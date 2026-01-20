Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 4:41 pm

Trump insinúa que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

El magnate republicano afirmó que las autoridades venezolanas, lideradas ahora por Delcy Rodríguez, "han estado trabajando muy bien" con su gabinete.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, sugirió este martes que podría "involucrar" a la opositora venezolana María Corina Machado en el futuro de Venezuela, días después de la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca tras la operación militar estadounidense de principios de mes en el país latinoamericano que se saldó con un centenar de muertos y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

"Una mujer increíblemente amable hizo algo increíble. Estamos hablando con ella, y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", apuntó durante una conferencia de prensa en la que hizo un balance de su primer año de gestión, coincidiendo con el aniversario de su vuelta a la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump han llegado días después de que Machado le entregara la medalla del Nobel de la Paz que recibió semanas antes en la capital noruega, Oslo, "por su compromiso único con la libertad", a pesar de que la Fundación Nobel recordó previamente que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

Además marcan un parteaguas luego de que, después de los ataques militares a Venezuela, opinara que Machado "no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país" necesario para gobernar.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni con el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, dijo

Trump reitera que le encanta Venezuela

Asimismo, subrayó que una de las razones por las que sentía tanto rechazo a Venezuela es porque, según afirma, "abrió sus cárceles a Estados Unidos". Acto seguido, afirmó que ahora le "encanta Venezuela" y que las autoridades, lideradas por Delcy Rodríguez, "han estado trabajando muy bien" con su gabinete.

Con todo, el Presidente estadounidense resumió que les "ha ido muy bien" hasta ahora: "Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas allí. Tienen más petróleo que incluso Arabia Saudí", añadió durante su intervención.

El 15 de enero, después de que se reunieron en la Casa Blanca, y aún cuando ella le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, la Vocera Karoline Leavitt confirmó que el Presidente de EU mantenía esa postura.

Explora más en estos temas
Donald Trump
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

+ Sección

Galileo

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Estudio revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
1

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

Hoy No Circula Miércoles
2

Hoy No Circula miércoles: evita las nuevas multas y corralón este 21 de enero

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
3

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
4

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

Trump compartió un par de imágenes creadas con IA que simulan la supuesta conquista de EU del territorio de otros países como Groenlandia, Canadá y Venezuela.
5

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
6

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

7

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

8

En apenas un segundo, Slim (el más rico de AL) gana lo que un mexicano en una semana

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
9

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

Hoy No Circula Martes
10

¿Doble Hoy No Circula? Revisa qué autos descansan este martes 20 de enero

Carney dio en Davos un crudo discurso sobre la "ruptura" del orden mundial; los países que no se preparen para su autonomía y no se protejan, sufrirán, dijo.
11

Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

El Gobierno de México anunció este martes que envió a EU, sin usar los canales de extradición comunes, a 37 criminales presos relacionados con el narcotráfico.
12

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico: son 37 y ya van 92

Trump insinúa que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela
13

Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
14

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

A Juan Collado le gustaba tener en sus fastuosas fiestas al cantante Julio Iglesias, a quien se identifica como uno de sus amigos personales.
15

Julio Iglesias y Juan Collado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump insinúa que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela
1

Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

2

En apenas un segundo, Slim (el más rico de AL) gana lo que un mexicano en una semana

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
3

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
4

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

5

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

El Primer Ministro de Groenlandia señaló que si bien no esperan un ataque militar de EU, pidió a los habitantes de la isla que se preparen "para lo peor".
6

Groenlandia no espera sufrir un ataque militar de EU, pero se prepara "para lo peor"

Carney dio en Davos un crudo discurso sobre la "ruptura" del orden mundial; los países que no se preparen para su autonomía y no se protejan, sufrirán, dijo.
7

Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
8

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
9

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

El Gobierno de México anunció este martes que envió a EU, sin usar los canales de extradición comunes, a 37 criminales presos relacionados con el narcotráfico.
10

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico: son 37 y ya van 92

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
11

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

El Gobierno federal presentó la credencialización para el Servicio Universal de Salud, con la que busca unificar y concentrar información de derechohabiencia.
12

Gobierno va por credencialización de Servicio Universal de Salud; invertirá 3,500 mdp