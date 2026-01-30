México alerta a EU que puede desatar una “crisis humanitaria de gran alcance” en Cuba

La mandataria federal reafirmó la soberanía del país y la libre determinación de los pueblos.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió este jueves que la aplicación de aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, anunciada por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, podría desencadenar una grave crisis humanitaria en la isla, por lo que informó que se buscarán distintas alternativas para asistir al pueblo cubano.

Asimismo, instruyó que la Cancillería para que se comunique con el Departamento de Estado para conocer los alcances de los gravámenes.