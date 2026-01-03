La "Capirosca", una con axolotes y clásica... Roscas de Reyes imperdibles de la CdMx

Si estás buscando una Rosca de Reyes diferente o algunas de tamaño individual para quitar el antojo, compartimos algunas opciones. Como la "Capirosca" que tiene su versión individual o la grande que incluye un capibara grande, un capibara pequeño y un muñequito de niño Dios.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El día de los Reyes Magos está muy cerca y con él la Rosca de Reyes, uno de los panes favoritos de estas celebraciones. La Ciudad de México tiene muchas opciones para elegir, en esta ocasión compartimos algunas que llaman nuestra atención por su originalidad, ingredientes y que ayudan a quitar el antojo.
La "Capirosca" de Rulce Panadería
Durante los últimos dos años, los capibaras han roto el internet posicionándose como una de las tendencias más virales del planeta. Estos adorables gigantes considerados como el integrante más amigable del mundo animal demostraron en 2025 que no son una fiebre pasajera o un meme, si no un símbolo de resistencia cultural en un mundo digitalmente saturado.
La rosca de reyes de Rulce está inspirada en los Capibaras y se prepara de forma artesanal para resaltar los sabores y texturas de cada ingrediente. La masa súper esponjosita tipo brioche está adicionada con mantequilla, ralladura de limón amarillo y naranja, por la parte de arriba está decorada con costra de azúcar de vainilla o chocolate, lleva crumble de nuez y mitades de nueces castilla, azúcar granulada, dulce de leche y naranjas cristalizadas que se hacen en casa durante un proceso artesanal que lleva más de 30 días.
Para esta temporada tendrán disponibles dos tamaños: La rosca individual (con un costo de 100 pesos), que incluye un capibara pequeño y que estará disponible hasta el 10 de enero o hasta agotar existencias. Y su rosca para compartir de ocho porciones (que tiene un costo de 650 pesos), ideal para disfrutar con familia o amigos; este tamaño incluye un capibara grande, un capibara pequeño y un muñequito de niño Dios -pensado para quienes son más tradicionales-.
Este año se le adiciona una galleta de mantequilla decorada en forma de capibara rey mago, con tres modelos diferentes. Disponible sólo bajo pedido por medio de su Whatsapp para recoger a partir del 2 de enero de 2026 y hasta el 10 de enero o hasta agotar existencias.
Rosca de receta clásica de Marne Panadería
Marne Panadería, un espacio donde la panadería artesanal es protagonista, presenta una Rosca de Reyes que honra la receta clásica. Su rosca es de masa brioche, aromatizada con jugo y ralladura de mandarina, lo que le aporta un perfil cítrico sutil y fresco. La rosca se decora con ates tradicionales de guayaba y fresa, costra de chocolate semiamargo y costra de vaina de vainilla, y se finaliza con almendra tostada que aporta un toque crujiente y aromático.
Marne Panadería ofrece dos versiones: Rosca individual que tiene un costo de 105 pesos y la Rosca familiar (bajo pedido, entrega el 6 de enero) con un costo de 950 pesos, ideal para 9 personas.
¿Dónde? Marne Panadería se encuentra en Gobernador Ignacio Esteva 35, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 pm y sábado y domingo de 9:00 am a 9:00 pm.
Rosca de reyes de Cardín dedicada al axolote
La emblemática Rosca de Reyes de Cardín Pastelería busca crear conciencia sobre la protección de una de las especies más emblemáticas de México: el axolote.
La rosca se prepara con pan de naranja con cardamomo, lleva un relleno especial de mazapán de almendra; se decora con costra de chocolate y vainilla, chocolate derretido y crumble de almendra. Incluye niños de colores y dos axolotes.
Esta rosca se podrá adquirir hasta el 16 de enero. Se recomienda hacer el pedido con anticipación para evitar filas (Whatsapp para pedidos 55 5664 7696). La rosca mediana (6-8 personas) tiene un costo de 620 pesos o dos por 1 mil 100 pesos. Un porcentaje de las ganancias será destinado al Museo del Axolote, apoyando la mejora de su hospital para axolotes y su labor de rescate.
¿Dónde? Cardín Pastelería se encuentra en Coahuila 68, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.
Horarios: martes a sábado de 8:00 horas a 20:00 horas, domingo de 8:00 horas a 15:00 horas.
Rosca de TÜT Café con frutos rojos
TÜT Café tiene propuesta especial, presenta una Rosca de Reyes individual de aproximadamente 90 g, rellena de queso crema y compota de frutos rojos, y decorada con fresas, moras frescas y una delicada cobertura de vainilla.
Como detalle distintivo, la rosca incluye el tradicional muñequito, reinterpretado de manera original: en su interior se esconde un TÜTiano, la figura emblemática de la casa, que aporta un guiño divertido y único a esta tradición.
La Rosca de Reyes puede apartarse con un día de anticipación realizando un anticipo del 50 por ciento, o bien adquirirse directamente en sucursal, donde habrá disponibilidad limitada de cinco piezas diarias. Su precio es de 160 pesos y estará disponible hasta el 15 de enero.
¿Dónde? Cuenta con dos sucursales, una en Monte Athos 155, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México; la otra se ubica en Tonalá 15, Roma, Ciudad de México.
Horario: lunes de 8:00 a 18:00 horas; martes, jueves, viernes y sábado de 8:00 a 20:00 horas; miércoles de 8:00 a 19:00 horas; y domingos de 8:00 a 17:00 horas.
Rosca de reyes tradicionales de Motín
Con una propuesta que combina técnica, sabor y un enfoque contemporáneo, Motín se suma a la temporada de Reyes con roscas individuales ideales para disfrutar en cualquier momento del día.
Durante esta temporada, Motín ofrece roscas individuales en tres sabores: tradicional, avellana y Lotus, perfectas para elegir según el gusto personal o probar más de una versión. Estarán disponibles hasta el domingo 11 de enero, en ambas sucursales, convirtiéndose en una opción accesible y fácil para celebrar sin complicaciones.
¿Dónde? Tabasco #311, Roma Norte, Ciudad de México.
Horarios: Lunes a Domingo de 8:30 a 17:00 horas.
También cuentan con otra sucursal en Nápoles #36, Juárez, Ciudad de México.
Horarios: Lunes a Domingo de 8:00 a 18:00 horas.
La Dona Reyes
Este Día de Reyes, Krispy Kreme celebra una de las tradiciones más queridas de México con un giro delicioso e inesperado: la Dona Reyes, una edición especial rellena de queso con zarzamora y cubierta con ate, que rinde homenaje a los sabores clásicos de la temporada con el toque innovador y alegre. La dona reinterpreta la emoción de encontrar el “muñequito” en la tradicional Rosca de Reyes, convirtiéndola en un momento aún más especial: disfrutar un premio al instante.
Hasta el 7 de enero, Krispy Kreme invita a sus consumidores a participar en una dinámica especial de Día de Reyes. En cada docena se incluirán dos “muñequitos”, y a quien le toque uno de ellos le corresponderá un premio. Cada caja de edición especial de Día de Reyes contará con dos cupones impresos, uno por cada muñequito. La persona que encuentre el muñequito deberá recortar el cupón correspondiente de la caja y presentarlo en tienda para su canje. Cada cupón es válido por una dona Glaseada Original y un café americano totalmente gratis, disponibles para redención en tiendas Krispy Kreme hasta el 31 de enero de 2026.
Rosca con galleta y crema de avellana
Esta innovadora versión de rosca de reyes fusiona los sabores tradicionales mexicanos con la crujiente textura de las galletas estilo NY de Kies, su postre estrella.
La puedes encontrar en Kies Café, a tan solo una cuadra del kiosco morisco. Pensada para diez personas, con una base de suave pan perfumado con azahar, naranja y limón amarillo, costra de azúcar de vainilla y chocolate, se decora con las tradicionales tiras de ate de frutas e incorpora un delicioso crumble (galleta desmoronada) de galleta y crema de avellana que le dan un toque único. En su interior podrás encontrar cinco figuras del niño Dios.
La rosca está disponible también por rebanada, ideal para acompañar con un chocolate caliente o alguna de las bebidas de temporada que ofrece Kies. Podrás conseguirla del 3 al 15 de enero de 2026. Rosca Completa: 600 pesos; por rebanada 70 pesos.
¿Dónde? Dr. Atl 238 en la colonia Santa María la Ribera, Ciudad de México.
Horarios: Lunes de 8:00 a 19:00 horas, martes a sábado de 7:30 a 22:00 horas y domingos de 10:00 a 17:00 horas.