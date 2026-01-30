Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa privada

Redacción/SinEmbargo

29/01/2026 - 10:49 pm

Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa priviada.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Rubio amenaza a Venezuela con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EU

Delcy Rodríguez afirma que no tiene "temor alguno" para encarar diferencias con EU

Venezuela recibe los primeros 300 mdd por venta de crudo a EU, revela Delcy Rodríguez

Con los cambios aprobados, el capital extranjero podrá participar en la exploración, extracción, recolección y transporte del crudo venezolano.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves una reforma petrolera para abrir el sector a la iniciativa privada, luego de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad el texto durante la misma jornada, en un contexto de constantes presiones de Estados Unidos (EU), país liderado por Donald Trump, para asegurar que empresas norteamericanas inviertan en la explotación del recurso natural.

Durante su intervención, la mandataria afirmó que la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos busca transformar las mayores reservas de crudo del planeta en beneficios sociales para la población.

“¿De qué sirven las reservas más grandes del planeta si no las podemos convertir en salarios, en hospitales, en alimentación, en educación?”, cuestionó.

Rodríguez firmó la normativa durante un acto con trabajadores del sector petrolero en Caracas, tras recibir el documento de manos del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, su hermano.

Venezuela abre su sector petrolero a inversionistas privados
Venezuela abre su sector petrolero a inversionistas privados. Foto: Gobierno de Venezuela

La Presidenta encargada tras el secuestro de Nicolás Maduro señaló que la nueva legislación permitirá dar “el verdadero salto histórico, cualitativo” para convertir los recursos energéticos en bienestar para los venezolanos y aseguró que la norma reafirma la soberanía sobre los recursos naturales del país.

Asamblea Nacional aprueba reforma por unanimidad

La Asamblea Nacional aprobó las modificaciones tras casi dos horas de debate. La reforma introduce cambios sustanciales a la Ley promulgada en 2001 y modificada en 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando se incrementó la participación estatal en la industria petrolera.

Con los cambios aprobados, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias del sector, como exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento. Asimismo, se permite la inversión extranjera y la posibilidad de resolver controversias mediante mecanismos alternativos como mediación y arbitraje.

Rodríguez destacó que la reforma fue respaldada por todos los diputados, incluida la bancada opositora integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

La mandataria indicó que el objetivo es adoptar “las mejores prácticas internacionales” para convertir a la industria petrolera venezolana en una “gran industria energética” y atraer capital para la explotación de campos aún no desarrollados.

La reforma fue presentada a casi un mes del operativo militar en el que Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un contexto en el que el Presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado que la comercialización del petróleo venezolano se realizará bajo supervisión de su país.

Explora más en estos temas
Delcy Rodríguez Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro Venezuela
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enero

"En muy poco tiempo, Trump ha minado su propio país, y al mundo, exponiéndolos gravemente y, como...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

+ Sección

Galileo

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Salinas Pliego paga
2

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washigton recibe a separatistas de Alberta
3

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

Hoy No Circula
4

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

Capufe informó ayer el cierre temporal de la autopista México-Puebla debido a la instalación de una estructura metálica del Trolebús Chalco-Santa Martha.
5

La Autopista México-Puebla cierra este 30 de enero; estas son las alternativas viales

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
6

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Oro y plata: ¿cómo invertir?
7

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
8

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, señaló que adquirió 300 libros Grandeza de AMLO para obsequiarlos a legisladores de distintos partidos.
9

Arturo Ávila dice que gastó 30 mil pesos en 300 libros de AMLO; se los da a diputados

México y EU acordaron el inicio de las negociaciones del T-MEC, tratado comercial que mantienen con Canadá, país que por el momento está pendiente de sumarse.
10

Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

Placa Mundial México 2026
11

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Precio del centenario de oro y onza de plata
12

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
13

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba.
14

Trump ordena cobrar aranceles adicionales a países que le suministren petróleo a Cuba

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
15

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa priviada.
1

Delcy Rodríguez promulga reforma petrolera para abrir sector a iniciativa privada

Capufe informó ayer el cierre temporal de la autopista México-Puebla debido a la instalación de una estructura metálica del Trolebús Chalco-Santa Martha.
2

La Autopista México-Puebla cierra este 30 de enero; estas son las alternativas viales

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washigton recibe a separatistas de Alberta
3

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, señaló que adquirió 300 libros Grandeza de AMLO para obsequiarlos a legisladores de distintos partidos.
4

Arturo Ávila dice que gastó 30 mil pesos en 300 libros de AMLO; se los da a diputados

Las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo (PT) firmaron este jueves un convenio de coalición para ir en alianza electoral en Coahuila.
5

Morena y PT arman coalición en Coahuila; el PVEM va sólo para elección de junio

Comité de Inversiones.
6

Clara Brugada instala Comité para promover y diversificar las inversiones en la CdMx

Trump anuncia aranceles a países que vendan petróleo a Cuba.
7

Trump ordena cobrar aranceles adicionales a países que le suministren petróleo a Cuba

Un Video publicado recientemente por The News Movement muestran a Alex Pretti protagonizando un altercado con agentes migratorios 11 días antes de su asesinato.
8

VIDEO revela enfrentamiento entre Alex Pretti y el ICE 11 días antes de su asesinato

Salinas Pliego paga
9

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

Defensa refuerza la seguridad en Sinaloa con mil 600 efectivos adicionales.
10

La Defensa despliega 1,600 militares en Sinaloa tras ataque contra diputados de MC

11

WhatsApp, drones explosivos, asesinatos y terror: Así operó “El Bótox” durante años

Dinamarca y Estados Unidos parecen haber mejorado su comunicación sobre la situación en Groenlandia tras un encuentro en Washington donde se discutió el tema.
12

Dinamarca asegura haber vuelto "a la senda correcta" con EU sobre el tema Groenlandia