Rubio amenaza a Venezuela con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EU

Apenas ayer, la mandataria venezolana destacó el "diálogo diplomático" que mantiene con Trump, quien señaló una "buena relación" con las autoridades de dicho país.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, aseguró el martes que Washington está dispuesto a "usar la fuerza" de nueva cuenta en contra de Venezuela en caso de que la Presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, no coopere con el gobierno del Presidente Donald Trump.

"Estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación, si otros métodos fallan", sostuvo el alto funcionario en una declaración que presentará este miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, a la cual tuvo acceso el medio estadounidense Bloomberg. "Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio", agregó.

Rubio amenazó en el mismo extracto de su discurso con que la mandataria "conoce muy bien el destino de (el Presidente, Nicolás) Maduro", además de señalar que Delcy Rodríguez se comprometió a abrir el sector energético de Venezuela a las empresas de Estados Unidos, así como a proporcionarles un acceso "preferente" a la producción de petróleo, y a emplear el dinero de las ventas de crudo venezolano para comprar productos estadounidenses.

La participación del Secretario de Estado en el Congreso de EU será la primera en la que responderá por la intervención del gobierno de Trump en Venezuela del pasado 3 de enero, cuyo ataque militar concluyó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como la muerte de más de 100 personas.

Delcy Rodríguez destaca "diálogo diplomático" con Trump

Por su parte, Delcy Rodríguez aseguró que, tras los bombardeos en Caracas y el secuestro de Maduro, se abrieron "canales de comunicación de respeto y cortesía" con Washington, además destacar que ambas naciones están dirimiendo sus "diferencias" y "divergencias" por medio del "diálogo diplomático" y "de la conversación política entre autoridades de uno y otro país".

"Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y cortesía, tanto con el presidente de EE.UU. como con el secretario [de Estado de EE.UU., Marco] Rubio, con quien estamos estableciendo una agenda", declaró la Presidenta durante una jornada de trabajo transmitida por La Iguana TV.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

El mismo día, Donald Trump declaró que las relaciones con las autoridades venezolanas son "muy buenas".