Sólo tenemos un contrato con Cuba desde 2023: Pemex; es muy formal en sus pagos, dice

Redacción/SinEmbargo

04/02/2026 - 11:51 am

Pemex confirma único contrato con Cuba.
Sheinbaum afirmó que México explora vías diplomáticas para sostener el comercio con Cuba. Foto: Presidencia

La deuda de Pemex, Cuba y otros temas de la mañanera hoy miércoles 4 de febrero

La deuda de Pemex, que es “herencia maldita” de Calderón y Peña, se reduce 20%

Sheinbaum ríe del Frente: El desafuero, el fraude en 2006 y... ¿hablan de democracia?

Sheinbaum reiteró que México enviará ayuda humanitaria a Cuba mientras se negocian las condiciones del comercio energético.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de México informó este miércoles que las ventas de crudo y petrolíferos a Cuba sumaron 496 millones de dólares en 2024, menos del uno por ciento de la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) y apenas 0.1 por ciento de sus ingresos totales.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que se trata de un contrato único, firmado en 2023, abierto y flexible según la disponibilidad de exportaciones, y que la isla ha cumplido puntualmente con todos los pagos.

"Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla. El año pasado fue menos del uno por ciento de la producción de crudo y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1 por ciento de las ventas de Pemex, o sea, es muy, muy poquito", detalló.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2023 las exportaciones hacia Cuba fueron de 367 millones de dólares, mientras que en 2024 alcanzaron 496 millones.

"Con relación a Cuba, solamente tenemos un sólo contrato. Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido. Es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustibles, de crudo y derivados. Y con ellos tenemos como con cualquier país", señaló el funcionario federal en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo..

Rodríguez Padilla añadió que el acuerdo se sostiene tanto por razones humanitarias como comerciales. “Lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la Presidenta, también por razones comerciales. Es parte de nuestro comercio. Con ellos tenemos muy buen intercambio. El contrato es abierto, en función de sus necesidades y de nuestra disponibilidad. Simplemente es un comercio muy pequeñito”, dijo.

El directivo destacó que las operaciones se han mantenido estables, sin aumentos ni disminuciones: "Por ejemplo, en 2023 fueron 367 millones de dólares. Claro que nos pagan. No tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. Son muy formales en sus pagos. Es un contrato normal, comercial, como el que tenemos con todos. Se paga conforme al contrato".

Ante la presión del Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por el Presidente Donald Trump, que ha advertido sobre la imposición de aranceles a países que comercien con Cuba, se le cuestionó si se mantendrán los contratos de venta de petróleo.

“Si tenemos disponibilidad, sí, pero como les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar ya contratos. A partir del próximo mes de marzo los contratos de exportación se están reduciendo porque el proceso de refinación que traemos es muy alto”, expuso.

Sheinbaum defiende apoyo humanitario

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura de Pemex y aclaró que México mantiene un crédito abierto con Cuba, el cual se paga como cualquier otro contrato.

“Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. México es un país soberano”, afirmó. No obstante, reconoció que la situación se complica por la advertencia de EU de imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a la isla.

Ante ese escenario, el Gobierno mexicano busca alternativas diplomáticas para evitar afectaciones y, mientras tanto, continuará enviando ayuda humanitaria.: "No queremos afectar a México tampoco, y al mismo tiempo vamos a enviar ayuda humanitaria mientras se resuelve el tema del petróleo".

Claudia Sheinbaum Estados Unidos La Mañanera del Pueblo
Lo dice el reportero

