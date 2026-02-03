UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Redacción/SinEmbargo

03/02/2026 - 4:56 pm

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.
El despliegue del satélite fue posible gracias a la colaboración entre la UPAEP y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Foto: X @JAXA_Kiboriyo

El dispositivo fue puesto en órbita desde la Estación Espacial Internacional a las 02:10 horas de México y ya trabaja conforme a lo planeado.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).-Estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) desarrollaron el nanosatélite Gxiba-1 que fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión para la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes activos del país con la esperanza de contribuir a la seguridad de comunidades vulnerables.

El dispositivo espacial fue lanzado desde la Estación Espacial Internacional ISS por sus siglas en inglés) mediante un convenio de colaboración entre la UPAEP y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (Jaxa), la cual permite a universidades de países emergentes lanzar pequeños satélites cúbicos (llamados 'CubeSat') desde la ISS.

La comunicación con el vehículo orbital se realizará a través de la constelación de satélites Iridium o por radio, permitiendo al equipo poblano monitorear constantemente el estado de sus componentes, temperaturas y corriente para cumplir exitosamente su misión.

Es el segundo nanosatélite poblano en el espacio

Durante la transmisión del lanzamiento de Gxiba-1, que fue seguida desde el edificio de ingenierías de la UPAEP, la Embajadora de México en Japón, Melba Pría, felicitó al equipo de trabajo por este nuevo logro. Además, recordó que este el segundo nanosatélite que la UPAEP pone en órbita, destacando el talento de los estudiantes mexicanos, sus profesores e investigadores.

Asimismo, agradeció a las agencias espaciales de JAXA y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) por fijarse en México y apoyar los talentos nacionales. Recalcó que la cooperación es esencial para el desarrollo sostenible de la exploración del espacio.

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.
El vehículo orbital fue lanzado desde la Estación Espacial Internacional durante la madrugada de este 3 de febrero. Foto: X @JAXA_Kiboriyo

Cabe destacar que este proyecto fue seleccionado por el programa "KiboCUBE", de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU (UNOOSA) y de la agencia espacial japonesa JAXA, que permite a universidades de países emergentes lanzar pequeños satélites cúbicos (llamados 'CubeSat') desde la ISS, desde donde también se pusieron en órbita el nanosatélite italiano CoRAL, de la Sapienza University of Rome y el KnackSat-2 de Tailandia.

Por su parte, el maestro Eugenio Urrutia, jefe de esta misión, agradeció a la UNOOSA y a Jaxa por la oportunidad prestada a UPAEP. Además, subrayó que se trata de un hito que marca el futuro de esta universidad, del estado de Puebla y de todo México. En el acto estuvieron presentes Eugenio Urrutia Albisua, Alessia Sánchez Amezcua e Isaac García Sanabria, a nombre de la institución académica.

"A las 09:13 h el Gxiba-1 envió su primera señal a la Constelación satelital Iridium, con lo que el nanosatélite trabaja conforme a lo planeado, refrendando el éxito de esta etapa. Este acontecimiento pone a la UPAEP nuevamente a la cabeza de la historia espacial mexicana y la posición como una Universidad de excelencia internacional", recalcó la casa de estudios en un boletín.

Ciencia y Tecnología
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

