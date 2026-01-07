¿Sabes cuándo se celebra el Día Mundial del Pastel de Chocolate? Aquí algunos datos

El pastel de chocolate es el postre favorito de muchas personas, además ha inspirado recetas clásicas y sofisticadas que han trascendido fronteras.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- En enero se celebran fechas importantes y una que puede pasar desapercibida es el el Día Mundial del Pastel de Chocolate, pero aquí te contamos cuándo es además de otros datos para que este año la celebres y disfrutes de un pastel.

¿Cuándo se celebra el Día Mundial del Pastel de Chocolate?

Cada 27 de enero, el mundo rinde homenaje a uno de los postres más emblemáticos y queridos: el pastel de chocolate. Más que una delicia, es el resultado de una historia que hasta hoy se mantiene en el gusto de muchos.

¿Cuál es el origen del pastel de chocolate?

El origen del pastel de chocolate es un recorrido fascinante que comienza mucho antes de que existieran los hornos modernos. En 1764, el avance llegó de la mano del estadounidense Dr. James Baker, quien descubrió un método para moler granos de cacao entre piedras y obtener una pasta espesa destinada a bebidas chocolateadas. Sin embargo, el gran cambio ocurrió en 1828 cuando Coenraad van Houten creó la prensa de cacao, lo que permitió separar la manteca del cacao y producir un polvo fino, accesible y fácil de usar. Este invento abrió las puertas a la repostería moderna.

¿Cuál fue la primera receta?

La primera receta impresa de algo similar al pastel de chocolate actual apareció en 1847, en The Lady’s Receipt Book, de Eliza Leslie, quien incluyó chocolate picado directamente en la masa. Ya hacia la década de 1880, los reposteros en Estados Unidos comenzaron a incorporar ampliamente el chocolate en pasteles; y con la llegada de las harinas y mezclas preparadas en los años 20, el pastel de chocolate se convirtió en un clásico del hogar.

El pastel de chocolate ha inspirado recetas clásicas y sofisticadas que han trascendido fronteras como el Devil’s Food Cake, esponjoso, húmedo, oscuro y profundamente chocolatoso. Suave, intenso y perfecto para los amantes del cacao sin límites.

El German Chocolate Cake, famoso no por su origen alemán, sino por el chocolate “German’s”. Su frosting de coco y nuez lo vuelve inconfundible y qué decir del Chocolate Fudge Cake, denso, decadente y cubierto con un frosting espeso estilo fudge.

Sugerencias para disfrutar del Día del Pastel de Chocolate

Para prepararse y celebrar el día del pastel de chocolate, te da algunas sugerencias irresistibles:

Hornea tu propio pastel. Elige una receta clásica o atrévete con una versión histórica, como la de Eliza Leslie.

Visita tu panadería favorita. Muchos negocios locales crean ediciones especiales para la fecha.

Organiza una degustación. Reúne a tus personas favoritas y pidan distintos tipos de pastel para compararlos.

Haz maridajes gourmet. Un pastel de chocolate se transforma con café, vino tinto, o incluso sal marina y caramelo.

¿Sabías que existen pasteles de chocolate que han marcado historia?

El pastel de chocolate de Sacher Hotel (Viena), probablemente el más icónico del mundo, aunque la Torta Caprese en Capri, Italia se volvió un clásico ya que su preparación no lleva harina.

