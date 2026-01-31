¿Antojo de comida peruana con un toque mexicano? Visitamos Bolichera 21

Nancy Chávez

31/01/2026 - 6:35 am

Bolichera 21

La carta de Bolichera 21 cuenta también con coctelería de autor, con opciones que usan pisco entre sus ingredientes, que acompañan bien los platillos y van acorde a la esencia peruana de la comida.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- ¿Qué tal disfrutar de un taco de anticucho de pulpo o un aguachile? El restaurante Bolichera 21 cuenta con un menú de cocina peruana fusión renovado pero que mantiene la autenticidad de la gastronomía peruana, técnicas peruanas con un toque contemporáneo usando ingredientes locales mexicanos.

Bolichera 21 inició en el año 2021 de la mano del chef Ronal Bautista junto a Luisito Comunica y Óscar Meza, y a partir de enero de 2026 cambiaron su ubicación, ahora se encuentran en la calle Hamburgo. "El restaurante como marca ya tiene 5 años en el mercado, inició en 2021 en plena pandemia, nos arriesgamos a hacer el restaurante, justamente, los apasionados de la gastronomía", explicó el chef peruano Ronal Bautista.

Chef peruano Ronal Bautista.
El chef Ronal Bautista. Foto: Cortesía Bolichera 21

¿Por qué se llama Bolichera 21?

"Bolichera en el Perú significa una embarcación pesquera artesanal que todas las mañanas o las madrugadas, 3 de la mañana, sale a puerto y lo primero que consigue o lo primero que le da el mar es lo que trae al puerto, porque en Lima hay puertos artesanales, está el puerto más cercano, tenemos el puerto de Chorrillos, el puerto de Ancón, y estos pescadores son personas humildes que a través de la pesca artesanal les permite tener una alimentación, les permite sustentar a sus familias?, contó el chef.

Con la idea de bolichera, siguieron el concepto de la marca Bolichera de 21 , "pescamos lo mejor de toda la variedad que hay de las pescas en el mar de Cortés", dijo el chef y agregó que la creación de la carta se dio de manera diferente, esto porque generalmente se crea el menú y después se buscan los ingredientes, en este caso se revisó primero qué ingredientes locales se usarían para crear estos platillos peruanos con un toque mexicano.

Bolichera 21
Causa limeña. Foto: Cortesía Bolichera 21

¿Qué pedir en Bolichera 21?

El menú de Bolichera 21 cuenta con opciones como ostiones vivos al natural o a la brasa, ceviches como el clásico Bolichera que se prepara con pesca del día en leche de tigre clásico peruano; tiraditos, aguachiles, causas, tostadas, caldos, arroz y pasta, a la brasa y postres.

Nuestra recomendaciones son: Ceviche combinado que se prepara con la pesca del día, crocante de calamar, en leche de tigre, acompañado de patacón de plátano; el Tiradito Arriba Perú (pesca del día, leche de tigre cremoso blanco, leche de tigre cremoso rojo, acompañado de camote); Causa limeña (con el sabor tradicional limeño, a masa de papa suave, relleno de tartar de pollo y aguacate), se aconseja maridar con cerveza cusqueña.

Bolichera 21
Taco costra de camarón. Foto: Cortesía Bolichera 21

Si buscas algo picante el Aguachile el Bravazo es la opción, nuestro platillo favorito fue el Taco costra de camarón que ayuda a bajar un poco lo enchilado que puede dejar el aguachile.  Esto se marida con una michelada.

También hay arroz con marisco a la criolla  y lomito salteado al jugo si lo que se busca es algo que no sea pescado.

¿Qué es la leche de tigre?

L aleche de tigre es un ingrediente usado en los ceviches, pero ¿de qué trata? "En el Perú siempre tomamos como referencia la comida como lo afrodisíaco, entonces, la leche de tigre viene a ser como un concentrado de pescado y algunos vegetales, se dice que se pone como tigre, por eso le ponemos leche de tigre", dijo el chef.

Bolichera 21
Aguachile el Bravazo. Foto: Cortesía Bolichera 21

¿Dónde y cuánto?

Bolichera 21 inicia una nueva etapa con su reapertura ahora en una nueva ubicación: Hamburgo 70, colonia Juárez, Ciudad de México. Su horario es de lunes a domingo de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. El costo de los platillos va de los 72 pesos aproximadamente (un ostión bahía) a los 695 pesos de la Plancha mamalona para compartir.

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

