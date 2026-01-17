Pemex informa a la BMV su intención de volver con una emisión de deuda por 31.5 mmdp

La petrolera mexicana tiene la intención de emitir tres certificados bursátiles con plazos de entre cinco y diez años, los cuales podrán ser adquiridos por cualquier inversionista.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su intención de volver al mercado bursátil con una emisión de deuda por 31.5 millones de pesos; con esta acción busca obtener recursos para pagar sus deudas que vencen este 2026.

La empresa productora del Estado envió una solicitud a la BMV para que le permita colocar tres certificados bursátiles en el mercado de deuda, mientras que la oferta pública será anunciada en el mes de febrero.

Cabe mencionar que dos de las principales calificadoras, Moody’s Local y HR Ratings, otorgaron la calificación AAA a la emisión de la petrolera, el nivel más alto en el mercado mexicano; esto permite que puedan invertir carteras institucionales, como afores y aseguradoras.

“El monto de la colocación equivale hasta por 31 mil 500 millones de pesos en forma conjunta con las emisiones PEMEX 26 y PEMEX 26-2”, explicó Pemex en el aviso enviado a la BMV.

La petrolera recalcó en su solicitud que los recursos obtenidos de inversionistas que adquieran los certificados de deuda se destinarán al pago de pasivos financieros con amortización en 2026; según datos de la empresa, para este año deberá liquidar deudas por un monto de 18 mil millones de dólares.

¿Quiénes podrán invertir en Pemex?

De acuerdo con la solicitud enviada por Pemex a la BMV, los certificados bursátiles que estarán disponibles en el mercado de deuda podrán ser adquiridos por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera.