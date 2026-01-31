Delcy Rodríguez anuncia amnistía general tras sostener "intercambios" con Maduro

Redacción/SinEmbargo

31/01/2026 - 12:36 am

Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general.

La mandataria venezolana explicó que dicha medida cuenta con el permiso del Presidente de Venezuela, con quien se ha comunicado tras su secuestro llevado a cabo por Estados Unidos.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes un proyecto de ley de amnistía general que será sometido a consideración de la Asamblea Nacional, cuyo fin es "cerrar las heridas" que han dejado la "violencia política" y el "extremismo" desde 1999 al presente.

"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión para la Revolución Judicial y al programa para la Convivencia Democrática y la Paz, para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional", informó la mandataria en el marco del inicio del año judicial.

En este sentido, Delcy Rodríguez dijo esperar que la normativa, que cuenta con el permiso del Presidente Nicolás Maduro, "sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y desde el extremismo; que sirva para reencausar la justicia […] y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas".

Asimismo, exhortó a los beneficiarios por medidas de excarcelación a que "no se imponga la venganza, la revancha ni el odio". "Estamos dando una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias, que las hay", expresó al señalar un marco de respeto mutuo y observancia de la ley y la justicia.

Delcy Rodríguez indica quienes quedan excluidos de la amnistía

"Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos", indicó Delcy Rodríguez en torno a la amnistía general.

Por otra parte, reveló que ha mantenido "intercambios" con el Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump, el pasado 3 de enero, en un acto de intervención de dicho país en Caracas.

"Quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la Revolución. También allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios. Pero también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase a ocurrir una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero", manifestó la Presidenta encargada de manera previa al anuncio de la amnistía.

Tanto Maduro como Flores se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Ambos se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico que se le imputan. Además el mandatario venezolano se considero a sí mismo "un prisionero de guerra" y afirmó que sigue siendo el presidente de su país.

Trump celebra liberación de "presos políticos"

En su cuenta de Truth Social, el Presidente Donald Trump celebró desde el pasado 10 de enero el inicio de las excarcelaciones en Venezuela. "Venezuela ha comenzado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos", escribió el mandatario estadounidense.

"¡Gracias! Espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que había que hacer", agregó el inquilino de la Casa Blanca. El anuncio de Delcy Rodríguez incluye el cierre de la cárcel ubicada en el complejo que sirve de sede principal a la Policía Nacional Bolivariana y al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

“Las instalaciones del Helicoide que hoy sirven como centro de detención se convertirán en un centro social, cultural, deportivo y comercial para la familia policial y las comunidades aledañas a este recinto”, agregó la dignataria sudamericana.

