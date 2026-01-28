La ayuda humanitaria a Cuba continúa, dice CSP. “México siempre ha sido solidario"

La mandataria federal abordó de nueva cuenta el tema del envío de petróleo a la isla, ya que en los últimos días ha tomado gran relevancia. Hoy explicó cuáles son las vías que permiten llevar crudo a La Habana.

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró la mañana de este martes que México no ha suspendido el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias.

"Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Eso fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. Entonces la ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria. Y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas", afirmó desde Palacio Nacional.

La declaración de Sheinbaum Pardo se dio luego de que fuera cuestionada sobre una supuesta suspensión del envío de crudo a la isla y sobre las interpretaciones que surgieron ayer, esto después de que no descartara la suspensión de la venta de petróleo tras publicaciones de medios estadounidenses y señalara únicamente que se trataba de una decisión soberana.

En la conferencia de prensa matutina, fue interrogada sobre si suspender el envío de petróleo a Cuba sería una medida insensible y por qué hacerlo en un momento en el que la isla requiere más crudo debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos (EU). Al respecto, comentó que su respuesta del día anterior fue malinterpretada.

Por ello, Sheinbaum explicó que existen dos formas por las que México envía crudo a Cuba. La primera es a través de contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) establece con alguna institución, y en los que la empresa productiva del Estado determina cuándo se manda o no el petróleo.

La segunda vía es mediante ayuda humanitaria, al igual que otros insumos que se envían bajo ese esquema, la cual —recalcó— no ha sido suspendida hasta el momento.

Trump alardea sobre bloqueo a Cuba

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe más petróleo de Venezuela desde que el exmandatario, Nicolás Maduro, fue secuestrado por su gobierno y comenzara a asumir el control del destino del crudo de ese país.

“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso. Obtenían su dinero de Venezuela. Obtenían su petróleo de Venezuela. Y ya no lo están obteniendo”, aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa.

.@POTUS Trump: Cuba está en muy mala situación. Cuba dependía de Venezuela para petróleo y dinero... Les va muy mal, Tercer Mundo totalmente... y ahora no recibirán más dinero. @SecRubio: Los que están en el poder en Cuba tienen que tomar una decisión: pueden tener un país de… https://t.co/C6AmEzBf6e — USA en Español (@USAenEspanol) January 9, 2026

El republicano aseveró que tras la intervención armada contra Caracas el pasado 3 de enero, su administración tiene "una fuerte presencia" en el país que posee las mayores reservas de petróleo, estimadas en unos 300 mil millones de barriles de hidrocarburo.

“Ahora les irá mejor que nunca, y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así”, expresó en alusión a las nuevas autoridades, encabezadas por Delcy Rodríguez.

Cuba mantenía acuerdos comerciales con el gobierno venezolano desde los primeros años de la administración del expresidente Hugo Chávez, en los que proporcionaba servicios médicos profesionales a cambio del petróleo necesario para mantener su economía a flote.

Con la caída de Nicolás Maduro, el país se enfrenta a la escasez de petróleo, lo que ha elevado las amenazas de Estados Unidos.

México decide si envía petróleo a Cuba o no: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este martes el envío de petróleo de México a Cuba al señalar que se trata de una decisión soberana del Estado mexicano y de Petróleos Mexicanos (Pemex), basada en razones humanitarias, y que cada embarque se define de manera individual según las circunstancias.

En su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el apoyo energético a la isla no es una medida reciente, sino una política que México ha sostenido desde hace años como parte de su relación histórica con Cuba.

"Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años. No es reciente", manifestó.

La titular del Poder Ejecutivo recordó que el país caribeño enfrenta problemas estructurales de abasto derivados de décadas de bloqueo, lo que ha llevado a México a mantener acciones de solidaridad con la isla.