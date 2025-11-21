Sheinbaum felicita a Fátima Bosch: "es un ejemplo de que hay que levantar la voz"

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 12:02 pm

Hace apenas dos semanas, uno de los directivos de la organización, Nawat Itsaragrisil, insultó a Fátima Bosch delante de las 150 concursantes y la llamó "estúpida". Hoy la Presidenta de México reconoció su victoria en el certamen y su valentía por no quedarse callada.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este viernes la victoria de la mexicana Fátima Bosch en el concurso de belleza Miss Universo, pues dijo que es un ejemplo de dignidad.

“A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella. Y es un ejemplo en ese momento [...] Ella levanta la voz dice hay una injusticia: 'no me no me parece'. Se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso. Entonces, es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz", afirmó la mandataria.

Desde Palacio Nacional, la Jefa de Ejecutivo federal reconoció a la tabasqueña e incluso pidió un aplauso para ella, pues expresó que mas allá del concurso demostró valentía, algo que las mujeres pueden tomar de ejemplo. “Sí, para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres. Yo lo digo en los mítines: ya quedó atrás aquella cosa que decían ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”, reiteró en otro momento de su conferencia.

“Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate”, señaló.

La tabasqueña Fátima Bosch, de 25 años, ganó el Miss Universo 2025 ayer, convirtiéndose en la cuarta mexicana que se lleva este certámen que este año se celebró en Tailandia. Se impuso sobre Praveenar Singh, la representante tailandesa; es decir, derrotó a la local y a Htisa Manalo, de Filipinas; Stephany Abasali, de Venezuela, y Olivia Yace, de Costa de Marfil.

Hace apenas dos semanas, antes siquiera de iniciar las actividades del concurso mundial, uno de los directivos de la organización, Nawat Itsaragrisil, la insultó delante de las 150 concursantes y la llamó "estúpida" por supuestamente negarse a promocionar al país anfitrión

La tabasqueña levantó la voz, reclamó el maltrato e incluso salió de ese salón para, frente a los micrófonos de la prensa internacional, denunciar el maltrato al que había sido sometida, y para defender sus derechos como mujer y como ser humano.

"Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y no creo que sea justo. Yo estoy aquí, hago bien todo, no me meto con nadie, trato de dar lo mejor de mí, de ser amable. Y él me calló. Me dijo ‘cállate’ y muchas cosas más", relató la originaria de Tabasco. "El mundo necesita ver esto, porque estamos empoderando a las mujeres y esta es una plataforma para nuestra voz, y nadie puede callar nuestra voz, y nadie lo hará conmigo".

"Ustedes saben que, como país, ustedes tienen todo mi respeto. Amo de verdad a Tailandia. Respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo su director no es respetuoso", dijo ante los medios Fátima Bosch, al salir del auditorio donde ocurrió la ofensa. El agravio ocurrió en frente de todas las concursantes.

Bosch pronto se ganó el apoyo de miles de personas, quienes desde ayer por la noche festejaron su victoria.

