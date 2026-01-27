CURP Biométrica en Xalapa: Dónde y cómo tramitarla en 2026

La capital veracruzana fue la primera ciudad donde se registraron datos biométricos para integrarlos a una identificación en junio de 2024.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Este 2026 Xalapa mantendrá activos sus módulos de registro de datos biométricos para la CURP. La nueva identificación integra tu firma digital, rostro, iris y huellas en un solo registro oficial, asegurando que solo tú puedas gestionar trámites y validar tu identidad de forma definitiva.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, señala la página oficial del Registro Nacional de Población (Renapo).

Xalapa fue la primera ciudad del país que registró los datos biométricos de sus habitantes desde junio de 2024 para integrarlos al proyecto de la Cédula de Identidad Única (CIU) que ahora se integra a la CURP Biométrica. Si aún no te has registrado a continuación te explicamos qué necesitas para hacerlo.

Dónde y cómo tramitar la CURP Biométrica en Xalapa

Como una medida para evitar la aglomeración y las filas largas en las instalaciones, desde octubre de 2025 el Ayuntamiento de Xalapa habilitó las citas en línea (Clic aquí para acceder). Para registrarte debes seguir llenar las siguientes casillas:

Nombre (s).

Primer apellido.

Segundo apellido.

CURP.

Teléfono.

Correo electrónico vigente.

Día de la cita.

Horario disponible.

Luego del registro se te enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección que seleccionaste.

“Con el fin de brindar facilidades a la ciudadanía para que solicite la CURP Biométrica, la Oficialía del Registro Civil de Xalapa activó un Sistema Virtual de Citas que permitirá brindar una mejor atención a la población”, lee en la página del Registro Civil de Xalapa.

Ya con la cita programada debes acudir a la siguiente dirección:

Oficialía 01 del Registro Civil: Boulevard Porfirio Díaz Sin Número,Colonia Xallitic, C.P. 91194 con el número de atención al 228 141 6200.

Para el trámite se debe contar con:

Acta de Nacimiento validada en el Sistema de Impresión de Actas (Sidea).

CURP certificada.

Identificación oficial con fotografía (INE o Pasaporte).

Correo electrónico vigente.

La atención de las citas se realiza de 7:00 a las 15:50 horas de lunes a viernes. El trámite se lleva a cabo en un promedio de diez minutos, tiempo en el que se captan los datos biométricos, los cuales comprenden huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía y firma electrónica.

Los menores de edad mayores de cinco años sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco, además de la credencial escolar del menor.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

El éxito del programa piloto de registro de datos biométricos

La captura de datos biométricos en Xalapa, Veracruz en junio de 2024 fue la primera en su tipo en México y se convirtió en el modelo operativo para la implementación nacional que estamos viviendo en 2026 en las 32 entidades federativas de la república.

De acuerdo con cifras del Gobierno Municipal, en sus primeros meses, el Registro Civil de Xalapa reportó un promedio de 800 trámites mensuales, atendiendo entre 70 y 80 personas diariamente, que fue incrementando hasta tener que reinventarse.

Debido a la alta demanda que se mantuvo durante todo el 2025, Xalapa fue pionera en lanzar un sistema virtual de citas. Esto eliminó las largas filas y permitió que el trámite, que incluye la toma de iris, huellas y fotografía, se redujera a sólo 10 o 15 minutos por persona.

El éxito más tangible ha sido la prevención del fraude. Gracias a este nuevo sistema de datos se han detectado y frenado intentos de duplicidad de identidad que con el sistema de papel tradicional habrían pasado desapercibidos.