El este de Cuba se queda sin suministro eléctrico ante la crisis por el bloqueo de EU

Redacción/SinEmbargo

05/02/2026 - 5:16 am

El este de Cuba se queda sin electricidad ante el bloqueo de EU.
El este de Cuba se quedó sin suministro eléctrico.

Díaz-Canel condena el "bloqueo genocida" y la "guerra económica" de EU contra Cuba

México alerta a EU que puede desatar una “crisis humanitaria de gran alcance” en Cuba

Trump afirma que EU mantiene diálogo con Cuba; la isla lo niega y recibe apoyo ruso

En la ONU, Rusia rechazó la posibilidad de un escenario en la isla como el de Venezuela, donde "sin duda, hubo una traición". "Sólo es retórica de EU", sostuvo Vasili Nebenzia.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó el miércoles que el este de la isla, incluida la segunda ciudad más grande del país, Santiago de Cuba, se quedó sin suministro eléctrico en el contexto de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos (EU) en contra de los países que suministren petróleo al territorio caribeño, cuya situación se agravó ante la interrupción de envíos de crudo desde Venezuela debido al secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

"Siendo las 20.54 horas (hora local, 2.54 horas en la España peninsular y Baleares) ocurre un fallo en la Subestación Holguín 220 kilovatios que provocó la desconexión del sistema eléctrico en la zona oriental dejando sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo", anunció la UNE en redes sociales.

En el breve comunicado difundido en X, la empresa estatal explicó que "con la desconexión salen de servicio la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez 'Felton', los motores de Moa y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo Renté". No obstante, se aseguró que se está trabajando en la "restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN (Sistema Eléctrico Nacional), los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento".

Apenas el martes, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos representan un "bloqueo genocida" y una "guerra económica". Las declaraciones del mandatario cubano se dieron luego de que el Presidente Donald Trump asegurara el pasado 8 de enero que "entrar y destrozar" Cuba probablemente sería la única opción que le queda a su gobierno para forzar un cambio de políticas.

Rusia y China reafirman su apoyo hacia Cuba y Venezuela

Por su parte, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinnping, se manifestaron el miércoles a favor de mantener su lazos de cooperación con Venezuela y Cuba, según informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, tras una videoconferencia entre ambos manadatarios.

"Los líderes compararon sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se pronunciaron a favor de mantener el nivel de cooperación acumulado por nuestros países con Caracas y La Habana", dijo el funcionario, cuyas declaraciones se dieron en consonancia con lo expuesto por el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidad (ONU), Vasili Nebenzia, quien rechazó la posibilidad de un escenario similar al de Venezuela en Cuba.

En una entrevista a medios rusos, el alto diplomático explicó que en el pasado Washington al menos justificaba su intervención en los asuntos de su "patio trasero", como la del pasado 3 de enero en Caracas, bajo "consignas democratizadoras y el deseo de liberar al pueblo de la dictadura", pero ahora ni siquiera intentan ocultar sus verdaderas motivaciones, es decir, hacerse con recursos e influencia en dichos territorios.

"En Venezuela, sin duda, hubo una traición; se habla de ello abiertamente. En otras palabras, parte de los altos funcionarios traicionó al presidente", afirmó Nebenzia al ser cuestionado sobre las amenazas de EU en contra Cuba, México y Colombia. "En Cuba, eso no funcionaría. Creo que, a pesar de la retórica que los estadounidenses han estado utilizando últimamente con respecto a Cuba, por ahora es solamente retórica. Porque en Cuba no será fácil si quieren repetir algo similar a lo que ocurrió en Venezuela", sostuvo.

Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Epstein

"Epstein supo extender sus tentáculos hasta las más altas esferas del poder internacional y supo encontrar a...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Nadie escapa de la guerra del narco

"Células de sicarios se convirtieron en bandas de secuestradores, y las casas de seguridad en las que...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La inteligencia artificial y el mundo del trabajo

"Según datos del FMI, entre el 40 y el 60 por ciento de los empleos en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Un estudio identificó el área del cerebro responsable del Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

