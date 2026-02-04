La deuda de Pemex, que es “herencia maldita” de Calderón y Peña, se reduce 20%

El aumento de la inversión se destinará a proyectos estratégicos en exploración, producción, gas natural, refinación, petroquímica, fertilizantes y transición energética.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Con un incremento de 34 por ciento en su inversión para 2026, Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en su estrategia de fortalecimiento, luego de que en 2025 logró reducir en 20 por ciento su deuda total y mejorar su posición financiera.

La Secretaría de Energía informó que este resultado permitió a la empresa cumplir con sus obligaciones financieras, pagar a proveedores y fortalecer su operación, lo que abrió espacio para ampliar la inversión productiva en proyectos estratégicos.

Su titular, la Secretaria Luz Elena González Escobar, informó que la inversión en el sector hidrocarburos alcanzará 427 mil millones de pesos en 2026, un aumento de 34 por ciento respecto a 2025. Los recursos se destinarán a proyectos considerados estratégicos para asegurar la producción, mejorar la eficiencia y fortalecer la soberanía energética.