EN VIVO

La mañanera de Sheinbaum en vivo hoy miércoles 4 de febrero

Omar López

04/02/2026 - 6:54 am

La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum suele iniciar a las 7:30 de lunes a viernes y se transmiten desde Palacio Nacional. Los miércoles se presenta la sección "Detector de mentiras".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la "Mañanera del Pueblo" en unos minutos. En las primeras dos conferencias de la semana dio a conocer el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 e inauguró formalmente el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, que tuvo una inversión aproximada de 100 mil millones de pesos.

En la conferencia de ayer, los titulares de  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmaron el aumento de la inversión pública a 722 mil millones de pesos (mdp), lo que representa el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tan sólo en este 2026; se estima que para todo el sexenio, la inversión crezca a 5.9 billones de pesos.

 

Actualizaciones en vivo

    Omar López

    Omar López

    Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

