Trump inyecta odio también al Super Bowl. Avisa que no irá. Le desagrada Bad Bunny

La Opinión

25/01/2026 - 2:58 pm

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El puertorriqueño, quien fue el artista más escuchado en Spotify durante 2025, ha sido abiertamente crítico con las políticas migratorias del republicano.

Por Eili Córdova

Los Ángeles, 25 de enero (LaOpinión).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl de 2026, que se celebrará el próximo mes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Esto supone un cambio respecto al año pasado, cuando se convirtió en el primer Presidente en ejercicio en presenciar el gran evento deportivo en persona.

En declaraciones al New York Post, Trump justificó su decisión por la distancia: “Está demasiado lejos”. Añadió: “Lo haría. He tenido muy buenas manos en el Super Bowl. Les caigo bien. Iría si, ya sabes, fuera un poco más corto”.

Críticas hacia los artistas

Más allá de su ausencia, el mandatario centró sus comentarios en criticar la elección de artistas para el espectáculo. Mostró un fuerte desacuerdo con la participación de Bad Bunny, quien actuará en el espectáculo de medio tiempo, y de Green Day, encargado de la ceremonia de apertura.

“Estoy en contra de ellos”, afirmó Trump sobre los músicos. “Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible”.

Sobre Bad Bunny, específicamente, el Presidente recordó que ya había criticado a la NFL por contratarlo en octubre, llegando a decir en una entrevista del año pasado: “Nunca he oído hablar de él… No sé quién es”. En aquella ocasión, tachó la decisión de “absolutamente ridícula”.

Las declaraciones de Trump no surgen en el vacío y se enmarcan en un historial de tensiones entre el mandatario y ambos artistas.

El puertorriqueño, quien fue el artista más escuchado en Spotify durante 2025, ha sido abiertamente crítico con las políticas de migración de la administración Trump.

En septiembre pasado, explicó que había evitado traer su gira a Estados Unidos continental por temor a que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) apuntara a sus conciertos.

Por su parte, Green Day tiene una larga historia de antagonismo hacia Trump y el Partido Republicano, con himnos antisistema como “American Idiot”. Su líder, Billie Joe Armstrong, ha modificado frecuentemente las letras de sus canciones en concierto para incluir consignas contra Trump y el movimiento MAGA, y en 2024 llegó a lucir una máscara del Presidente con la palabra “IDIOT” (idiota) escrita en ella.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

