, que te sumergen y llevan a sentirte en otro lugar fuera de la bella, pero caótica, Ciudad de México.

La propuesta de su menú destaca por su dining storytelling, además cuenta con ingredientes como Wagyu Cross Mexicano y una selección de ingredientes premium.

gyosas de betabel
Gyosas de betabel. Foto: SinEmbargo

Un menú con producto nacional

El chef Germán Trejo Alva creó el menú de manera secuencial y destaca que se enfoca mucho en la técnica. Trejo explicó que, si bien, todos los restaurante tienen ensaladas, por ejemplo, él busca que cada cucharada de sus platillos esté llena de sabor.

"Todos los lugares te salen con un betabel rostizado, horneado, hervido, parrillado. Te lo laminan o te lo cubican, te lo ponen sobre unas lechugas, un aderezo, una semilla. Difícilmente vas a lograr captar todos los sabores en una sola cucharada, porque agarras un betabel y luego agarras una lechuga y una semilla, de vez en cuando el aderezo que está por ahí. Nunca lo tienes todo junto", señaló.

Con eso en mente, el chef creó las Gyosas de betabel, estas se preparan con betabel horneado, relleno de cremoso queso de cabra, un espejo de yogurt de betabel y reducción balsámica, cada bocado incluye todos los sabores.

En los platillos resalta el producto nacional. "Nuestra carne es Wagyu Cross Mexicano, entonces esa es otra cosa. Como todo lo de nuestro nuestra carta, el 95 por ciento de nuestro nuestra materia prima es nacional. Ocupamos muy poca materia prima que no es nacional", acotó.

"Está muy padre el King Crab, yo no lo desmerito, pero yo qué tengo que hacer para resaltar la proteína nacional. Todo mi pescado de Baja California, de Nayarit, de Sinaloa, el pulpo viene de Chiapas, es pulpo maya, la mayoría de las conchas vienen de Baja California", comentó.

Encanto Fuego & Mar
El chef Germán Trejo Alva está a cargo de la cocina. Fotos: Cortesía

Platillos que sorprenden

"Aquí lo que hago es un vegetal elevarlo a la máxima expresión. Ese es mi trabajo", destacó el chef. Sin duda ocurre, tienen platillos como Zanahoria Goliat que el chef cocina a las brasas, se cocina a la perfección y se carameliza a la parrilla, se coloca sobre una salsa de yogurt con eneldo; el resultado es delicioso.

"Hay muchas cosas por las que nos diferenciamos y teórica y prácticamente de la cocina su gran diferencia es la técnica. Todo lo hacemos con técnica", dijo el chef Germán.

"Me gusta llevar lo más simple a algo que sea complejo", agregó el chef.

Encanto Fuego & Mar
Zanahoria goliat. Foto: SinEmbargo

¿Qué elegir?

La recomendación de Mundano es empezar con las Gyosas de betabel, disfrutar de una zanahoria goliat, pedir un corte de carne, tienen Porter house, tira de asado; sin hueso hay Rib eye, pero nuestra recomendación es el New York oro, ya que se corona con finas laminas de oro comestible y se acompaña de una salsa de vino tinto y reducción de cereza negra.

Siempre hay espacio para el postre, así que pregunta por el pastel encanto, un pastel que visualmente resulta emocionante, es un cubo formado por esferas que al cortarlo revelan el pastel y en bica brindan un gran sabor.

Encanto Fuego & Mar
Pastel encanto. Foto: SinEmbargo

¿Donde?

Encanto Fuego & Mar se encuentra en Av. Presidente Masaryk 123B, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad fe México. Su horario es de lunes a sábado de 1:00 pm a 1:00 am y domingos de 1:00 pm a 11:00 pm; reservaciones al 5564376886.

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

