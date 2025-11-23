Pemex dice que no se mete en Miss Universo ni tiene contrato actual con su presidente

Redacción/SinEmbargo

23/11/2025 - 5:49 pm

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este domingo que no tiene ninguna relación contractual con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Sheinbaum felicita a Fátima Bosch: "es un ejemplo de que hay que levantar la voz"

"Somos más bonitas cuando alzamos la voz": CSP a Fátima Bosch por denunciar misoginia

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Pemex aclaró que actualmente no mantiene contratos con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, aunque sí los firmó en 2023.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este domingo que no mantiene contratos con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, ni tiene relación alguna con los directivos del certamen internacional.

"Petróleos Mexicanos informa que, conforme a la debida diligencia, se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto: Servicios PJP4 de México S.A de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V. Cabe señalar que, a la fecha, no se tiene ninguna relación contractual vigente", subrayó la empresa del Estado.

En la tarjeta informativa que emitió la mañana de este domingo, aclaró que no tiene relación ni "injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo".

La aclaración de la empresa productiva del Estado se produjo luego de que se hizo público que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, coordinador ejecutivo B en el área de Exploración y Producción de Pemex.

Pemex, donde labora Bernardo Bosch, firmó en 2023 contratos por 745 millones de pesos con empresas de Raúl Rocha, pero enfatizó el carácter temporal de dichos convenios, ya concluidos.

La petrolera otorgó en 2023 contratos a Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., propiedad de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, así como a PJP4 de México S.A. de C.V.

Usuarios de redes sociales polemizaron sobre la publicación de Pemex y sugirieron un posible nexo entre la coronación de Fátima Bosch y la relación de su padre con la empresa estatal y las compañías de Raúl Rocha.

Raúl Rocha Cantú, copropietario de la Organización Miss Universo, también participa en sectores como energía, gas, aviación y entretenimiento. Es director general de CYMSA, fundador de Soluciones Gasíferas del Sur y Century Aviation, además de encabezar Legacy Holding Group.

Pemex reiteró “su compromiso con el cumplimiento de acciones que refuercen la ética e integridad de sus trabajadores, así como la lucha contra la corrupción al interior de la institución”.

Bosch denuncia insulto de directivo en Miss Universo

Semanas antes de la final, Fátima Bosch, representante de México y hoy ganadora de Miss Universo 2025, denunció haber sido insultada públicamente por Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés del certamen. Durante una reunión con las concursantes, él la llamó “tonta” y sugirió que debía retirarse.

El episodio ocurrió frente a todas las participantes, generando incomodidad y rechazo. Varias de ellas se solidarizaron con Bosch y abandonaron la sala en señal de protesta.

Ante la presión mediática y el respaldo hacia la mexicana, Nawat ofreció disculpas públicas. Pese a las tensiones, Bosch se coronó Miss Universo 2025, convirtiéndose en la primera mexicana en obtener el título desde Andrea Meza en 2021.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

+ Sección

Galileo

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
1

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.
2

Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

3

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

4

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE irrumpieron en un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Oaxaca para protestar.
5

VIDEO ¬ CNTE irrumpe discurso de Sheinbaum en Oaxaca; asistentes responden con apoyo

El Buque Escuela "Cuauhtémoc" atracó este domingo en el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de independencia en el mar; fue recibido con alegría.
6

El "Cuauhtémoc" regresa a Veracruz para conmemorar 200 años de independencia marítima

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
7

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
8

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Detenidos en la CdMx tres personas por robar un local de venta de ropa
9

La SSC-CdMx detiene a 3 en la Cuauhtémoc; robaron mercancía valuada en 500 mil pesos

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado
10

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado; FGE ya investiga

Autoridades identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de una célula del CJNG, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.
11

¿Quién es el “R1”, operador del CJNG acusado de ordenar el asesinato de Carlos Manzo?

Ante la petición de conservadores para que EU intervenga en México, Sheinbaum dijo que "no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno".
12

Sheinbaum: ”No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
13

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares
14

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

Javier Milei no da una y pasa momento bochornoso con Andrea Bocelli
15

VIDEO ¬ Milei intenta dar la mano al tenor Andrea Bocelli y pasa momento de vergüenza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este domingo que no tiene ninguna relación contractual con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo.
1

Pemex dice que no se mete en Miss Universo ni tiene contrato actual con su presidente

El Buque Escuela "Cuauhtémoc" atracó este domingo en el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de independencia en el mar; fue recibido con alegría.
2

El "Cuauhtémoc" regresa a Veracruz para conmemorar 200 años de independencia marítima

3

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

Ante la petición de conservadores para que EU intervenga en México, Sheinbaum dijo que "no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno".
4

Sheinbaum: ”No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”

Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.
5

Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado
6

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, es asesinado; FGE ya investiga

En Guerrero 4 presuntos narcomenudistas fueron detenidos, mientras que en Puebla se hallaron los cuerpos de tres personas en una carretera.
7

En Guerrero detienen a 4 sujetos con drogas; en Puebla, hallan 3 cuerpos sin vida

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
8

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Trump insistió en que deberían ser enviados a la cárcel por sedición los demócratas que recomendaron a integrantes del ejército desobedecer órdenes "ilegales".
9

Trump exige cárcel por sedición para demócratas que pidieron a ejército desobedecerlo

10

ADELANTO ¬ Los cuerpos de mujeres seguían apareciendo. Entonces la ciudad se organizó

Detenidos en la CdMx tres personas por robar un local de venta de ropa
11

La SSC-CdMx detiene a 3 en la Cuauhtémoc; robaron mercancía valuada en 500 mil pesos

Ucrania anunció el comienzo de una crucial ronda de conversaciones con Europa y EU en Suiza para tratar los entresijos del plan de paz presentado por Trump.
12

Ucrania, EU y Europa inician en Suiza las discusiones sobre el plan de paz de Trump