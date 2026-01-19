Fans de Bad Bunny piden en el Super Bowl esta canción como protesta contra EU

El artista puertorriqueño protagonizará el show de medio tiempo de la final de la NFL en el Levi's Stadium en medio de una intensa polémica.

Ciudad de México, 19 de enero (Sin Embargo).- Bad Bunny se convirtió en años recientes en el artista latino más escuchado a nivel mundial, tanto por su trabajo en sus más recientes álbumes como por su discurso en contra del imperialismo estadounidense y la preservación de la identidad puertorriqueña.

Sus números de streaming, así como el éxito de sus giras internacionales, llevaron a Benito Antonio Martínez Ocasio a ser el artista que protagonizará el Halftime Show del Super Bowl LX, el evento deportivo más importante en Estados Unidos. El anuncio por parte de la NFL causó conmoción en el sector más conservador y pro Trump de los aficionados al futbol americano, ya que en medio de políticas contra la migración, el espectáculo del programa más visto en el país será en español.

Durante la promoción del evento, Bad Bunny invitó a los estadounidense a aprender el idioma para que puedan entender su show durante su participación The Tonight Show con Jimmy Fallon, esto provocó que la crítica contra el compositor y cantante se intensificara a tal grado que una organización conservadora lanzara "The All American Halftime Show" como la alternativa conservadora del evento.

Lo que le pasó a Hawaii

La canción que forma parte "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF), sexto álbum de estudio de Bad Bunny, es una comparación entre dos paraísos desposeídos por los intereses de Estados Unidos. La relación entre Puerto Rico y Hawái no es una casualidad, ambas regiones fueron anexadas al país de América del Norte por un proceso de colonización donde los residentes perdieron sus tierras y la identidad de sus pueblos originarios.

"Quieren quitarme el río y también a la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái", escribió Benito Antonio Martínez junto a Luis Amed Irizarry en la canción.

En los últimos años, Puerto Rico ha experimentado un fuerte incremento del turismo internacional y la migración de expats que se han asentado en el país provocando el desplazamiento de los locales fuera de su país. Bad Bunny ha denunciado en múltiples ocasiones a las grandes empresas que han tomado el control de los recursos naturales de la isla y busca reforzar la identidad nacional retomando sonidos tradicionales como la plena y la bomba en sus canciones.

El sapo Concho que aparece en el mismo álbum es otra señal de identidad, pues es un anfibio endémico que está en peligro de extinción. Bajo este precepto, el animal se convirtió en un símbolo de resistencia y, concientización ambiental y cultural.

Bad Bunny en el Super Bowl

El artista puertorriqueño durante su gira mundial del álbum DTMF mantiene la coherencia que retrata en su último trabajo, realizó una residencia con 31 conciertos en su país, algunos de ellos exclusivamente para los residentes de la isla y ninguna ciudad de EU forma parte del tour.

Aunque esto generó críticas por su participación en el Super Bowl, al considerar que es contradictorio estar en contra de las políticas estadounidenses, pero participar en dicho evento, los seguidores de Bad Bunny esperan que durante su presentación cante esta canción como un acto de protesta social.

En el más reciente teaser sobre el show de medio tiempo que lanzó la cuenta de la NFL en redes sociales, los usuarios de TikTok, Instagram, X y Facebook insistieron en las cajas de comentarios que el artista latino más escuchado en la historia interprete dicha canción el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.