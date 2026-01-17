Delcy Rodríguez anuncia nuevos ministros de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo

Redacción/SinEmbargo

17/01/2026 - 3:50 am

Delcy Rodríguez anuncia cambios en el gabinete de Venezuela.

Álex Saab, quien fue sustituido de su puesto, también fue absuelto de todos los cargos imputados en su contra por la justicia de Colombia, en particular, por lavado de dinero.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes a los nuevos ministros de Comunicación e Información, Transporte y Ecosocialismo del Ejecutivo venezolano, luego de informar en la misma semana de un "nuevo momento político" en el país sudamericano tras la intervención de Estados Unidos y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

"Informo al país que he designado al VA Aníbal Coronado como nuevo Ministro del Poder Popular para el Transporte. Agradecemos el compromiso y el trabajo del compañero Ramón Velásquez Araguayán, quien ha estado al frente de esta cartera ministerial", comunicó la mandataria en redes sociales.

En cuanto a  la cartera de Ecosocialismo, Rodríguez comunicó que esta pasará a ser dirigida por Freddy Ñáñez, a quien ha encomendado "la labor de seguir impulsando las políticas públicas para la protección de (la) Pachamama y todo lo relacionado en materia ambiental".

La Presidenta encargada también dio a conocer que el filósofo, escritor y comunicador Miguel Pérez Pirela será el nuevo ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. "Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela", expresó.

Venezuela anuncia fusión de ministerios

Finalmente, la mandataria venezolana anunció la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, cuyas instancias estarán a cargo de Luis Antonio Villegas, con lo cual fue sustituido el empresario colombiano Álex Saab.

 "Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades", puntualizó Delcy Rodríguez.

Álex Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde tras ser acusado por la Fiscalía General de Colombia de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex, por lo que fue extraditado en 2021 a Estados Unidos.

Álex Saab fue absuelto de todos los cargos en Colombia

No obstante, el diplomático fue excarcelado por Estados Unidos en 2023, y después absuelto de todos los cargos imputados por la justicia de Colombia, en mayo de 2024. En particular, un Juez de Barranquilla destacó que la Fiscalía colombiana no pudo comprobar los señalamientos de lavado de dinero por un monto superior a los 6 millones de dólares con los que pretendía imputar a Saab.

"¡Vencimos en Colombia! La verdad se impuso sobre la mentira. No podrán con nosotros", expresó en su momento el exministro venezolano, cuya afirmación fue respaldada por su esposa, quien acusó años de mentiras y ataques de los medios de comunicación colombianos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Álex Saab gana procesos judiciales. En 2021, la Fiscalía de Ginebra cerró una investigación que lo involucró en un caso de presunto lavado de dinero a través de cuentas en Suiza. En esa relación de ideas, el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos y a Cabo Verde de participar en un acto de secuestro, así como torturas en contra del funcionario.

Venezuela acusa a Estados Unidos de tortura contra un diplomático.
Venezuela acusa a Estados Unidos de secuestro en contra de Álex Saab. Foto: Captura de pantalla

