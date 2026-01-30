Trump ordena cobrar aranceles adicionales a países que le suministren petróleo a Cuba

Será el Departamento de Comercio de EU el que deberá identificar y fijar el porcentaje del arancel a los países que provean del hidrocarburo a la isla.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).-El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a las importaciones de cualquier país, incluido México, que venda o suministre petróleo crudo a Cuba.

La Casa Blanca argumentó que esta medida esta destinada a proteger la seguridad nacional y la política exterior de EU "de las acciones y políticas malignas del régimen cubano".