Trump confirma envío de "más de 50 millones" de barriles de crudo de Venezuela a EU

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 5:05 am

Donald Trump destaca liderazgo de la Presidenta encargada de Venezuela.

El Presidente de EU dijo que Delcy Rodríguez "ha hecho muy buen trabajo", y al ser cuestionado sobre su "inclinación" a "mantenerla" como Presidenta aplaudió su "liderazgo".

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el jueves el traslado de "más de 50 millones de barriles" de petróleo de venezolano a su país, además de asegurar que llegarán "muchos más". Asimismo, destacó el "fuerte liderazgo" de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Venezuela va a ser muy rica y ella ha hecho muy buen trabajo", enfatizó.

"Estamos trasladando a Estados Unidos millones de barriles de petróleo en estos momentos (...) Más de 50 millones de barriles de petróleo ya se han trasladado o se están trasladando a Estados Unidos, y hay muchos más por venir", señaló ante la prensa a bordo del Air Force One.

El este sentido, Trump afirmó que "vamos a empezar a perforar muy pronto", y presumió de contar con "las empresas más grandes del mundo". "Todas están negociando en este momento y nosotros representamos a la nación, que está muy emocionada por ello, porque somos muy buenos en esto y van a ganar más dinero que nunca, pero nosotros también ganaremos mucho dinero", subrayó.

"Nosotros hemos bajado los precios del petróleo en muchos casos a 2.30 dólares el galón y, en numerosos casos, [...] por debajo de los 2 dólares", celebró al señalar cifras de "4.50 dólares, 5 dólares, 3.90 dólares" por galón. Además, dijo que esto  "va a hacer ganar mucho dinero a Venezuela".

Trump destaca "fuerte liderazgo" de Delcy Rodríguez

Trump también destacó que Delcy Rodríguez "ha hecho muy buen trabajo", y al ser cuestionado sobre su "inclinación" a "mantenerla" al frente del gobierno de Venezuela aplaudió su "muy fuerte liderazgo".

"También he hablado hoy con María [Corina Machado, la líder opositora venezolana], a quien aprecio mucho. Pero tengo que decir que Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora", reiteró tras ser cuestionado sobre lo que le haría defender unas elecciones en Venezuela, a cuyos líderes "quiero ver cómo lo hacen".

En cuanto al traslado de petróleo, el Presidente estadounidense reiteró que con ello "Venezuela va a ser muy rica".  "Si eso continúa, incluso con nosotros llevándonos una parte muy justa, Venezuela estará mucho mejor que nunca", agregó, además de defender que los precios en Estados Unidos "están bajando muy rápidamente, incluidos los alimentos, prácticamente todo", y acusó a la administración de Joe Biden de haberle heredado precios muy altos.

"Ellos los causaron. Heredé unos precios muy altos y hemos hecho un gran trabajo. Los precios han bajado mucho y yo diría que liderados por la energía. Ahora mismo estamos perforando más petróleo que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país, y si a eso le sumas Venezuela, es una parte tremenda del mercado [...] Nuestro país se hará más rico y eso significa que nuestros impuestos bajarán", dijo.

