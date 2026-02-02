Bad Bunny estalla en los Grammys 2026: "No somos salvajes; somos humanos. Fuera ICE”

El artista puertorriqueño condenó el odio que ha propiciado Donald Trump en contra de la comunidad migrante tras su regreso a la Casa Blanca.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- En una noche marcada por la música y el activismo, el puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su victoria en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana de los premios Grammy para enviar un claro mensaje político contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Al aceptar el Grammy por su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, inició su discurso en inglés con palabras directas que generaron una ovación de pie en el Crypto.com Arena:

"Antes de agradecer a Dios, quiero decir: ¡FUERA ICE! No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", mencionó el artista que la próxima semana encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.