Trump dice que pidió a CSP no dar petróleo a Cuba; ella no está enviando nada, afirma

El republicano insistió en que se le deje de mandar crudo a La Habana; descartó que la medida derive en una crisis humanitaria.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró anoche que le pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, que dejara de enviar petróleo a Cuba y que ella accedió a dicha solicitud, en el contexto de las nuevas sanciones de Washington contra los países que suministran crudo a la isla.

Trump hizo estas declaraciones el sábado ante reporteros a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a Palm Beach, Florida. En ese intercambio con la prensa, el mandatario estadounidense sostuvo que México ya no estaría enviando petróleo al gobierno cubano tras su conversación con la Presidenta Sheinbaum Pardo.

“La Presidenta de México, la Presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Le dije: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’. Y ella no está enviando nada”, afirmó el republicano durante el vuelo presidencial.

El mandatario estadounidense descartó que la medida derive en una crisis humanitaria en Cuba, como había advertido la mandataria federal en su conferencia matutina del viernes, luego de que Trump firmara una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

Trump on Cuba: The President of Mexico, President Sheinbaum, was very good. I said, look, we don’t want you sending oil there, and she’s not sending any. pic.twitter.com/ew4nvmHBG6 — Clash Report (@clashreport) February 1, 2026

Trump sostuvo que la situación económica de Cuba es crítica y que el país enfrenta escasez de recursos energéticos, tras la disminución del apoyo venezolano. En ese contexto, afirmó que su administración busca presionar para lograr cambios en la relación con La Habana.

“Ellos vivían del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la Presidenta de México fue muy buena”, reiteró el presidente estadounidense ante los periodistas.

Asimismo, sugirió que ya existen contactos iniciales con dirigentes cubanos, sin ofrecer detalles, y dejó abierta la posibilidad de un eventual acuerdo con la isla.

“Estamos empezando a hablar con Cuba. No tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían hacer un trato”, declaró Trump.

Trump afirma que Cuba buscará un acuerdo con EU

En ese mismo encuentro con los medios de comunicación, Trump aseguró que Cuba podría acudir a Estados Unidos en busca de un acuerdo ante la difícil situación económica y energética que atraviesa la isla, tras el endurecimiento de las sanciones y la reducción de suministros externos de petróleo.

“Pienso que vamos a trabajar en un acuerdo con Cuba. Vamos a ser amables. Tenemos una situación que es muy mala para Cuba. Ellos no tienen dinero, no tienen petróleo”, afirmó el mandatario estadounidense, quien regresaba a Washington tras asistir a una cena en Nueva York.

Trump subrayó que su gobierno mantiene abierta la puerta a una negociación, aunque insistió en que la presión económica es necesaria para forzar cambios. El jueves previo, Trump firmó un decreto para imponer aranceles punitivos a los países que vendan o suministren petróleo crudo y derivados a Cuba, al considerar que el gobierno de la isla representa una amenaza a la seguridad nacional.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 México se convirtió en el principal exportador de crudo a Cuba, un hecho que ahora queda en el centro de la presión diplomática tras las declaraciones del presidente estadounidense.

#Envivo 4.ª Plenaria del Grupo Parlamentario de MORENA, con la presencia del titular de @SRE_mx, Dr. Juan Ramón de la Fuente. https://t.co/RqGWddCjbX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 31, 2026

Los envíos humanitarios a Cuba siguen, no hay subordinación: SRE

El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró ayer que México continuaría enviando ayuda humanitaria a Cuba, pese a la imposición de aranceles anunciados por el gobierno de Donald Trump contra los países que suministren petróleo a la isla.

Durante la cuarta plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el Canciller sostuvo que México no acepta negar ayuda humanitaria a ningún país que la requiera y afirmó que este mecanismo permite mantener abiertos los canales de diálogo internacional.

De la Fuente subrayó que existe coordinación con EU, pero sin subordinación, y recalcó el respeto irrestricto a la soberanía nacional. Además, destacó los resultados del programa de cooperación bilateral en seguridad fronteriza, como la reducción de aseguramientos de fentanilo y el combate al tráfico de armas.

Un día antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al Canciller a comunicarse con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, para conocer los alcances del decreto y evitar una crisis humanitaria en Cuba. Posteriormente, ambos funcionarios sostuvieron una conversación telefónica en la que reiteraron su disposición a fortalecer la colaboración bilateral.