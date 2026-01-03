La "Capirosca", una con axolotes y clásica... Roscas de Reyes imperdibles de la CdMx

Redacción/SinEmbargo

03/01/2026 - 6:35 am

¿Dónde comer una rosca de reyes?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cheesecake de mandarina, Bûche de Noël y un chocolate de jengibre para esta temporada

¿Sabes qué significa regalar manzanas y por qué regalarlas en estas fechas?

Tlalpujahua, un lugar con calles llenas de tradición y paisajes de película

Si estás buscando una Rosca de Reyes diferente o algunas de tamaño individual para quitar el antojo, compartimos algunas opciones.  Como la "Capirosca" que tiene su versión individual o la grande que incluye un capibara grande, un capibara pequeño y un muñequito de niño Dios.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El día de los Reyes Magos está muy cerca y con él la Rosca de Reyes, uno de los panes favoritos de estas celebraciones. La Ciudad de México tiene muchas opciones para elegir, en esta ocasión compartimos algunas que llaman nuestra atención por su originalidad, ingredientes y que ayudan a quitar el antojo.

La "Capirosca" de Rulce Panadería

Durante los últimos dos años, los capibaras han roto el internet posicionándose como una de las tendencias más virales del planeta. Estos adorables gigantes considerados como el integrante más amigable del mundo animal demostraron en 2025 que no son una fiebre pasajera o un meme, si no un símbolo de resistencia cultural en un mundo digitalmente saturado.

La rosca de reyes de Rulce está inspirada en los Capibaras y se prepara de forma artesanal para resaltar los sabores y texturas de cada ingrediente. La masa súper esponjosita tipo brioche está adicionada con mantequilla, ralladura de limón amarillo y naranja, por la parte de arriba está decorada con costra de azúcar de vainilla o chocolate, lleva crumble de nuez y mitades de nueces castilla, azúcar granulada, dulce de leche y naranjas cristalizadas que se hacen en casa durante un proceso artesanal que lleva más de 30 días.

Capirosca
La rosca de reyes de Rulce está inspirada en los Capibaras. Foto: Cortesía Rulce Panadería

Para esta temporada tendrán disponibles dos tamaños: La rosca individual (con un costo de 100 pesos), que incluye un capibara pequeño y que estará disponible hasta el 10 de enero o hasta agotar existencias. Y su rosca para compartir de ocho porciones (que tiene un costo de 650 pesos), ideal para disfrutar con familia o amigos; este tamaño incluye un capibara grande, un capibara pequeño y un muñequito de niño Dios -pensado para quienes son más tradicionales-.

Este año se le adiciona una galleta de mantequilla decorada en forma de capibara rey mago, con tres modelos diferentes. Disponible sólo bajo pedido por medio de su Whatsapp para recoger a partir del 2 de enero de 2026 y hasta el 10 de enero o hasta agotar existencias.

Capirosca
Esta rosca capibara es el resultado de años de perfeccionar el oficio, aplicado a uno de los momentos más esperados del año. Fotos: Cortesía Rulce Panadería

Rosca de receta clásica de Marne Panadería

Marne Panadería, un espacio donde la panadería artesanal es protagonista, presenta una Rosca de Reyes que honra la receta clásica. Su rosca es de masa brioche, aromatizada con jugo y ralladura de mandarina, lo que le aporta un perfil cítrico sutil y fresco. La rosca se decora con ates tradicionales de guayaba y fresa, costra de chocolate semiamargo y costra de vaina de vainilla, y se finaliza con almendra tostada que aporta un toque crujiente y aromático.

Marne Panadería ofrece dos versiones: Rosca individual que tiene un costo de 105 pesos y la Rosca familiar (bajo pedido, entrega el 6 de enero) con un costo de 950 pesos, ideal para 9 personas.

¿Dónde? Marne Panadería se encuentra en Gobernador Ignacio Esteva 35, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 pm y sábado y domingo de 9:00 am a 9:00 pm.

Rosca de Marne Panadería
Rosca de Marne Panadería. Foto: Cortesía Marne

Rosca de reyes de Cardín dedicada al axolote

La emblemática Rosca de Reyes de Cardín Pastelería busca crear conciencia sobre la protección de una de las especies más emblemáticas de México: el axolote.

La rosca se prepara con pan de naranja con cardamomo, lleva un relleno especial de mazapán de almendra; se decora con costra de chocolate y vainilla, chocolate derretido y crumble de almendra. Incluye niños de colores y dos axolotes.

Esta rosca se podrá adquirir hasta el 16 de enero. Se recomienda hacer el pedido con anticipación para evitar filas (Whatsapp para pedidos 55 5664 7696). La rosca mediana (6-8 personas) tiene un costo de 620 pesos o dos por 1 mil 100 pesos. Un porcentaje de las ganancias será destinado al Museo del Axolote, apoyando la mejora de su hospital para axolotes y su labor de rescate.

¿Dónde? Cardín Pastelería se encuentra en Coahuila 68, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.
Horarios: martes a sábado de 8:00 horas a 20:00 horas, domingo de 8:00 horas a 15:00 horas.

Cardín pastelería
Rosca de Reyes de Cardín Pastelería. Foto: Cardín Pastelería

Rosca de TÜT Café con frutos rojos

TÜT Café tiene propuesta especial, presenta una Rosca de Reyes individual de aproximadamente 90 g, rellena de queso crema y compota de frutos rojos, y decorada con fresas, moras frescas y una delicada cobertura de vainilla.

Como detalle distintivo, la rosca incluye el tradicional muñequito, reinterpretado de manera original: en su interior se esconde un TÜTiano, la figura emblemática de la casa, que aporta un guiño divertido y único a esta tradición.

La Rosca de Reyes puede apartarse con un día de anticipación realizando un anticipo del 50 por ciento, o bien adquirirse directamente en sucursal, donde habrá disponibilidad limitada de cinco piezas diarias. Su precio es de 160 pesos y estará disponible hasta el 15 de enero.

¿Dónde? Cuenta con dos sucursales, una en Monte Athos 155, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México; la otra se ubica en  Tonalá 15, Roma, Ciudad de México.
Horario: lunes  de 8:00 a 18:00 horas; martes, jueves, viernes y sábado de 8:00 a 20:00 horas; miércoles de 8:00 a 19:00 horas; y domingos de 8:00 a 17:00 horas.

Rosca de reyes de TÜT Café
Rosca de reyes de TÜT Café. Foto: TÜT Café

Rosca de reyes tradicionales de Motín

Con una propuesta que combina técnica, sabor y un enfoque contemporáneo, Motín se suma a la temporada de Reyes con roscas individuales ideales para disfrutar en cualquier momento del día.

Durante esta temporada, Motín ofrece roscas individuales en tres sabores: tradicional, avellana y Lotus, perfectas para elegir según el gusto personal o probar más de una versión. Estarán disponibles hasta el domingo 11 de enero, en ambas sucursales, convirtiéndose en una opción accesible y fácil para celebrar sin complicaciones.

¿Dónde? Tabasco #311, Roma Norte, Ciudad de México.
Horarios: Lunes a Domingo de 8:30 a 17:00 horas.

También cuentan con otra sucursal en Nápoles #36, Juárez, Ciudad de México.
Horarios: Lunes a Domingo de 8:00 a 18:00 horas.

Rosca Motín
Motín ofrece roscas individuales en tres sabores: tradicional, avellana y Lotus. Foto: Cortesía Motín

La Dona Reyes

Este Día de Reyes, Krispy Kreme celebra una de las tradiciones más queridas de México con un giro delicioso e inesperado: la Dona Reyes, una edición especial rellena de queso con zarzamora y cubierta con ate, que rinde homenaje a los sabores clásicos de la temporada con el toque innovador y alegre. La dona reinterpreta la emoción de encontrar el “muñequito” en la tradicional Rosca de Reyes, convirtiéndola en un momento aún más especial: disfrutar un premio al instante.

Hasta el 7 de enero, Krispy Kreme invita a sus consumidores a participar en una dinámica especial de Día de Reyes. En cada docena se incluirán dos “muñequitos”, y a quien le toque uno de ellos le corresponderá un premio. Cada caja de edición especial de Día de Reyes contará con dos cupones impresos, uno por cada muñequito. La persona que encuentre el muñequito deberá recortar el cupón correspondiente de la caja y presentarlo en tienda para su canje. Cada cupón es válido por una dona Glaseada Original y un café americano totalmente gratis, disponibles para redención en tiendas Krispy Kreme hasta el 31 de enero de 2026.

Rosca con galleta y crema de avellana

Esta innovadora versión de rosca de reyes fusiona los sabores tradicionales mexicanos con la crujiente textura de las galletas estilo NY de Kies, su postre estrella.

La puedes encontrar en Kies Café, a tan solo una cuadra del kiosco morisco. Pensada para diez personas, con una base de suave pan perfumado con azahar, naranja y limón amarillo, costra de azúcar de vainilla y chocolate, se decora con las tradicionales tiras de ate de frutas e incorpora un delicioso crumble (galleta desmoronada) de galleta y crema de avellana que le dan un toque único. En su interior podrás encontrar cinco figuras del niño Dios.

La rosca está disponible también por rebanada, ideal para acompañar con un chocolate caliente o alguna de las bebidas de temporada que ofrece Kies. Podrás conseguirla del 3 al 15 de enero de 2026. Rosca Completa: 600 pesos; por rebanada 70 pesos.

¿Dónde? Dr. Atl 238 en la colonia Santa María la Ribera, Ciudad de México.
Horarios: Lunes de 8:00 a 19:00 horas, martes a sábado de 7:30 a 22:00 horas y domingos de 10:00 a 17:00 horas.

Rosca Kies Café
Rosa de Kies Café. Fotos: Cortesía Kies Café

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Tensiones que ahorcan

"2025 fue un año en el que, como pocas veces en nuestra historia, confluyeron diversas tensiones estructurales...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Donald Trump anuncia captura y traslado del Presidente Nicolás Maduro
1

Trump anuncia captura y traslado de Nicolás Maduro tras ataque EU a Venezuela

Fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a ciudadanos de EU que podrían ser usados por el Gobierno de Maduro para negociar con Trump.
2

Venezuela detiene a ciudadanos de EU para usarlos en negociaciones, revelan NYT y CNN

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
3

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
4

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
5

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
6

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
7

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

El Alcalde de Amacuzac, Morelos, presumió la compra de 24 mil latas de cerveza y otros insumos para la fiesta patronal del municipio
8

VIDEO: Alcalde petista presume gasto de 400 mil pesos en cerveza para fiesta patronal

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco
9

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
10

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

Sismo 2 de enero
11

Sismo de 6.5 deja un muerto en CdMx y suma otro en Guerrero, confirma Evelyn Salgado

café
12

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
13

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

El Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó todas las órdenes ejecutivas de su antecesor en el cargo, acusado de corrupto.
14

Mamdani revoca las órdenes ejecutivas de Alcalde anterior, acusado de corrupto en NY

Trump ha emprendido una campaña contra los migrantes.
15

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¿Dónde comer una rosca de reyes?
1

La "Capirosca", una con axolotes y clásica... Roscas de Reyes imperdibles de la CdMx

Donald Trump anuncia captura y traslado del Presidente Nicolás Maduro
2

Trump anuncia captura y traslado de Nicolás Maduro tras ataque EU a Venezuela

El Alcalde de Amacuzac, Morelos, presumió la compra de 24 mil latas de cerveza y otros insumos para la fiesta patronal del municipio
3

VIDEO: Alcalde petista presume gasto de 400 mil pesos en cerveza para fiesta patronal

Durante el primer día de este 2026 se registraron en México 42 homicidios, siendo Sinaloa y Chihuahua los estados en los que se dieron más casos.
4

El primer día de 2026 deja 49 homicidios en México; Chihuahua y Sinaloa lideran lista

La FGR recuperó la caja negra del tren del Corredor Interoceánico que se descarriló en Oaxaca, además de que dio a conocer avances en la investigación.
5

La FGR extrae caja negra de tren Interoceánico descarrilado; avanza en investigación

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
6

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

7

FOTOS y VIDEO: Maltrato, enfermedad... y un cementerio clandestino en refugio de CdMx

Fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a ciudadanos de EU que podrían ser usados por el Gobierno de Maduro para negociar con Trump.
8

Venezuela detiene a ciudadanos de EU para usarlos en negociaciones, revelan NYT y CNN

9

¡Evita fraudes! Profeco da estos consejos sobre compras seguras en tiendas virtuales

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
10

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

11

ENTREVISTA ¬ La derecha avanza en AL con apoyo externo y errores de la izquierda

La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora
12

“El Betillo”, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, cae en Michoacán