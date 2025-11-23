Pemex dice que no se mete en Miss Universo ni tiene contrato actual con su presidente

Pemex aclaró que actualmente no mantiene contratos con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, aunque sí los firmó en 2023.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este domingo que no mantiene contratos con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, ni tiene relación alguna con los directivos del certamen internacional.

"Petróleos Mexicanos informa que, conforme a la debida diligencia, se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto: Servicios PJP4 de México S.A de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V. Cabe señalar que, a la fecha, no se tiene ninguna relación contractual vigente", subrayó la empresa del Estado.

En la tarjeta informativa que emitió la mañana de este domingo, aclaró que no tiene relación ni "injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo".

La aclaración de la empresa productiva del Estado se produjo luego de que se hizo público que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, coordinador ejecutivo B en el área de Exploración y Producción de Pemex.

Pemex, donde labora Bernardo Bosch, firmó en 2023 contratos por 745 millones de pesos con empresas de Raúl Rocha, pero enfatizó el carácter temporal de dichos convenios, ya concluidos.

La petrolera otorgó en 2023 contratos a Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., propiedad de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, así como a PJP4 de México S.A. de C.V.

Congratulations to our new Miss Universe.

Tonight, a star was born. Her grace, strength, and radiant spirit captured the hearts of the world, and we couldn’t be more thrilled to welcome her as our new queen. The universe shines a little brighter with her leading the way. ✨🌍👑 pic.twitter.com/HKYa3Z5dfz — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2025

Usuarios de redes sociales polemizaron sobre la publicación de Pemex y sugirieron un posible nexo entre la coronación de Fátima Bosch y la relación de su padre con la empresa estatal y las compañías de Raúl Rocha.

Raúl Rocha Cantú, copropietario de la Organización Miss Universo, también participa en sectores como energía, gas, aviación y entretenimiento. Es director general de CYMSA, fundador de Soluciones Gasíferas del Sur y Century Aviation, además de encabezar Legacy Holding Group.

Pemex reiteró “su compromiso con el cumplimiento de acciones que refuercen la ética e integridad de sus trabajadores, así como la lucha contra la corrupción al interior de la institución”.

Bosch denuncia insulto de directivo en Miss Universo

Semanas antes de la final, Fátima Bosch, representante de México y hoy ganadora de Miss Universo 2025, denunció haber sido insultada públicamente por Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés del certamen. Durante una reunión con las concursantes, él la llamó “tonta” y sugirió que debía retirarse.

El episodio ocurrió frente a todas las participantes, generando incomodidad y rechazo. Varias de ellas se solidarizaron con Bosch y abandonaron la sala en señal de protesta.

Ante la presión mediática y el respaldo hacia la mexicana, Nawat ofreció disculpas públicas. Pese a las tensiones, Bosch se coronó Miss Universo 2025, convirtiéndose en la primera mexicana en obtener el título desde Andrea Meza en 2021.