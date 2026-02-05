El este de Cuba se queda sin suministro eléctrico ante la crisis por el bloqueo de EU

En la ONU, Rusia rechazó la posibilidad de un escenario en la isla como el de Venezuela, donde "sin duda, hubo una traición". "Sólo es retórica de EU", sostuvo Vasili Nebenzia.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó el miércoles que el este de la isla, incluida la segunda ciudad más grande del país, Santiago de Cuba, se quedó sin suministro eléctrico en el contexto de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos (EU) en contra de los países que suministren petróleo al territorio caribeño, cuya situación se agravó ante la interrupción de envíos de crudo desde Venezuela debido al secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

"Siendo las 20.54 horas (hora local, 2.54 horas en la España peninsular y Baleares) ocurre un fallo en la Subestación Holguín 220 kilovatios que provocó la desconexión del sistema eléctrico en la zona oriental dejando sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo", anunció la UNE en redes sociales.

En el breve comunicado difundido en X, la empresa estatal explicó que "con la desconexión salen de servicio la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez 'Felton', los motores de Moa y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo Renté". No obstante, se aseguró que se está trabajando en la "restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN (Sistema Eléctrico Nacional), los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento".

🚨 Nota Informativa 🚨 pic.twitter.com/J0pQkt60I6 — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) February 5, 2026

Apenas el martes, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos representan un "bloqueo genocida" y una "guerra económica". Las declaraciones del mandatario cubano se dieron luego de que el Presidente Donald Trump asegurara el pasado 8 de enero que "entrar y destrozar" Cuba probablemente sería la única opción que le queda a su gobierno para forzar un cambio de políticas.

Rusia y China reafirman su apoyo hacia Cuba y Venezuela

Por su parte, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinnping, se manifestaron el miércoles a favor de mantener su lazos de cooperación con Venezuela y Cuba, según informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, tras una videoconferencia entre ambos manadatarios.

"Los líderes compararon sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se pronunciaron a favor de mantener el nivel de cooperación acumulado por nuestros países con Caracas y La Habana", dijo el funcionario, cuyas declaraciones se dieron en consonancia con lo expuesto por el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidad (ONU), Vasili Nebenzia, quien rechazó la posibilidad de un escenario similar al de Venezuela en Cuba.

En una entrevista a medios rusos, el alto diplomático explicó que en el pasado Washington al menos justificaba su intervención en los asuntos de su "patio trasero", como la del pasado 3 de enero en Caracas, bajo "consignas democratizadoras y el deseo de liberar al pueblo de la dictadura", pero ahora ni siquiera intentan ocultar sus verdaderas motivaciones, es decir, hacerse con recursos e influencia en dichos territorios.