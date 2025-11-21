La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Fátima Bosch se ganó la simpatía de propios y extraños cuando denunció el trato recibido por uno de los directivos del certamen que la insultó frente al resto de las concursantes. Lejos de callar, la tabasqueña alzó la voz y reivindicó la dignidad de las mujeres.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Tabasqueña, protagonista de un episodio de dignidad. Fátima Bosch, de 25 años, ganó el Miss Universo 2025. Es la cuarta mexicana que se lleva este certámen que este año se celebró en Tailandia. Se impuso sobre Praveenar Singh, la representante tailandesa; es decir, derrotó a la local y a Htisa Manalo, de Filipinas; Stephany Abasali, de Venezuela, y Olivia Yace, de Costa de Marfil.

–¿Cuáles crees que son los desafíos de ser mujer en 2025 y cómo usarías la plataforma de Miss Universo para crear un espacio seguro para las mujeres del mundo? –le preguntaron a la representante mexicana, originaria de un país con problemas de machismo pero que en 2024 decidió llevar a la Presidencia a su primera mujer en más 200 años como Nación independiente.

–Como mujer y como Miss Universo quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de los demás porque estamos para hacer un cambio; porque somos mujeres que debemos pararnos. Las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos Historia–respondió.

Luego, en la última ronda de preguntas, una de las juezas le preguntó: "¿Si ganas el título cómo usarías la plataforma para empoderar a las jóvenes?"

-Quiero que todas las mujeres y niñas, sepan que son suficientes, que sepan que hay belleza en sus almas, que no sientan miedo de ser quienes quieran ser.

FÁTIMA BOSCH ES LA NUEVA MISS UNIVERSE 2025.

Hace apenas dos semanas, antes siquiera de iniciar las actividades del concurso mundial, uno de los directivos de la organización, Nawat Itsaragrisil, la insultó delante de las 150 concursantes y la llamó "estúpida" por supuestamente negarse a promocionar al país anfitrión

La tabasqueña levantó la voz, reclamó el maltrato e incluso salió de ese salón para, frente a los micrófonos de la prensa internacional, denunciar el maltrato al que había sido sometida, y para defender sus derechos como mujer y como ser humano.

"Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y no creo que sea justo. Yo estoy aquí, hago bien todo, no me meto con nadie, trato de dar lo mejor de mí, de ser amable. Y él me calló. Me dijo ‘cállate’ y muchas cosas más", relató la originaria de Tabasco. "El mundo necesita ver esto, porque estamos empoderando a las mujeres y esta es una plataforma para nuestra voz, y nadie puede callar nuestra voz, y nadie lo hará conmigo".

"Ustedes saben que, como país, ustedes tienen todo mi respeto. Amo de verdad a Tailandia. Respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo su director no es respetuoso", dijo ante los medios Fátima Bosch, al salir del auditorio donde ocurrió la ofensa. El agravio ocurrió en frente de todas las concursantes.

El concurso se cimbró por primera vez en su historia y tuvo horas de turbulencia, al grado que el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, salió a ofrecer disculpas a Fátima y anunció sanciones contra Nawat Itsaragrisil por su agresión contra la representante mexicana.

"Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat en contra de Fátima. Insultó y abusó al llamar a seguridad. Basta, Nawat. Fátima además desde una voz propia representa a su país. No permitiré que ninguna de ellas sean atacadas ni humilladas. Muchas de ellas llegan precisamente tratando de superar situaciones como estas", añadió.

En México, las representantes de diversas entidades que participaron en el Miss Universo México para elegir a la representante nacional se solidarizaron de la misma forma. Incluso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elogió a la tabasqueña por atreverse a alzar la voz ante cualquier agresión en contra de una mujer.

"Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo, y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", dijo Sheinbaum en su conferencia matutina del 5 de noviembre, cuestionada sobre el caso.

Congratulations to our new Miss Universe.

Tonight, a star was born. Her grace, strength, and radiant spirit captured the hearts of the world, and we couldn't be more thrilled to welcome her as our new queen. The universe shines a little brighter with her leading the way.

Además, recordó la frase que se decía a las mujeres: "Calladita te ves más bonita". "Sí me lo dijeron, afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decírmelo. Eso no. En los eventos públicos digo: 'Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos'. Porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos", afirmó.

"Entonces mi reconocimiento a esta joven tabasqueña. Mi reconocimiento a Fátima Bosch", concluyó Sheinbaum, quien el martes fue acosada en las calles del Centro Histórico por un hombre que se acercó a ella. Este miércoles, la Presidenta confirmó que lo denunció.

Tras este episodio, Nawat Itsaragrisil ofreció una disculpa pública en la que se mostró visiblemente afectado y con la voz entrecortada, aunque su declaración fue criticada por no ser directa hacia Fátima Bosch y por intentar justificar su enojo con la presión.

A pesar de la tensión, Fátima Bosch se mantuvo en la competencia, afirmando que su lucha por la dignidad era más importante que la corona, la cual consiguió esta noche al levantarse de este episodio y sacudir al certamen de belleza.