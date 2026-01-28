Rubio amenaza a Venezuela con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EU

Redacción/SinEmbargo

28/01/2026 - 2:24 am

Marco Rubio amenazó a Venezuela con "usar la fuerza" de EU otra vez.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump confirma envío de "más de 50 millones" de barriles de crudo de Venezuela a EU

Delcy Rodríguez afirma que no tiene "temor alguno" para encarar diferencias con EU

Venezuela recibe los primeros 300 mdd por venta de crudo a EU, revela Delcy Rodríguez

Apenas ayer, la mandataria venezolana destacó el "diálogo diplomático" que mantiene con Trump, quien señaló una "buena relación" con las autoridades de dicho país.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, aseguró el martes que Washington está dispuesto a "usar la fuerza" de nueva cuenta en contra de Venezuela en caso de que la Presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, no coopere con el gobierno del Presidente Donald Trump.

"Estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación, si otros métodos fallan", sostuvo el alto funcionario en una declaración que presentará este miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, a la cual tuvo acceso el medio estadounidense Bloomberg. "Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio", agregó.

Rubio amenazó en el mismo extracto de su discurso con que la mandataria "conoce muy bien el destino de (el Presidente, Nicolás) Maduro", además de señalar que Delcy Rodríguez se comprometió a abrir el sector energético de Venezuela a las empresas de Estados Unidos, así como a proporcionarles un acceso "preferente" a la producción de petróleo, y  a emplear el dinero de las ventas de crudo venezolano para comprar productos estadounidenses.

La participación del Secretario de Estado en el Congreso de EU será la primera en la que responderá por la intervención del gobierno de Trump en Venezuela del pasado 3 de enero, cuyo ataque militar concluyó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como la muerte de más de 100 personas.

Delcy Rodríguez destaca "diálogo diplomático" con Trump

Por su parte, Delcy Rodríguez aseguró que, tras los bombardeos en Caracas y el secuestro de Maduro, se abrieron "canales de comunicación de respeto y cortesía" con Washington, además destacar que ambas naciones están dirimiendo sus "diferencias" y "divergencias" por medio del "diálogo diplomático" y "de la conversación política entre autoridades de uno y otro país".

"Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y cortesía, tanto con el presidente de EE.UU. como con el secretario [de Estado de EE.UU., Marco] Rubio, con quien estamos estableciendo una agenda", declaró la Presidenta durante una jornada de trabajo transmitida por La Iguana TV.

El mismo día, Donald Trump declaró que las relaciones con las autoridades venezolanas son "muy buenas".

 "Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así", dijo el inquilino de la Casa Blanca ante la prensa, y también reiteró que su administración trabaja "de forma maravillosa" con Caracas y que va a hacer "mucho dinero", que beneficiará a ambas naciones.

Explora más en estos temas
Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

+ Sección

Galileo

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

2

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
3

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
4

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

5

El hundimiento del dólar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió a las y los exministros de la SCJN, quienes sacaban dinero hasta para preventas de boletos de diferentes eventos.
6

Sheinbaum exhibe a los exministros: sacaban dinero hasta para ¡preventas de boletos!

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
7

RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

Oda al silencio
8

Oda al silencio

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe más petróleo de Venezuela.
9

Trump alardea sobre bloqueo a Cuba y afirma que la isla "está muy cerca del colapso"

La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada en una reunión con simpatizantes por un hombre tras intentar rociarla con una sustancia.
10

La congresista Ilhan Omar, a quien Trump detesta, es atacada con spray en Minneapolis

El combate a la extorsión como estrategia nacional requiere la coordinación efectiva de autoridades federales y estatales, como se ha demostrado con capturas.
11

Claves de la estrategia contra la extorsión

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
12

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
13

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

El Gobierno de Trump usa mensajes supremacistas.
14

El gobierno de Trump sí usa referencias neonazis y de limpieza étnica en sus mensajes

Hoy No Circula CDMX Edomex
15

¿Doble Hoy No Circula en miércoles? Así aplicará este 28 de enero

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Marco Rubio amenazó a Venezuela con "usar la fuerza" de EU otra vez.
1

Rubio amenaza a Venezuela con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EU

El abogado del niño de cinco años y su padre argumentó que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito.
2

Juez bloquea deportación de niño de 5 años y su padre, detenidos por ICE en Minnesota

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
3

El PVEM ha servido al PRIAN, Salinas Pliego, la 4T. Su modelo de franquicia peligra

La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, fue atacada en una reunión con simpatizantes por un hombre tras intentar rociarla con una sustancia.
4

La congresista Ilhan Omar, a quien Trump detesta, es atacada con spray en Minneapolis

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe más petróleo de Venezuela.
5

Trump alardea sobre bloqueo a Cuba y afirma que la isla "está muy cerca del colapso"

El Gobierno de Trump usa mensajes supremacistas.
6

El gobierno de Trump sí usa referencias neonazis y de limpieza étnica en sus mensajes

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
7

RADICALES ¬ El tsunami que hunde al PAN y a Salinas Pliego unió su destino: el 2030

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
8

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

La FGJES informó que un Juez de control resolvió vincular a proceso a seis personas y una persona moral por el incendio en un Waldo´s de Hermosillo, Sonora.
9

Juez procesa a seis personas y al representante de Waldo's por incendio en Sonora

El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.
10

ENTREVISTA ¬ Trump quiere guerra contra la clase obrera y el pueblo de EU: activista

Un Juez en Minnesota ordenó que el director del ICE comparezca para explicar por qué no ha cumplido con órdenes judiciales que exigen audiencias de migrantes.
11

El ICE ha disparado 16 veces durante redadas antimigrantes sin recibir ningún castigo

Autoridade frustraron el robo de una pipa tras una persecución en la carretera México–Pachuca, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca.
12

VIDEO ¬ Policías evitan robo de pipa tras persecución en carretera México-Pachuca