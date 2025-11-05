La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

La respuesta de Fátima Bosch, representante mexicana en el Miss Universo 2025, ante las ofensas de un directivo, recibió el respaldo y la solidaridad del mundo: desde sus compañeras y representantes de otros países, hasta políticos como Sheinbaum, e incluso el público del evento en Bangkok.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– De forma casi inédita, el concurso de belleza más popular del mundo, el Miss Universo, ha recibido la atención de propios y extraños antes –y no después– de la gala que se celebra a fines de mes en Bangkok, la capital de Tailandia, donde una mujer emerge victoriosa del concurso. La ganadora no oficial de este año, antes siquiera de la primera pasarela oficial, es una mexicana: Fátima Bosch, quien con su voz se ha hecho escuchar alrededor del orbe, luego de su denuncia contra las ofensas misóginas por parte de uno de los directivos organizadores y, además, anfitrión del evento.

Fátima Bosch ha recibido desde el domingo, cuando ocurrió el incidente, una catarata de apoyos: desde sus compañeras del festival, la ganadora del 2024, representantes de docenas de países, hasta de la propia Organización Miss Universo, así como de los aficionados del evento en Tailandia, de donde es originario el directivo señalado, y en el mundo en general, incluido México, donde recibió el elogio de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Lejos de recular, Fátima Bosch ha insistido en el punto que subrayó el día que estalló la polémica. "Yo no soy una muñeca para estarme maquillando, peinando y cambiándome la ropa. Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres", dijo el lunes la tabasqueña, reafirmando su mensaje.

Este miércoles, en Instagram, con una foto de su primer vestido y la banda de México sobre ella, publicó un mensaje de nuevo contundente: "Los mexicanos no nos rendimos, porque rendirse nunca ha sido parte de nuestra historia".

La denuncia

El domingo, Fátima Bosch denunció que, en las reuniones previas al evento, uno de los directivos de la organización, Nawat Itsaragrisil, la insultó y la llamó "estúpida" por supuestamente negarse a promocionar al país anfitrión.

"Ustedes saben que, como país, ustedes tienen todo mi respeto. Amo de verdad a Tailandia. Respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo su director no es respetuoso", dijo ante los medios Fátima Bosch, al salir del auditorio donde ocurrió la ofensa. El agravio ocurrió en frente de todas las concursantes.

"Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y no creo que sea justo. Yo estoy aquí, hago bien todo, no me meto con nadie, trato de dar lo mejor de mí, de ser amable. Y él me calló. Me dijo ‘cállate’ y muchas cosas más", relató la originaria de Tabasco. "El mundo necesita ver esto, porque estamos empoderando a las mujeres y esta es una plataforma para nuestra voz, y nadie puede callar nuestra voz, y nadie lo hará conmigo".

La respuesta de Fátima Bosch

La mexicana estuvo acompañada por la representante de Irán, Hanin Al Qoreishy, pero varias de sus compañeras se retiraron de la reunión tras el altercado en solidaridad con Fátima Bosch. "No tengo problema con ninguno de ustedes, tienen mi respeto y amo su país, pero cómo me trató, sin razón, sólo por tener sus problemas, no está bien. No se trata de tener una corona, si te quitan tu dignidad, te tienes que ir", cerró la tabasqueña ante el aplauso de los fanáticos tailandeses presentes en el hotel del evento.

Horas más tarde, el video del altercado se filtró y se hizo viral en redes sociales. Ahí se puede ver cómo Nawat Itsaragrisil, el presidente del Miss Grand International, otro concurso de belleza ubicado en Tailandia, y director ejecutivo de Miss Universo, señala directamente a Fátima Bosch:

"¿Cuántos países no trabajan conmigo? Cuando te pidió que promocionaras un video esta mañana, dijiste que no. Levanta la mano, por favor, tengo tu lista (sic), ¿de qué país?", le increpa el directivo tailandés, frente a un auditorio lleno de representantes de todo el mundo.

"No es sobre ti", dice Itsaragrisil cuando Bosch le responde desde su asiento. "Déjame hablar", dice en un tono molesto. "Sigo hablando, escucha, ¿por qué te paras a hablar conmigo? Tienes voz, pero por qué te levantas, seguridad", llama el directivo, que el martes se disculpó.

El apoyo solidario para la mexicana

Entre las compañeras que acompañaron a Fátima Bosch en solidaridad estuvo la ganadora de Miss Universo 2024, la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien se retiró del auditorio y dijo ante medios y aficionados: "Se trata del derecho de las mujeres. Tenemos que hacer algo más grande, respetamos a todos, pero así no se hacen las cosas. Destruir a otra chica es más que irrespetuoso. Por eso me retiro".

Su reacción fue recibida con sorpresa por todos los que se encontraban en el hotel. Más tarde, la danesa publicó una foto con la mexicana y con otras de sus compañeras con un mensaje solidario. "Siempre orgullosa de mi Fátima Bosch. Defenderse a uno mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos más importantes de autoestima y fortaleza que puedes tener. Significa conocer tu valor, establecer límites y no permitir que nadie ni nadie menosprecie tu voz ni tu valía. Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchada, a expresar tus opiniones y a perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que se presenten. ¡Ya basta! ¡Nuestras voces se escucharán fuerte y claro!", afirmó.

En redes sociales, docenas de representantes de varios países del mundo se solidarizaron con Fátima Bosch. Cada una compartía una foto y un mensaje de apoyo. Todas coincidían en el mismo punto que la mexicana: su voz era importante y haberla alzado ante la agresión verbal del directivo fue lo correcto, lo que todas hubieran hecho.

La compañera de cuarto de la mexicana durante el evento, la Miss España Andrea Valero, también la respaldó. "Fue un momento incómodo y tenso para todas. Fátima tiene todo mi apoyo, yo me lo tomé incluso más personal, porque he convivido con ella un poco más. Que sepa que tiene a todas apoyándola y sobre todo a mí. Gracias por ser la voz de muchas mujeres que no pueden hablar", dijo ante los medios.

En México, las representantes de diversas entidades que participaron en el Miss Universo México para elegir a la representante nacional se solidarizaron de la misma forma. “Siempre estaré contigo, Fátima. Con la niña no. Gracias por alzar la voz, gracias por representar a México de la manera más digna”, dijo Lorena López, Miss Tamaulipas.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este miércoles a la denuncia de Fátima Bosch, a quien destacó como "un ejemplo" por atreverse a alzar la voz ante cualquier agresión en contra de una mujer.

"Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo, y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", dijo Sheinbaum esta mañana en su conferencia matutina, cuestionada sobre el caso.

Además, recordó la frase que se decía a las mujeres: "Calladita te ves más bonita". "Sí me lo dijeron, afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decírmelo. Eso no. En los eventos públicos digo: las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos", afirmó.

"Entonces mi reconocimiento a esta joven tabasqueña. Mi reconocimiento a Fátima Bosch", concluyó Sheinbaum, quien el martes fue acosada en las calles del Centro Histórico por un hombre que se acercó a ella. Este miércoles, la Presidenta anunció que lo denunciará.

El lunes, la Organización Miss Universo publicó, por su parte, un comunicado donde afirmó que "se mantiene firme en la protección de la dignidad, la seguridad y el respeto de cada delegada".

"La Organización Miss Universo (MUO) reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International (MGI) y todos los socios locales para garantizar el éxito continuo de la 74 edición del certamen Miss Universo. Juntos, nos dedicamos a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes, el personal y las partes interesadas", señaló.

Además, anunció que una delegación de alto nivel, encabezada por el director ejecutivo, Mario Búcaro, viaja a Tailandia para fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes.

"Esta misión tiene como objetivo coordinar esfuerzos, garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas, y reafirmar el compromiso de la MUO con la transparencia, el respeto y la unidad", completó.

Miss Universo toma cartas en el asunto

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, anunció en las últimas horas sanciones contra Nawat Itsaragrisil por su agresión contra la representante mexicana. "Ha olvidado lo que es ser un verdadero anfitrión. Significa que tiene la obligación de servirles atenderles y apoyarlas y ser responsable que vivan una experiencia única de vida y que así disfruten y se lleven de Tailandia el mejor recuerdo en una competencia sana", señaló en un video publicado tras el escándalo.

"Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat en contra de Fátima. Insultó y abusó al llamar a seguridad. Basta, Nawat. Fátima además desde una voz propia representa a su país. No permitiré que ninguna de ellas sean atacadas ni humilladas. Muchas de ellas llegan precisamente tratando de superar situaciones como estas", añadió.

Por ello, condicionó la participación del directivo tailandés en los eventos del Miss Universo para que sea "limitada o nula". "No permitiremos que ninguna persona les trunque el sueño. "He instruido a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que emita un comunicado en nombre de la organización y detalle las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo", subrayó.

Y es que el apoyo para Fátima Bosch se extendió incluso en Tailandia: en los últimos días, allí donde la mexicana ha aparecido en público, el público ha respondido con aplausos y aclamaciones, e incluso han entonado un "Viva México". Ella ha respondido con cariño y se ha mostrado agradecida.

La disculpa tardía de Nawat Itsaragrisil

Nawat rompió en llanto hace minutos mientras se dirgía al público en el pre-show de la Ceremonia de Bienvenida del Miss Universo 2025. Gracias. pic.twitter.com/jrJf5G3jAV — Luisandrita (@luisandrita) November 5, 2025

Antes de que Miss Universo anunciara sanciones en su contra, Nawat Itsaragrisil publicó un video en sus redes sociales donde, con los brazos cruzados y apoyados en una mesa, pidió disculpas a Fátima Bosch y al resto de participantes del evento, muchas de las cuales apoyaron a la mexicana.

“Me disculpo con todos ustedes si alguien se sintió mal, incómodo o afectado. Ya he hablado y me he disculpado con las 75 chicas”, dijo, argumentando que pidió el apoyo de la seguridad del recinto para sentirse seguro.

Luego, en una rueda de prensa este miércoles, el directivo tailandés incluso lloró ante los micrófonos de los medios para mostrar su arrepentimiento. "Quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo, soy humano, y como algunos sabrán han sido días de mucha presión y me gustaría volver a decirlo otra vez, pero ya pasó", dijo.