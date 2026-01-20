Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

El magnate republicano afirmó que las autoridades venezolanas, lideradas ahora por Delcy Rodríguez, "han estado trabajando muy bien" con su gabinete.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, sugirió este martes que podría "involucrar" a la opositora venezolana María Corina Machado en el futuro de Venezuela, días después de la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca tras la operación militar estadounidense de principios de mes en el país latinoamericano que se saldó con un centenar de muertos y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

"Una mujer increíblemente amable hizo algo increíble. Estamos hablando con ella, y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", apuntó durante una conferencia de prensa en la que hizo un balance de su primer año de gestión, coincidiendo con el aniversario de su vuelta a la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump han llegado días después de que Machado le entregara la medalla del Nobel de la Paz que recibió semanas antes en la capital noruega, Oslo, "por su compromiso único con la libertad", a pesar de que la Fundación Nobel recordó previamente que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

Además marcan un parteaguas luego de que, después de los ataques militares a Venezuela, opinara que Machado "no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país" necesario para gobernar.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni con el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, dijo

🇺🇸🇻🇪 | Trump dice que “ama a Venezuela” y se refirió a María Corina Machado como “una mujer muy agradable”, añadiendo que “estamos hablando con ella y tal vez podamos involucrarla de alguna manera en el proceso de Venezuela. Me encantaría hacer eso”. pic.twitter.com/O2HKg7H0RV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 20, 2026

Trump reitera que le encanta Venezuela

Asimismo, subrayó que una de las razones por las que sentía tanto rechazo a Venezuela es porque, según afirma, "abrió sus cárceles a Estados Unidos". Acto seguido, afirmó que ahora le "encanta Venezuela" y que las autoridades, lideradas por Delcy Rodríguez, "han estado trabajando muy bien" con su gabinete.

Con todo, el Presidente estadounidense resumió que les "ha ido muy bien" hasta ahora: "Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas allí. Tienen más petróleo que incluso Arabia Saudí", añadió durante su intervención.

El 15 de enero, después de que se reunieron en la Casa Blanca, y aún cuando ella le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, la Vocera Karoline Leavitt confirmó que el Presidente de EU mantenía esa postura.