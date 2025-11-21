La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Redacción/SinEmbargo

20/11/2025 - 10:16 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

"Somos más bonitas cuando alzamos la voz": CSP a Fátima Bosch por denunciar misoginia

Fátima Bosch se ganó la simpatía de propios y extraños cuando denunció el trato recibido por uno de los directivos del certamen que la insultó frente al resto de las concursantes. Lejos de callar, la tabasqueña alzó la voz y reivindicó la dignidad de las mujeres. 

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Tabasqueña, protagonista de un episodio de dignidad. Fátima Bosch, de 25 años, ganó el Miss Universo 2025. Es la cuarta mexicana que se lleva este certámen que este año se celebró en Tailandia. Se impuso sobre Praveenar Singh, la representante tailandesa; es decir, derrotó a la local y a Htisa Manalo, de Filipinas; Stephany Abasali, de Venezuela, y Olivia Yace, de Costa de Marfil.

–¿Cuáles crees que son los desafíos de ser mujer en 2025 y cómo usarías la plataforma de Miss Universo para crear un espacio seguro para las mujeres del mundo? –le preguntaron a la representante mexicana, originaria de un país con problemas de machismo pero que en 2024 decidió llevar a la Presidencia a su primera mujer en más 200 años como Nación independiente.

–Como mujer y como Miss Universo quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de los demás porque estamos para hacer un cambio; porque somos mujeres que debemos pararnos. Las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos Historia–respondió.

Luego, en la última ronda de preguntas, una de las juezas le preguntó: "¿Si ganas el título cómo usarías la plataforma para empoderar a las jóvenes?"

-Quiero que todas las mujeres y niñas, sepan que son suficientes, que sepan que hay belleza en sus almas, que no sientan miedo de ser quienes quieran ser.

Hace apenas dos semanas, antes siquiera de iniciar las actividades del concurso mundial, uno de los directivos de la organización, Nawat Itsaragrisil, la insultó delante de las 150 concursantes y la llamó "estúpida" por supuestamente negarse a promocionar al país anfitrión

La tabasqueña levantó la voz, reclamó el maltrato e incluso salió de ese salón para, frente a los micrófonos de la prensa internacional, denunciar el maltrato al que había sido sometida, y para defender sus derechos como mujer y como ser humano.

"Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y no creo que sea justo. Yo estoy aquí, hago bien todo, no me meto con nadie, trato de dar lo mejor de mí, de ser amable. Y él me calló. Me dijo ‘cállate’ y muchas cosas más", relató la originaria de Tabasco. "El mundo necesita ver esto, porque estamos empoderando a las mujeres y esta es una plataforma para nuestra voz, y nadie puede callar nuestra voz, y nadie lo hará conmigo".

"Ustedes saben que, como país, ustedes tienen todo mi respeto. Amo de verdad a Tailandia. Respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo su director no es respetuoso", dijo ante los medios Fátima Bosch, al salir del auditorio donde ocurrió la ofensa. El agravio ocurrió en frente de todas las concursantes.

El concurso se cimbró por primera vez en su historia y tuvo horas de turbulencia, al grado que el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, salió a ofrecer disculpas a Fátima y anunció sanciones contra Nawat Itsaragrisil por su agresión contra la representante mexicana.

"Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat en contra de Fátima. Insultó y abusó al llamar a seguridad. Basta, Nawat. Fátima además desde una voz propia representa a su país. No permitiré que ninguna de ellas sean atacadas ni humilladas. Muchas de ellas llegan precisamente tratando de superar situaciones como estas", añadió.

En México, las representantes de diversas entidades que participaron en el Miss Universo México para elegir a la representante nacional se solidarizaron de la misma forma. Incluso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo elogió a la tabasqueña por atreverse a alzar la voz ante cualquier agresión en contra de una mujer.

"Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo, y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", dijo Sheinbaum en su conferencia matutina del 5 de noviembre, cuestionada sobre el caso.

Además, recordó la frase que se decía a las mujeres: "Calladita te ves más bonita". "Sí me lo dijeron, afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decírmelo. Eso no. En los eventos públicos digo: 'Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos'. Porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos", afirmó.

"Entonces mi reconocimiento a esta joven tabasqueña. Mi reconocimiento a Fátima Bosch", concluyó Sheinbaum, quien el martes fue acosada en las calles del Centro Histórico por un hombre que se acercó a ella. Este miércoles, la Presidenta confirmó que lo denunció.

Tras este episodio, Nawat Itsaragrisil ofreció una disculpa pública en la que se mostró visiblemente afectado y con la voz entrecortada, aunque su declaración fue criticada por no ser directa hacia Fátima Bosch y por intentar justificar su enojo con la presión.

A pesar de la tensión, Fátima Bosch se mantuvo en la competencia, afirmando que su lucha por la dignidad era más importante que la corona, la cual consiguió esta noche al levantarse de este episodio y sacudir al certamen de belleza.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Desfile revolución mexiacana
2

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

3

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

Alessandra Rojo de la Vega
4

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Sheinbaum
5

Una Presidenta a la defensiva

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
6

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
7

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

8

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
9

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"
10

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

Claudia
11

Los muros de Claudia

Operativos Colima
12

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

13

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

Fumar
14

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

15

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Diputados confrontan a alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por marcha del 15N
2

Diputado morenista acusa a Rojo de la Vega y a Mauricio Tabe por impulsar marcha 15N

3

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récord al ser subastado por 54.7 mdd en 5 minutos

4

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo, tras convertirse en ejemplo de dignidad

5

Tres microsismos consecutivos prenden alertas en Naucalpan, Edomex; el mayor de 2.5

6

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
7

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

La derecha avanza en AL.
8

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

9

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
10

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
11

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Una ONG denunció que las armas explosivas están causando la muerte de niños "a una escala nunca vista", con casi 12 mil menores muertos o heridos en 2024.
12

Las muertes de infantes han aumentado "a una escala nunca vista" por guerras: ONG