Ahora el Super Bowl: Bad Bunny y el amor a los deportes plasmado en sus canciones

Armando Montes

24/01/2026 - 7:30 am

Bad bunny referencias deportes canciones

Artículos relacionados

Artículos relacionados

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

MAGA no quiere a Bad Bunny en el Super Bowl porque critica a Trump y canta en español

Bad Bunny publica VIDEO con homenaje a Puerto Rico tras comentario en mitin de Trump

Más allá de su activismo político, el artista puertorriqueño construyó un imperio musical basado en su pasión por distintas disciplinas deportivas.

Ciudad de México, 24 de enero (Sin Embargo).- Bad Bunny ha estado involucrado en múltiples tópicos a lo largo de su carrera, el más reciente es su activismo político para reforzar y preservar la identidad de Puerto Rico ante el desplazamiento de los locales por la gentrificación, el turismo y la explotación de los recursos naturales en la isla. Sin embargo, el artista y compositor también mantiene una estrecha relación con los deportes.

Benito Antonio Martínez, nombre real del cantante, ha hecho múltiples referencias a diferentes disciplinas en su extenso trabajo musical, siendo la lucha libre y el baloncesto las disciplinas a las que más referencias hace en sus canciones. La admiración del puertorriqueño hacia el wrestling lo llevó a participar en diferentes eventos de la World Wrestling Enterteinment (WWE), uno de ellos su participación en el evento Backlash de 2023 que se realizó en Puerto Rico donde sostuvo una pelea callejera contra Damian Priest.

En una de sus primeras colaboraciones con Arcángel, Bad Bunny escribió una rima en la que hizo referencia a la rivalidad entre Stephen Curry y LeBron James, en la que resaltó la imponente personalidad del actual jugador de Los Ángeles Lakers al momento de defender a sus oponentes. En la misma obra habla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi con el juego de palabras "no he metido un gol y tengo cristianos orándole a Messi".

Bad Bunny y la lucha libre

Bad Bunny video musical Booker T
El artista es un gran fan de la lucha libre, a tal grado que se ha subido al ring de la WWE (Captura de Pantalla/YouTube Bad Bunny)

El artista puertorriqueño es fan de la WWE y lo ha hecho notar desde el inicio de su carrera musical. En el videoclip de la canción "Chambea" de 2017 aparece la leyenda de la lucha libre Ric Flair y el "conejo malo" rapea con el cinturón mundial pesado de la empresa colgando sobre sus hombros.

Bad Bunny estrenó cuatro años después la canción "Booker T" que formó parte de su tercer álbum de estudio en solitario "El último tour del mundo", en dicho trabajo hace referencia a la leyenda de la WWE con el mismo nombre. Durante el Royal Rumble en 2021, Robert Booker T. Huffman Jr hizo su aparición en el evento junto con el artista puertorriqueño que interpretó en vivo el sencillo.

Además de su lucha callejera en 2023, el compositor ha participado en múltiples ocasiones eventos de la empresa siendo un elemento narrativo relevante. Su participación más reciente fue una interacción con el grupo de luchadores The Judgment Day y un pequeño altercado con Dominik Mysterio, hijo del histórico Rey Mysterio.

El béisbol en sus canciones

Shohei Ohtani juegos de la MLB en Japón
El pelotero japonés sirvió de inspiración para una rima en la canción Mojabi Ghost de Bad Bunny con Tainy (Instagram @shoheihohtani)

Benito Antonio Martínez aparece en los créditos como compositor y letrista de la canción "Mojabi Ghost" del álbum Data de Tainy, uno de los mejores productores puertorriqueños. El proyecto que es una mezcla de reggaetón y electropop habla sobre superar un amor del pasado, escapar de la realidad mientras al mismo tiempo desea una conexión genuina.

Bad Bunny a la mitad de la canción canta "pichando y dando palos como Ohtani. Soy friendly", en referencia al pelotero japonés de Los Ángeles Dodgers, Shohei Ohtani, que destaca por ser de los mejores lanzadores y bateadores de las Grandes Ligas.

En "Nadie Sabe" del album "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", el artista puertorriqueño menciona al cubano nacionalizado mexicano, Randy Arozarena, jardinero de los Seattle Mariners y uno de los jugadores que más destacó en la novena azteca en el pasado Clásico Mundial de béisbol. "Si Sugar está en la loma, tú te baja' en la novena. Yo mismo me impresiono, como Randy Arozarena", mencionó.

Baloncesto y otros deportes en la música del conejo malo

Bad Bunny video musical La Jumpa con Arcángel
Bad Bunny es un gran fan a la NBA, en varias canciones hace referencias a jugadores de la liga de baloncesto (Captura de Pantalla/YouTube Arcángel)

El baloncesto es otro de los deportes que inspiró al artista en sus diferentes canciones. Justo después del accidente que cobró la vida de la leyenda de la NBA, Kobe Byrant y su hija Gianni Bryant, Bad Bunny lanzó el sencillo "6 Rings", donde relata los sentimientos que tuvo cuando veía a "Black Mamba" jugar en la duela.

En "La Jumpa", otra colaboración que realizó con Arcángel, el puertorriqueño cita al jugador esloveno de los Lakers, Luka Doncic, y su peculiar movimiento para lanzar triples. "Luka, step back, la jumpa" en referencia al paso hacia atrás que hace el número 77  para salirse del área y lanzar de tres puntos.

Además de la referencia de LeBron y Curry en "Tú no vive así", Bad Bunny habló sobre la separación de Kevin Durant y Russell Westbrook, la dupla que había hecho soñar a los aficionados de Oklahoma City Thunder.

Otras de los deportes a los que ha hecho referencias es a la Fórmula 1 en su canción "Mónaco", dónde habló de Max Verstappen y Sergio "Checo" Pérez cuando aún eran compañeros de equipo en Red Bull.

En "Vuelve Candy B", el artista habla sobre "la cabra", un término deportivo que se le otorga al mejor jugador de todos los tiempos, cuya traducción en inglés es Greatest Of All Time, GOAT por sus siglas y como se le dice a este animal en el idioma anglosajón. En esta obra hace mención a Tom Brady, ex quarterback de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, que es conocido como el mejor jugador en la historia del futbol americano por sus siete anillos de Super Bowl.

Explora más en estos temas
Bad Bunny Super Bowl

Armando Montes

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

+ Sección

Galileo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Placas Baja California
1

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

2

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
3

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
4

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

VIDEO ¬ Atentado suicida en una boda deja siete muertos y 25 heridos en Pakistán.
5

VIDEO ¬ Atentado suicida en una boda deja siete muertos y 25 heridos en Pakistán

La Casa Blanca alteró digitalmente la imagen de una manifestante, opositora de Donald Trump, que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.
6

La Casa Blanca altera FOTO para tratar de humillar a manifestante afrodescendiente

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
7

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
8

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
9

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Curp Biométrica 2026
10

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales.
11

Fiscalía española archiva denuncias de empleadas de Julio Iglesias por abuso sexual

Morena frente al espejo
12

Morena frente al espejo

El OAJ señala ahorro por compra de camionetas para la SCJN.
13

OAJ justifica compra de vehículos blindados para la SCJN; señala ahorro de mil 98 mdp

14

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

Jueza de la CdMx es acusada de "chicanada legal".
15

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Haghenbec denuncia "chicanada"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEO ¬ Atentado suicida en una boda deja siete muertos y 25 heridos en Pakistán.
1

VIDEO ¬ Atentado suicida en una boda deja siete muertos y 25 heridos en Pakistán

Mammut pizza
2

¿Dónde disfrutar de deliciosa pizza con masa realmente ligera? Mammut es la opción

El OAJ señala ahorro por compra de camionetas para la SCJN.
3

OAJ justifica compra de vehículos blindados para la SCJN; señala ahorro de mil 98 mdp

Luiz Inácio Lula da Silva dice que no quiere una guerra con Estados Unidos.
4

Lula se dice "indignado" por el secuestro de Maduro y acusa a Trump de unilateralismo

Jueza de la CdMx es acusada de "chicanada legal".
5

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Haghenbec denuncia "chicanada"

Protección Civil y Bomberos de Ecatepec no reportan lesionados por el incendio.
6

VIDEO ¬ Bomberos de Ecatepec atienden incendio en fábrica de San Francisco Xalostoc

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
7

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Autoridades federales y estatales de Michoacán ejecutaron cateos en 19 inmuebles de Apatzingán presuntamente están ligados a “El Botox”.
8

Autoridades catean 19 inmuebles ligados al "Bótox" en Michoacán; hallan armas y droga

La frustración e indignación invadió a fans de BTS ante los precios excesivamente caros en sitios de reventa por un boleto para uno de sus conciertos en CdMx.
9

Boletos para BTS en reventa superan los 100 mil pesos y provocan indignación de fans

Sheinbaum entrega viviendas del Infonavit en Veracruz
10

La 4T tiene apoyo porque beneficia a la gente: CSP; entrega viviendas en Veracruz

La Profeco difundió un llamado a revisión para más de 2 mil 500 autos Honda para reparar un defecto que puede ocasionar una falla en los frenos.
11

¿Manejas un Honda? Profeco llama a revisión a más de 2 mil autos por falla en frenos

Ricardo Monreal Ávila dijo que sin el apoyo del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no hay posibilidades de reformas constitucionales.
12

Sin el apoyo del PT y PVEM no es posible la reforma electoral, afirma Ricardo Monreal