Nuevo “Frente Democrático”... de las cenizas de 2024. Va contra la Reforma Electoral

03/02/2026 - 3:25 pm

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático.
La oposición anuncia el Frente Amplio Democrático para frenar la reforma electoral. Entre sus integrantes se encuentra Margarita Zavala y Claudio X. González. Foto: Cuartoscuro

Es un regreso a la palestra política después de la terrible derrota de 2024, cuando hasta el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió el registro.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Promotores de Xóchitl Gálvez; miembros de los núcleos académicos e intelectuales vinculados a Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín; la mayoría de los organizadores de la Marea Rosa, de Claudio X. González; varios exfuncionarios del IFE y del INE como Lorenzo Córdova, José Woldenberg o Leonardo Valdés, quienes fueron presidentes consejeros; líderes empresariales y articulistas, periodistas, académicos, políticos, exfuncionarios y comentadores de la gran prensa mexicana anunciaron hoy su oposición a la Reforma Electoral, que todavía no es pública y que presentará Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

“La razón principal de la existencia de este Frente es no permitir, no admitir y actuar para impedir la restauración del antiguo régimen, bajo cualquier forma o denominación. La imposición de una reforma sin el consenso de todas las corrientes políticas, incluidas las de oposición, reflejaría la verdadera intención de cerrar cualquier posibilidad de alternancia política”, dicen en su manifiesto.

Es un regreso a la palestra política después de la terrible derrota de 2024, cuando hasta el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió el registro. Ahora se hacen llamar Frente Amplio Democrático. Es otro frente democrático. El anterior es de 1988 y se llamó Frente Democrático Nacional. Entonces nació dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Corriente Democrática. Lo encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez y quería democratizar al PRI. Ellos y muchos otros fracasaron. Luego el régimen lanzó a Carlos Salinas de Gortari y muchos de los que formaron aquél primer frente y forman este nuevo frente fueron beneficiarios del fraude electoral de ese 1988. El candidato priista llegó a la Presidencia y compró a muchos de ellos simulando una apertura democrática.

El nuevo Frente Amplio Democrático dice que “México atraviesa un momento de alta tensión institucional” y que “en el debate público se ha planteado una nueva reforma político-electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales”.

Y “ante este escenario –agrega–, resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro la defensa de la democracia constitucional. México sí vivió una transición hacia la democracia, resultado de un prolongado esfuerzo de diálogo, reflexión común e inclusión plural entre fuerzas políticas, sociedad civil, academia y ciudadanía. Ese proceso permitió construir instituciones, reglas y contrapesos que dieron legitimidad y estabilidad a la vida pública. Hoy, ese método democrático —basado en el acuerdo, la pluralidad y la deliberación— ha sido desplazado desde el poder. Esta ruptura con el espíritu de la transición es una de las razones fundamentales que nos convoca”.

