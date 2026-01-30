Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa privada

Con los cambios aprobados, el capital extranjero podrá participar en la exploración, extracción, recolección y transporte del crudo venezolano.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves una reforma petrolera para abrir el sector a la iniciativa privada, luego de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad el texto durante la misma jornada, en un contexto de constantes presiones de Estados Unidos (EU), país liderado por Donald Trump, para asegurar que empresas norteamericanas inviertan en la explotación del recurso natural.

Durante su intervención, la mandataria afirmó que la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos busca transformar las mayores reservas de crudo del planeta en beneficios sociales para la población.

“¿De qué sirven las reservas más grandes del planeta si no las podemos convertir en salarios, en hospitales, en alimentación, en educación?”, cuestionó.

Rodríguez firmó la normativa durante un acto con trabajadores del sector petrolero en Caracas, tras recibir el documento de manos del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, su hermano.

La Presidenta encargada tras el secuestro de Nicolás Maduro señaló que la nueva legislación permitirá dar “el verdadero salto histórico, cualitativo” para convertir los recursos energéticos en bienestar para los venezolanos y aseguró que la norma reafirma la soberanía sobre los recursos naturales del país.

Asamblea Nacional aprueba reforma por unanimidad

La Asamblea Nacional aprobó las modificaciones tras casi dos horas de debate. La reforma introduce cambios sustanciales a la Ley promulgada en 2001 y modificada en 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando se incrementó la participación estatal en la industria petrolera.

Con los cambios aprobados, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias del sector, como exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento. Asimismo, se permite la inversión extranjera y la posibilidad de resolver controversias mediante mecanismos alternativos como mediación y arbitraje.

Rodríguez destacó que la reforma fue respaldada por todos los diputados, incluida la bancada opositora integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

La mandataria indicó que el objetivo es adoptar “las mejores prácticas internacionales” para convertir a la industria petrolera venezolana en una “gran industria energética” y atraer capital para la explotación de campos aún no desarrollados.

La reforma fue presentada a casi un mes del operativo militar en el que Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un contexto en el que el Presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado que la comercialización del petróleo venezolano se realizará bajo supervisión de su país.