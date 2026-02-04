Sheinbaum ríe del Frente: El desafuero, el fraude en 2006 y... ¿hablan de democracia?

Sugeyry Romina Gándara

04/02/2026 - 10:13 am

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se burló del manifiesto del Frente Democrático, en el que —sin conocer la Reforma Electoral— se acusa un regreso al autoritarismo.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó a los firmantes del manifiesto del Frente Amplio Democrático. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

La mandataria mexicana aseguró que "se van a sorprender todos de la Reforma Electoral", la cual espera presentar a más tardar este mes.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se burló la mañana de este miércoles del manifiesto publicado por el Frente Amplio Democrático, en el que —sin que se conozca aún el proyecto de Reforma Electoral— se acusa un supuesto regreso al autoritarismo, pero donde destacada la incongruencia y las contradicciones de varios de sus firmantes, entre ellos Luis Carlos Ugalde, Vicente Fox Quesada y Claudio X. González.

En particular, aprovechó para exhibir a Claudio X. González, pues mostró un video en el que el empresario, hoy firmante de desplegados “preocupado” por la democracia, califica a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como delincuencia organizada. En el clip, llama a sus integrantes “unos pinches delincuentes” y pide intervenir contra las protestas que realizaban en rechazo a la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto (EPN).

Después de mostrar el material, Sheinbaum Pardo recordó que esas declaraciones se hicieron un día antes de la represión en Nochixtlán, Oaxaca. "Digo, nada más para hablar de democracia, de autoritarismo y de Estado de Derecho", agregó.

También se rió de que entre los firmantes esté Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE). “Ah y ayer... ¿Saben quién fue que lo presentó? Bueno, habló en una entrevista Luis Carlos Ugalde. Hablando de democracia el responsable del fraude electoral del 2006, bueno, junto con Fox”, ironizó.

 

Claudia Sheinbaum Reforma electoral
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

