¿Vamos por un café? Seis cafeterías en la Ciudad de México para visitar este 2026

¿Qué tal disfrutar de una bebida clásica como un café americano o algo más elaborado como un salty caramel latte o el pineapple matcha? Acá te contamos dónde.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- La Ciudad de México cuenta con lugares interesantes y propuestas deliciosas y si hablamos de cafeterías la oferta es amplia con cafeterías que van desde proyectos que priorizan el origen y el comercio justo, hasta conceptos que combinan café de alta calidad con diseño y panadería.

Compartimos una lista de cafeterías que se encuentran en la capital mexicana, especiales para los exploradores gastronómicos y amantes del café.

Mise en Print

Mise en Print es una librería gastronómica, tienda y café ubicada en la colonia Roma Norte, donde convergen la cultura alimentaria, la cocina y el diseño editorial. Fundado por Pilar García y Jorge Linares, este espacio reúne libros, ingredientes y comunidad, consolidándose como un punto de encuentro para quienes entienden el café y la comida como una experiencia cultural.

Su menú es breve pero bien ejecutado, con destacados como el pastel de chocolate con aceite de oliva, los flanes, los sándwiches de roast beef y bebidas originales como el salty caramel latte o el pineapple matcha. Además de cafetería, funciona como una editorial autogestiva enfocada en publicaciones sobre alimentación, lo que lo convierte en una parada imperdible para visitar este 2026 en la capital.

Dirección: Guanajuato 28, Roma Norte

Horarios: De lunes a domingo de 09:00am - 06:00pm

TÜT

TÜT Café es un espacio creativo y desenfadado que invita a darse un respiro en la Ciudad de México. El proyecto busca que los comensales se sientan en casa, combinando café de especialidad, panadería artesanal y una atmósfera cálida donde cada detalle importa: desde el aroma del pan recién horneado hasta una propuesta de brunch pensada para disfrutar sin prisa.

Actualmente cuenta con dos ubicaciones que ofrecen experiencias distintas bajo el mismo espíritu: Lomas de Chapultepec, ideal para disfrutar café y pan —o llevarlo contigo cuando el día va deprisa—, y la Roma, con un concepto de all day brunch que invita a sentarse, compartir y disfrutar. Aquí destacan imperdibles como el pan francés relleno de queso crema, el avo toast con huevo o salmón, los huevos sincronizados, el baguette de tenders de pollo y postres como la galleta Dubai de chocolate o el rol de canela.

La experiencia se completa con bebidas que ya son favoritas del público, como el Mazapán Latte o el Dirty Chai Latte, además de opciones frescas de temporada. Un proyecto que apuesta por la comunidad, el confort y el disfrute cotidiano.

¿Dónde? Hay dos opciones:

Monte Athos 155, Lomas de Chapultepec, CDMX.

Horario: Abre a partir del lunes 12 de enero. De 7:30 a 14:30 horas.

Tonalá 15, Roma, Ciudad de México.

Horario: Abre a partir del miércoles 7 de enero. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 8:00 a 20:00 horas; lunes de 8:00 a 18:00 horas; domingo de 8:00 a 17:00 horas.

Marne panadería y Marne restaurante

Marne Panadería mantiene una experiencia cercana y relajada, con el encanto de un taller donde se hornea pan todos los días. Su propuesta gira en torno al café de especialidad, los panes artesanales y una oferta informal que permite desayunar, comer o cenar dentro del mismo espacio.

Entre sus especialidades más reconocidas destacan: Pan francés de la casa, Huevos revueltos con chorizo Berkshire y la Milanesa de pollo. Los panes imperdibles: Chocolatines, Kouign-amann, Maritozzi y el Danés de moras.

La carta de bebidas complementa la oferta con opciones características de la marca, como la horchata (caliente o fría, sola o con café), el black oat (cold brew con leche de avena) y el coco latte, además de cafés filtrados por métodos como Chemex.

La panadería se ha consolidado como un espacio de consumo cotidiano: ideal para un desayuno rápido, un brunch de fin de semana o una comida sencilla acompañada del ambiente dinámico característico de la colonia Roma.

Por otro lado, Marne restaurante es una propuesta que acaba de abrir sus puertas. Por las mañanas, el restaurante presenta una selección de desayunos que incluye: Pan francés (en una versión diferente al de la panadería), Chilaquiles y Huevo revuelto con ikura. Con la misma selección de panes elaborados diariamente en la panadería, así como opciones de café de especialidad ideales para disfrutar de una mañana relajada.

Marne Panadería

Dirección: C. Gobernador Ignacio Esteva 35, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México

Horarios: Lunes a viernes: 8:00 horas a 21:00 horas; sábados y domingos 9:00 horas a 21:00 horas

Marne Restaurante

Dirección: Av Sonora 92, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.

Horarios: Lunes a domingo: 8:00 horas a 22:00 horas.

Elena 147

Elena 147, el espacio íntimo y acogedor ubicado en la Condesa, dedicado a los postres y momentos dulces. Con una estética sencilla y cálida, este pequeño local ha encontrado la forma de destacar en una colonia llena de propuestas. Ya sea por sus postres que reconfortan o su ambiente que invita a quedarse.

La repostería de Elena 147 destaca por su sabor casero, estética delicada y recetas bien ejecutadas. Entre sus favoritos está el tiramisú de frambuesa que juega con lo frutal y lo cremoso de manera deliciosa. Y aunque el menú cambia con frecuencia, hay tres joyas dulces que se han vuelto parte de su identidad: la tarta de carajillo, el panqué de plátano y el clásico pero adictivo brownie.

Elena 147 también ofrece panadería mexicana artesanal y galletas irresistibles para llevar (o para comer en el camino). Más que una cafetería, Elena 147 es un espacio para disfrutar con calma, ya sea una tarde de antojo dulce o una reunión informal entre amigos.

¿Dónde? Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Cuauhtémoc, CDMX

Horarios: martes a sábado de 9am a 10pm; domingo de 9am a 8pm.

Motín

Motín es un lugar dedicado a la reinvención de platillos clásicos de desayuno y comida. Aquí puedes disfrutar de un buen café por la mañana y mocktails por la tarde.

El menú de Motín está minuciosamente pensado en la combinación de ingredientes y sabores que se juntan perfectamente para crear comfort food ideal para desayunos y comidas. Para el desayuno puedes disfrutar de una gran variedad de opciones cómo Bowl de frutos rojos, Hot cakes con ricotta, Pan francés, Chilaquiles, Molletes, Huevos revueltos con parmesano, Huevos benedictinos y muchas opciones más.

Desde su apertura, Motín se ha convertido en una parada obligada para los amantes del desayuno todo el día. La sucursal de la colonia Roma (Tabasco 311), es sin duda un clásico ya del barrio, en el que familias, parejas y grupos de amigos se dan cita para disfrutar de los clásicos reinventados.

La carta de desayunos está llena de opciones clásicas y no tan clásicas. Molletes Triplem, preparados en pan baguette con una mezcla especial de queso y pico de gallo; Croque Madame con jamón serrano, en pan de caja con una salsa bechamel y una guarnición de ensalada; Desayuno completo, 2 hot cakes dollar, 2 piezas de huevo estrellado o revuelto, tiras de tocino y papas o frutos rojos. Para los que desayunan opciones dulces, Pan francés, caramelizado con crema mascarpone cítrica y mermelada de frutos rojos; Hot cakes Motín, 3 piezas esponjosas con crema de ricotta al limón y compota de blueberries.

Si eres de los que desayunan algo más tradicional, en el menú de Motín puedes disfrutar de Chilaquiles preparados con una salsa cremosa verde o roja; Chilaquiles rancheros, con una salsa tatemada picante de tomate verde, jitomate, chile morita y serrano, acompañados con arrachera, queso fresco, crema y aguacate; Mollaquiles, tradicionales molletes de la casa servidos con una poción de chilaquiles; Huevos benedictinos; Shakshuka y Tazones de fruta.

¿Dónde? Hay dos sucursales:

Tabasco #311, Roma Norte, Ciudad de México.

Horarios: Lunes a Domingo de 8:30 a 17:00 horas

Nápoles #36, Juárez, CDMX.

Horarios: Lunes a Domingo de 8:00 a 18:00 horas

SAN

SAN Matcha suma una nueva sucursal en la Condesa y se posiciona como una de las cafeterías y matcha bars imperdibles para 2026. Con un enfoque claro en tés japoneses de alta calidad, este espacio ofrece desde matcha ceremonial servido en su forma más pura hasta bebidas creativas que combinan el carácter herbal del matcha con notas frutales o cremosas, como lattes especiales y versiones refrescantes. Su propuesta se complementa con opciones de cocina ligera de inspiración japonesa, como sandos y acompañamientos dulces ideales para maridar con sus bebidas. La llegada de SAN a la Condesa refuerza su propuesta de unir tradición, diseño contemporáneo y una experiencia relajada en uno de los barrios más vibrantes de la ciudad.

SAN Condesa

Dirección: Av Nuevo León 109, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06100 Cuauhtémoc, CDMX

SAN Roma Norte

Dirección: Jalapa 17-B, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Horarios: Martes a Sábado de 9:30 am - 19:00 pm, Domingos de 9:30 am - 15:00 pm