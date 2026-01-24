Ahora el Super Bowl: Bad Bunny y el amor a los deportes plasmado en sus canciones

Más allá de su activismo político, el artista puertorriqueño construyó un imperio musical basado en su pasión por distintas disciplinas deportivas.

Ciudad de México, 24 de enero (Sin Embargo).- Bad Bunny ha estado involucrado en múltiples tópicos a lo largo de su carrera, el más reciente es su activismo político para reforzar y preservar la identidad de Puerto Rico ante el desplazamiento de los locales por la gentrificación, el turismo y la explotación de los recursos naturales en la isla. Sin embargo, el artista y compositor también mantiene una estrecha relación con los deportes.

Benito Antonio Martínez, nombre real del cantante, ha hecho múltiples referencias a diferentes disciplinas en su extenso trabajo musical, siendo la lucha libre y el baloncesto las disciplinas a las que más referencias hace en sus canciones. La admiración del puertorriqueño hacia el wrestling lo llevó a participar en diferentes eventos de la World Wrestling Enterteinment (WWE), uno de ellos su participación en el evento Backlash de 2023 que se realizó en Puerto Rico donde sostuvo una pelea callejera contra Damian Priest.

En una de sus primeras colaboraciones con Arcángel, Bad Bunny escribió una rima en la que hizo referencia a la rivalidad entre Stephen Curry y LeBron James, en la que resaltó la imponente personalidad del actual jugador de Los Ángeles Lakers al momento de defender a sus oponentes. En la misma obra habla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con el juego de palabras "no he metido un gol y tengo cristianos orándole a Messi".

Bad Bunny y la lucha libre

El artista puertorriqueño es fan de la WWE y lo ha hecho notar desde el inicio de su carrera musical. En el videoclip de la canción "Chambea" de 2017 aparece la leyenda de la lucha libre Ric Flair y el "conejo malo" rapea con el cinturón mundial pesado de la empresa colgando sobre sus hombros.

Bad Bunny estrenó cuatro años después la canción "Booker T" que formó parte de su tercer álbum de estudio en solitario "El último tour del mundo", en dicho trabajo hace referencia a la leyenda de la WWE con el mismo nombre. Durante el Royal Rumble en 2021, Robert Booker T. Huffman Jr hizo su aparición en el evento junto con el artista puertorriqueño que interpretó en vivo el sencillo.

Además de su lucha callejera en 2023, el compositor ha participado en múltiples ocasiones eventos de la empresa siendo un elemento narrativo relevante. Su participación más reciente fue una interacción con el grupo de luchadores The Judgment Day y un pequeño altercado con Dominik Mysterio, hijo del histórico Rey Mysterio.

El béisbol en sus canciones

Benito Antonio Martínez aparece en los créditos como compositor y letrista de la canción "Mojabi Ghost" del álbum Data de Tainy, uno de los mejores productores puertorriqueños. El proyecto que es una mezcla de reggaetón y electropop habla sobre superar un amor del pasado, escapar de la realidad mientras al mismo tiempo desea una conexión genuina.

Bad Bunny a la mitad de la canción canta "pichando y dando palos como Ohtani. Soy friendly", en referencia al pelotero japonés de Los Ángeles Dodgers, Shohei Ohtani, que destaca por ser de los mejores lanzadores y bateadores de las Grandes Ligas.

En "Nadie Sabe" del album "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", el artista puertorriqueño menciona al cubano nacionalizado mexicano, Randy Arozarena, jardinero de los Seattle Mariners y uno de los jugadores que más destacó en la novena azteca en el pasado Clásico Mundial de béisbol. "Si Sugar está en la loma, tú te baja' en la novena. Yo mismo me impresiono, como Randy Arozarena", mencionó.

Baloncesto y otros deportes en la música del conejo malo

El baloncesto es otro de los deportes que inspiró al artista en sus diferentes canciones. Justo después del accidente que cobró la vida de la leyenda de la NBA, Kobe Byrant y su hija Gianni Bryant, Bad Bunny lanzó el sencillo "6 Rings", donde relata los sentimientos que tuvo cuando veía a "Black Mamba" jugar en la duela.

En "La Jumpa", otra colaboración que realizó con Arcángel, el puertorriqueño cita al jugador esloveno de los Lakers, Luka Doncic, y su peculiar movimiento para lanzar triples. "Luka, step back, la jumpa" en referencia al paso hacia atrás que hace el número 77 para salirse del área y lanzar de tres puntos.

Además de la referencia de LeBron y Curry en "Tú no vive así", Bad Bunny habló sobre la separación de Kevin Durant y Russell Westbrook, la dupla que había hecho soñar a los aficionados de Oklahoma City Thunder.

Otras de los deportes a los que ha hecho referencias es a la Fórmula 1 en su canción "Mónaco", dónde habló de Max Verstappen y Sergio "Checo" Pérez cuando aún eran compañeros de equipo en Red Bull.

En "Vuelve Candy B", el artista habla sobre "la cabra", un término deportivo que se le otorga al mejor jugador de todos los tiempos, cuya traducción en inglés es Greatest Of All Time, GOAT por sus siglas y como se le dice a este animal en el idioma anglosajón. En esta obra hace mención a Tom Brady, ex quarterback de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, que es conocido como el mejor jugador en la historia del futbol americano por sus siete anillos de Super Bowl.